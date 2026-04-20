Gary Lineker rejette la thèse selon laquelle « Arsenal a craqué », estimant que l’équipe de Mikel Arteta a au contraire « montré quelque chose » lors de sa défaite face à Manchester City

Selon Alan Shearer, légende de la Premier League, le véritable coup dur pour Arsenal remonte à la semaine précédente. Les Gunners avaient alors subi une défaite 2-1 à Bournemouth, une performance qui, d’après l’ancien buteur, manquait de l’intensité requise pour viser le titre, contrairement à leur prestation à Manchester.

Évoquant la forme récente des Gunners, l’ancien attaquant de Newcastle a déclaré : « Où était cette équipe face à Bournemouth ? Où était cette énergie ? Cette performance ? Où était cet Arsenal tourné vers l’avant ? Je pense que c’est le résultat du week-end dernier qui pourrait leur coûter le titre, plutôt que celui de ce week-end ; ils étaient tout simplement à plat. En revanche, j’ai trouvé qu’ils étaient vraiment bons aujourd’hui : un match de haut niveau, de nombreuses occasions créées et une capacité à tenir tête à City. C’était brillant. Certes, Arsenal a eu ses moments, notamment avec Kai Havertz en toute fin de rencontre, mais désormais, il faut compter sur Manchester City. »