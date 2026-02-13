Gary Lineker révèle le message classé X que les joueurs de Nottingham Forest auraient dû adresser à Evangelos Marinakis après le licenciement de Sean Dyche

Shearer a ajouté que la responsabilité des échecs des entraîneurs incombait en fin de compte à Marinakis, car c'est lui qui donne son feu vert aux nominations : « Il doit assumer ses responsabilités dans le recrutement des entraîneurs, enfin voyons ! Si vous regardez Ange, Nuno et Sean Dyche, et que vous êtes maintenant à la recherche de votre quatrième manager en une saison, vous devez parfois vous demander : « Est-ce que je fais bien mon travail ? » Et clairement, ce n'est pas le cas. Il doit donc assumer sa part de responsabilité. »

Lineker a déclaré que Forest manquait de stabilité et de continuité dans son approche, les joueurs qui ont une audience avec le propriétaire étant invités à dire ce qu'ils pensent : « Il y a aussi la façon dont il change constamment de style.

« De toute évidence, Nuno joue en contre-attaque, Ange joue beaucoup en avant ; puis il revient à un style avec Sean Dyche - les joueurs se disent : « Quoi ? Qui sera le prochain ? ! » Vitor Pereira a parfois joué assez haut pour les Wolves, alors je veux dire, vont-ils encore changer ?

Et ensuite, vous allez blâmer les joueurs. Je pense que si les joueurs avaient eu le courage, lors d'une réunion du comité, de lui dire « Attends une minute, mec, tu dois décider quel style de football tu veux vraiment que nous jouions », plutôt que de changer et de changer 14 fois, je ne sais pas, j'exagère. »