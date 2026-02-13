Getty/GOAL
Gary Lineker révèle le message classé X que les joueurs de Nottingham Forest auraient dû adresser à Evangelos Marinakis après le licenciement de Sean Dyche
Gestionnaires forestiers : De Nuno à Dyche en passant par Postecoglou
Forest a débuté la saison 2025-26 avec Nuno Espirito Santo à sa tête, après l'avoir vu mener l'équipe à la septième place et à une qualification européenne la saison dernière. Il a été démis de ses fonctions le 9 septembre.
Les rênes ont immédiatement été confiées à l'ancien entraîneur de Tottenham, Ange Postecoglou, mais l'Australien a écrit une page d'histoire peu glorieuse en ne remportant qu'un seul match en 39 jours à la tête de l'équipe. Dyche a répondu à un autre appel à l'aide de Trentside.
Il était considéré comme une option sûre pour éloigner Forest du danger de relégation, mais il n'a remporté que 10 victoires en 25 matchs et a été le dernier à être limogé sous les huées des tribunes après un match nul 0-0 contre les Wolves, derniers du classement.
Marinakis a rencontré les joueurs avant de prendre la décision de licencier l'entraîneur.
Il semblerait que le mystérieux propriétaire des Reds, Marinakis, ait rencontré les joueurs seniors avant de prendre la décision de se séparer de Dyche, l'annonce officielle ayant été faite peu après minuit le 12 février. Sans surprise, des questions se posent sur ce qui se passe dans les coulisses à Nottingham.
La légende de la Premier League, Alan Shearer, a déclaré au podcast The Rest Is Football: « Selon certaines informations, qui semblent assez fiables, il aurait convoqué un comité de joueurs pour discuter avec eux et connaître leur opinion, et c'est apparemment ce qu'il a fait après le match. »
L'ancien international anglais et présentateur de Match of the Day, Lineker, a ajouté : « Après le match, il réunit les joueurs, probablement ceux qui ne font pas partie du onze de départ, et vous savez comment sont les footballeurs : si vous faites partie de l'équipe, vous êtes généralement satisfait de l'entraîneur ; si vous n'en faites pas partie, vous ne l'êtes pas. Dans l'ensemble, les joueurs chercheront également une excuse, ils pourraient blâmer l'entraîneur. »
Les stars de la forêt appelées à prendre la parole dans le cadre d'une campagne historique
Shearer a ajouté que la responsabilité des échecs des entraîneurs incombait en fin de compte à Marinakis, car c'est lui qui donne son feu vert aux nominations : « Il doit assumer ses responsabilités dans le recrutement des entraîneurs, enfin voyons ! Si vous regardez Ange, Nuno et Sean Dyche, et que vous êtes maintenant à la recherche de votre quatrième manager en une saison, vous devez parfois vous demander : « Est-ce que je fais bien mon travail ? » Et clairement, ce n'est pas le cas. Il doit donc assumer sa part de responsabilité. »
Lineker a déclaré que Forest manquait de stabilité et de continuité dans son approche, les joueurs qui ont une audience avec le propriétaire étant invités à dire ce qu'ils pensent : « Il y a aussi la façon dont il change constamment de style.
« De toute évidence, Nuno joue en contre-attaque, Ange joue beaucoup en avant ; puis il revient à un style avec Sean Dyche - les joueurs se disent : « Quoi ? Qui sera le prochain ? ! » Vitor Pereira a parfois joué assez haut pour les Wolves, alors je veux dire, vont-ils encore changer ?
Et ensuite, vous allez blâmer les joueurs. Je pense que si les joueurs avaient eu le courage, lors d'une réunion du comité, de lui dire « Attends une minute, mec, tu dois décider quel style de football tu veux vraiment que nous jouions », plutôt que de changer et de changer 14 fois, je ne sais pas, j'exagère. »
Prochain directeur forestier : Pereira prêt à prendre les rênes
Forest serait sur le point de recruter l'ancien entraîneur des Wolves, Pereira, comme nouvel entraîneur principal. Le Portugais serait chargé de mener l'équipe vers le maintien en Premier League et de superviser le reste de la campagne en Ligue Europa.
Il a déjà travaillé avec Marinakis au sein du grand club grec de l'Olympiacos, il sait donc dans quoi il s'engage. Il a également été affirmé que des « personnalités » telles que Marinakis sont importantes dans le football moderne, le magnat milliardaire du transport maritime étant un homme qui attend de tous les membres de ses clubs de football qu'ils partagent sa passion et sa quête incessante de la perfection.
