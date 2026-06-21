Gary Lineker rejoint de manière inattendue l’équipe de couverture de la Coupe du monde d’ITV et, sur le ton de la plaisanterie, prend la relève de Laura Woods après son départ de la BBC

Lineker a fait son entrée dans le studio d’ITV aux côtés de l’animateur Woods et d’une dream team de consultants, composée de Gary Neville, Ian Wright et Duncan Ferguson. Une apparition surprise pour les fans, après ses 26 années passées chez la BBC.

Son arrivée a donné lieu à un moment scénarisé et plein d’humour : Lineker a entamé le show en prenant les commandes, provoquant les rires de l’animatrice titulaire. « Merci beaucoup de nous rejoindre sur ITV pour cette émission. Un nouveau jour, un nouveau match, une nouvelle chaîne », a-t-il lancé avant que Woods n’intervienne avec malice pour récupérer son rôle. Lineker a alors plaisanté : « Désolé, désolé. C’est une vieille habitude ! »



