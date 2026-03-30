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Gary Lineker fait remarquer à Mikel Arteta qu'il utilise une tactique à la « Sir Alex Ferguson », alors que plusieurs titulaires d'Arsenal se retirent de la sélection nationale
Arteta serait-il en train de se prendre pour Ferguson ?
La course au titre de Premier League entre dans sa phase finale, et Lineker estime qu'Arteta utilise toutes les astuces possibles pour s'assurer que son équipe conserve son avance. S'exprimant dans le podcast « The Rest is Football », l'ancien attaquant anglais a souligné les similitudes entre la gestion actuelle de l'effectif par l'Espagnol et les méthodes controversées employées par le légendaire entraîneur de Manchester United, Sir Alex Ferguson.
Ferguson était connu pour protéger ses joueurs pendant les trêves internationales, faisant souvent pression pour s'assurer que ses joueurs clés évitent les matchs amicaux inutiles. Lineker voit se dessiner une tendance similaire à l'Emirates, déclarant : « Il est intéressant de noter que deux joueurs d'Arsenal se sont retirés de cette sélection. [Bukayo] Saka et Declan Rice sont tous deux partis. Ils ont rejoint des joueurs comme [William] Saliba et Gabriel, ainsi qu'un ou deux autres joueurs. Je pense qu’Arteta joue ici le rôle de Sir Alex. »
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Dix joueurs reviennent dans le nord de Londres
L'ampleur de la vague de blessures qui frappe Arsenal a fait réagir toute la division. Le nombre de blessés a considérablement augmenté ce week-end, le milieu de terrain espagnol Martin Zubimendi devenant le 10e joueur d'Arsenal à se retirer de la sélection nationale. La RFEF a confirmé que le meneur de jeu rentrait à Londres en raison d'une gêne au genou droit, préférant ne pas le faire jouer pour le match contre l'Égypte. Zubimendi rejoint une longue liste comprenant des titulaires clés tels que Saliba, Gabriel et Saka, ainsi que les coéquipiers de l'ailier anglais, Rice et Madueke. Bien que le club affirme qu'il s'agit de véritables problèmes physiques, ces forfaits surviennent juste avant un quart de finale crucial de la FA Cup contre Southampton et un duel décisif pour le titre avec Manchester City.
La pression sur les joueurs
Lineker, qui a disputé 80 matches avec l'Angleterre, a admis que si les sélectionneurs tirent souvent les ficelles, la décision finale revient souvent aux joueurs eux-mêmes. Il a toutefois reconnu l'immense pression exercée par les entraîneurs de club pour que les joueurs restent chez eux pendant les périodes sans compétition. « Tous les sélectionneurs l'ont fait, mais en général, c'est aux joueurs de décider », a ajouté Lineker. « L'entraîneur vous mettait toujours la pression pour que vous vous retiriez des matchs amicaux en particulier. Ça m'est arrivé à deux reprises et, à chaque fois, j'ai dit hors de question. »
Même si City a encore un match en retard, l’avance actuelle de neuf points d’Arsenal en tête du classement signifie que les enjeux n’ont jamais été aussi élevés. Le club du nord de Londres a récemment essuyé un revers en finale de la Carabao Cup face aux hommes de Pep Guardiola, un résultat qui a rappelé avec force à quel point les marges sont minces au sommet du football. Maintenir un effectif en pleine forme pour la fin de saison est clairement la priorité absolue d’Arteta.
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Shearer défend la logique des Gunners
Alors que Lineker n’a pas tardé à souligner le caractère tactique de ces forfaits, Alan Shearer a présenté une vision plus compréhensive de la situation. Le meilleur buteur de tous les temps de la Premier League a laissé entendre qu’il était tout à fait logique que les joueurs en lice pour le titre gèrent leur charge de travail lorsque l’histoire est en jeu. « Ce n’est pas surprenant, ça arrive et ça continue. Il faut voir les choses de son point de vue, du point de vue du club. Je suppose qu’ils analysent la situation et tentent d’entrer dans l’histoire », a noté Shearer. Pour Arteta, le fait que ses blessés légers se remettent dans l’environnement contrôlé de London Colney plutôt que de voyager à travers le monde pourrait faire la différence entre mettre fin à la disette de 22 ans d’Arsenal en matière de titre ou échouer une nouvelle fois au dernier obstacle.