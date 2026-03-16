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Gary Lineker souligne une qualité que Rio Ngumoha, la star de Liverpool, partage avec Kylian Mbappé, et affirme que l'Angleterre « réclame à grands cris » des talents comme l'ailier des Reds et Max Dowman, d'Arsenal
Un week-end historique pour les Young Lions
Max Dowman, joueur d'Arsenal, a fait la une des journaux après avoir marqué contre Everton à l'âge de 16 ans et 73 jours seulement, devenant ainsi le plus jeune buteur de l'histoire du championnat. Le milieu de terrain a inscrit le but décisif qui a permis aux Gunners de prendre une avance confortable de neuf points au classement. Rio Ngumoha, quant à lui, a consolidé sa place dans les plans d'Arne Slot pour l'équipe première en effectuant sa première titularisation chez les seniors lors du match nul 1-1 contre Tottenham.
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Lineker souligne les traits de caractère qui rappellent Mbappé
Lors d'une intervention dans le podcast « The Rest Is Football », Lineker a fait l'éloge du potentiel technique de Ngumoha. Tout en se montrant prudent face au poids des attentes, le légendaire attaquant a relevé des similitudes précises avec Kylian Mbappé, l'un des meilleurs joueurs du monde. « Je ne le compare pas à lui, mais il possède cette vivacité dans les accélérations et les arrêts caractéristique de Mbappé », a fait remarquer Lineker. « Il a un potentiel énorme. Il a failli marquer à plusieurs reprises. Il était vraiment exceptionnel, et je suis surpris qu’il ait été remplacé. »
Il a ensuite salué le courage de Ngumoha et de Dowman, en soulignant : « Ces deux-là, Dowman et Ngumoha, sont les joueurs que nous (les supporters anglais) attendions depuis longtemps. Des joueurs capables de battre leurs adversaires, de les dépasser. Ils ne veulent pas se contenter de se renvoyer le ballon et de le faire circuler. Ils veulent prendre des risques. Ce genre de joueurs, parfois, ça ne marche pas pour eux. Mais j’adore le fait qu’ils soient assez courageux, et j’espère qu’on continuera à les encourager à attaquer, à prendre des adversaires à partie. C’est ce que les fans de foot adorent. C’est tellement excitant de voir ces jeunes talents. Et deux jeunes Anglais – c’est incroyable. »
Mentorat et déontologie professionnelle
Micah Richards, le coanimateur de Lineker, a fait écho à ces éloges en déclarant : « Ils ont désormais la possibilité de devenir tout ce qu’ils veulent. Ils jouent aux côtés de joueurs comme [Bukayo] Saka, [Cody] Gakpo ou [Florian] Wirtz. Ce sont des internationaux dont ils peuvent s’inspirer. Pour atteindre le plus haut niveau, il faut bien manger, bien s’entraîner et bien récupérer. Il faut s’entourer des bonnes personnes et prendre du plaisir. »
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Gérer l'engouement médiatique et la pression liée au titre
Un autre défi pour ces deux jeunes talents consiste à gérer l'intense attention médiatique qui suit de telles performances exceptionnelles. Pour Dowman, le défi consiste à conserver sa place au sein d'une équipe d'Arsenal actuellement en lice pour le titre de Premier League, Arteta étant susceptible de ménager le temps de jeu du jeune joueur pendant cette fin de saison sous haute pression. Ngumoha, qui a déjà inscrit un but en équipe première plus tôt cette saison, cherchera à décrocher davantage de titularisations alors que Liverpool doit jongler entre ses obligations nationales et ses engagements européens.
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