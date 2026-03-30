Gary Lineker fait remarquer à Mikel Arteta qu'il utilise une tactique à la « Sir Alex Ferguson », alors que plusieurs titulaires d'Arsenal se retirent de la sélection nationale

La course au titre de Premier League entre dans sa phase finale, et Lineker estime qu'Arteta utilise toutes les astuces possibles pour s'assurer que son équipe conserve son avance. S'exprimant dans le podcast « The Rest is Football », l'ancien attaquant anglais a souligné les similitudes entre la gestion actuelle de l'effectif par l'Espagnol et les méthodes controversées employées par le légendaire entraîneur de Manchester United, Sir Alex Ferguson.

Ferguson était connu pour protéger ses joueurs pendant les trêves internationales, faisant souvent pression pour s'assurer que ses joueurs clés évitent les matchs amicaux inutiles. Lineker voit se dessiner une tendance similaire à l'Emirates, déclarant : « Il est intéressant de noter que deux joueurs d'Arsenal se sont retirés de cette sélection. [Bukayo] Saka et Declan Rice sont tous deux partis. Ils ont rejoint des joueurs comme [William] Saliba et Gabriel, ainsi qu'un ou deux autres joueurs. Je pense qu’Arteta joue ici le rôle de Sir Alex. »