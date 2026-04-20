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Gary Lineker Arsenal 2025-26Getty/GOAL
Donny Afroni

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Gary Lineker rejette la thèse selon laquelle « Arsenal a craqué », estimant que l’équipe de Mikel Arteta a au contraire « montré quelque chose » lors de sa défaite face à Manchester City

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Manchester City
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Gary Lineker a pris la défense d’Arsenal après la défaite 2-1 face à Manchester City, affirmant qu’il ne prêterait pas attention aux critiques selon lesquelles les Gunners auraient « craqué » dans la course au titre de Premier League. Bien que le but décisif d’Erling Haaland ait permis à City de se rapprocher à seulement trois points d’Arsenal, avec un match en moins, Lineker estime qu’il y a encore des raisons d’être optimiste pour l’équipe de Mikel Arteta.

  • Tout reste à jouer à l’Emirates.

    Les Gunners abordent encore une demi-finale de Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid et restent bien placés dans la course au titre de Premier League. Interrogé sur le podcast « Rest is Football », Lineker a rejeté l’idée d’un effondrement des hommes d’Arteta. « Il n’est pas impossible que tout se joue à la différence de buts, et c’est très, très serré », a-t-il expliqué. « C’est excellent pour les observateurs neutres, car on veut que tout se joue jusqu’à la dernière seconde, donc dans ce sens, c’est positif. J’éprouve un peu de compassion pour Arsenal : ils traversent un moment délicat, mais ils sont toujours en demi-finale de la Ligue des champions et ont encore de grands objectifs, ils peuvent encore remporter le titre de Premier League. »

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    Lineker rejette l'idée selon laquelle l'équipe aurait « craqué »

    Cependant, Lineker s’est dit impressionné par la ténacité d’Arsenal à l’Etihad. L’ancien avant-centre de l’Angleterre et du FC Barcelone a ajouté : « Beaucoup diront : “Arsenal a craqué”, mais la saison reste mémorable. Je ne pense pas qu’ils vont tout gâcher ; il est encore trop tôt pour le dire. Ils ont montré des choses, même si le scénario n’a pas tourné en leur faveur ; avec un peu de chance, l’issue aurait pu être différente. »

  • Shearer pointe du doigt la bourde de Bournemouth

    Selon Alan Shearer, légende de la Premier League, le véritable coup dur pour Arsenal remonte à la semaine précédente. Les Gunners avaient alors subi une défaite 2-1 à Bournemouth, une performance qui, d’après l’ancien buteur, manquait de l’intensité requise pour viser le titre, contrairement à leur prestation à Manchester.

    Évoquant la forme récente des Gunners, l’ancien attaquant de Newcastle a déclaré : « Où était cette équipe face à Bournemouth ? Où était cette énergie ? Cette performance ? Où était cet Arsenal tourné vers l’avant ? Je pense que c’est le résultat du week-end dernier qui pourrait leur coûter le titre, plutôt que celui de ce week-end ; ils étaient tout simplement à plat. En revanche, j’ai trouvé qu’ils étaient vraiment bons aujourd’hui : un match de haut niveau, de nombreuses occasions créées et une capacité à tenir tête à City. C’était brillant. Certes, Arsenal a eu ses moments, notamment avec Kai Havertz en toute fin de rencontre, mais désormais, il faut compter sur Manchester City. »

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    La fin de saison s'annonce riche en rebondissements

    En cas de victoire par au moins deux buts d’écart contre Burnley mercredi, Manchester City prendrait la première place du classement, tandis qu’Arsenal, qui accueille Newcastle samedi, pourrait voir son avance fondre. Shearer anticipe par ailleurs que le suspense perdurera jusqu’à la remise du trophée. L’ancien buteur conclut : « Au vu de leurs performances des six ou sept dernières semaines, des adversaires qu’ils ont battus et de la manière dont ils l’ont fait, il faut les considérer comme favoris. Néanmoins, je ne pense pas que les deux équipes gagneront tous leurs matchs ; je m’attends à un ou deux rebondissements. »

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