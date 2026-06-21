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Gary Lineker rejoint de manière inattendue l’équipe de couverture de la Coupe du monde d’ITV et, sur le ton de la plaisanterie, prend la relève de Laura Woods après son départ de la BBC
L’équipe est de retour à l’entraînement
Lineker a fait son entrée dans le studio d’ITV aux côtés de l’animateur Woods et d’une dream team de consultants, composée de Gary Neville, Ian Wright et Duncan Ferguson. Une apparition surprise pour les fans, après ses 26 années passées chez la BBC.
Son arrivée a donné lieu à un moment scénarisé et plein d’humour : Lineker a entamé le show en prenant les commandes, provoquant les rires de l’animatrice titulaire. « Merci beaucoup de nous rejoindre sur ITV pour cette émission. Un nouveau jour, un nouveau match, une nouvelle chaîne », a-t-il lancé avant que Woods n’intervienne avec malice pour récupérer son rôle. Lineker a alors plaisanté : « Désolé, désolé. C’est une vieille habitude ! »
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Faire le point sur ce départ tumultueux de la BBC
Le transfert de Lineker chez ITV suit un départ mouvementé de son rôle de figure de proue de « Match of the Day ». Initialement prévu pour piloter la couverture du tournoi de 2026 par la BBC, il a vu ce projet abandonné après une polémique liée à des publications sur les réseaux sociaux.
Depuis cette rupture, l’ancien buteur n’a pas caché son amertume, jugeant « dévastatrice » la trajectoire récente de la chaîne. Lors d’une projection londonienne du documentaire « Gaza : Doctors Under Attack », que la BBC avait décidé de ne pas diffuser, Lineker a dénoncé un « déclin » au sommet de l’institution, accusant la direction de céder trop souvent à des pressions politiques extérieures.
Kane bat le record de Lineker en Coupe du monde
Invité sur ITV, Lineker est également revenu sur la performance d’Harry Kane, qui a récemment égalé son record de 10 buts en Coupe du monde avec l’Angleterre. Après le doublé de l’actuel capitaine face à la Croatie, Lineker a plaisanté : « Je ne suis pas violent, mais j’ai quand même enfoncé la porte à coups de pied ! Non, j’étais sincèrement heureux pour Harry. Il lui a fallu une Coupe du monde de plus et il y a pas mal de penalties, mais on lui accorde volontiers. »
Il a salué l’évolution de la star du Bayern Munich, admettant que Kane le surpassait comme joueur complet : « Sérieusement, Harry est un numéro 9 bien plus complet que je ne l’étais. Je n’étais qu’un joueur de surface, tandis qu’Harry sait tout faire : il redescend d’un cran, sa gamme de passes est fabuleuse et je pense qu’il est notre meilleur numéro 9 de tous les temps. »
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Un tacle bien senti en direction de la chaîne rivale.
Lineker a profité de l’occasion pour adresser une pique subtile à ses anciens employeurs au sujet de leurs choix logistiques pour le tournoi. Tandis que la BBC a opté pour un dispositif sobre depuis son siège de Salford, ITV a installé un studio somptueux à New York, avec la silhouette de la ville en toile de fond. Lineker, qui enregistre actuellement son podcast « The Rest Is Football » depuis Times Square dans le cadre d’un partenariat avec Netflix, s’est dit impressionné par cette installation.
« Je présente une émission quotidienne pour Netflix depuis Times Square, mais j’avais vraiment à cœur de venir découvrir votre plateau », a-t-il déclaré à l’équipe d’ITV en direct. « C’est tout simplement incroyable et je peux confirmer que c’est bien réel. Quel décor ! » Au-delà de la Coupe du monde, la collaboration de Lineker avec la chaîne devrait se poursuivre, puisqu’il est prévu qu’il anime une nouvelle émission de divertissement légère intitulée « The Box » dans le courant de l’année.