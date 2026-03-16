Gary Lineker souligne une qualité que Rio Ngumoha, la star de Liverpool, partage avec Kylian Mbappé, et affirme que l'Angleterre « réclame à grands cris » des talents comme l'ailier des Reds et Max Dowman, d'Arsenal

Lors d'une intervention dans le podcast « The Rest Is Football », Lineker a fait l'éloge du potentiel technique de Ngumoha. Tout en se montrant prudent face au poids des attentes, le légendaire attaquant a relevé des similitudes précises avec Kylian Mbappé, l'un des meilleurs joueurs du monde. « Je ne le compare pas à lui, mais il possède cette vivacité dans les accélérations et les arrêts caractéristique de Mbappé », a fait remarquer Lineker. « Il a un potentiel énorme. Il a failli marquer à plusieurs reprises. Il était vraiment exceptionnel, et je suis surpris qu’il ait été remplacé. »

Il a ensuite salué le courage de Ngumoha et de Dowman, en soulignant : « Ces deux-là, Dowman et Ngumoha, sont les joueurs que nous (les supporters anglais) attendions depuis longtemps. Des joueurs capables de battre leurs adversaires, de les dépasser. Ils ne veulent pas se contenter de se renvoyer le ballon et de le faire circuler. Ils veulent prendre des risques. Ce genre de joueurs, parfois, ça ne marche pas pour eux. Mais j’adore le fait qu’ils soient assez courageux, et j’espère qu’on continuera à les encourager à attaquer, à prendre des adversaires à partie. C’est ce que les fans de foot adorent. C’est tellement excitant de voir ces jeunes talents. Et deux jeunes Anglais – c’est incroyable. »