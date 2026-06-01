La quête d’un doublé historique pour Arsenal s’est soldée par une fin cruelle à Budapest. Bien qu’ils aient ouvert le score dès l’entame grâce à Kai Havertz, les Gunners ont vu leur avance effacée par un penalty d’Ousmane Dembélé, avant de céder lors d’une séance de tirs au but haletante. Si ce dénouement a été dur à digérer pour la moitié rouge de Londres, Lineker estime que c’est la meilleure équipe qui a mérité de l’emporter ce soir-là.

Invité du podcast The Rest is Football, l’ancien buteur a estimé que le style plus offensif du PSG en faisait le vainqueur méritant. « C’était évidemment décevant pour Arsenal, mais je pense que la meilleure équipe du tournoi a encore gagné », a-t-il expliqué. « En regardant le match en tant que fan sans prise de tête, je pense qu’Arsenal devait jouer de cette manière car ils n’auraient pas pu battre le PSG autrement, mais en même temps, je pense que c’est le football qui a gagné. »