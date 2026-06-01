Getty Images Entertainment
Traduit par
Gary Lineker cite trois équipes meilleures qu'Arsenal – et fait savoir aux nouveaux champions de Premier League qu'ils ne font pas partie de l'élite du « beau jeu »
L’équipe de football s’est imposée à Budapest.
La quête d’un doublé historique pour Arsenal s’est soldée par une fin cruelle à Budapest. Bien qu’ils aient ouvert le score dès l’entame grâce à Kai Havertz, les Gunners ont vu leur avance effacée par un penalty d’Ousmane Dembélé, avant de céder lors d’une séance de tirs au but haletante. Si ce dénouement a été dur à digérer pour la moitié rouge de Londres, Lineker estime que c’est la meilleure équipe qui a mérité de l’emporter ce soir-là.
Invité du podcast The Rest is Football, l’ancien buteur a estimé que le style plus offensif du PSG en faisait le vainqueur méritant. « C’était évidemment décevant pour Arsenal, mais je pense que la meilleure équipe du tournoi a encore gagné », a-t-il expliqué. « En regardant le match en tant que fan sans prise de tête, je pense qu’Arsenal devait jouer de cette manière car ils n’auraient pas pu battre le PSG autrement, mais en même temps, je pense que c’est le football qui a gagné. »
- AFP
L'élite du monde du spectacle
Lineker n’a pas seulement encensé le PSG ; il a également désigné les trois clubs qui, selon lui, jouent actuellement un football plus séduisant que l’équipe d’Arteta. Reconnaissant la solidité défensive d’Arsenal, l’ancien international maintient toutefois que les Gunners restent juste en dehors du cercle très fermé des formations au « football magnifique », dominé par les équipes les plus créatives du continent.
« Il existe mille façons de jouer, et il n’y a rien de mal à être défensif, a-t-il noté. Mais le football est avant tout un spectacle : le public veut voir des équipes audacieuses, créatives, dotées des meilleurs joueurs et capables de produire un jeu éblouissant. Cette saison, pour moi, ce sont le PSG, le Bayern Munich et Barcelone qui répondent à ce critère. »
Le pragmatisme tactique d'Arteta
L’approche prudente des Gunners en finale a alimenté un vif débat : pour certains observateurs, Mikel Arteta aurait été trop défensif face aux champions en titre. Toutefois, Gary Lineker a reconnu que cette organisation défensive était dictée par l’écart de qualité individuelle. Solides et réguliers tout au long de la compétition, les Londoniens ont finalement buté sur l’ultime obstacle, trahis par les tirs au but manqués d’Eberechi Eze et de Gabriel.
Revenant sur la rencontre, Lineker a ajouté : « Arsenal est brillant en défense et le PSG n'a pas créé grand-chose parce qu'ils sont très bien organisés, mais je pense qu'en tant que spectateur neutre, c'était un résultat positif pour le football. Je pense qu'en termes de jeu, c'est la meilleure équipe qui a gagné. »
- Getty Images Sport
Accepter la douleur
Arteta était visiblement ébranlé après cette défaite, évoquant une expérience « douloureuse » alors qu’il était tout près d’un exploit légendaire. Malgré cette désillusion européenne, le technicien espagnol a fait preuve d’élégance à l’égard des vainqueurs, doubles champions d’Europe en titre. « C’est une équipe formidable et je les félicite. La qualité individuelle de leurs joueurs, la manière dont ils sont entraînés… C’est une équipe de très haut niveau », a conclu l’entraîneur d’Arsenal.
Malgré cette déception continentale, les Gunners ont retrouvé le sourire en organisant un défilé du trophée dans le nord de Londres pour célébrer leur premier sacre en Premier League depuis 22 ans. Les supporters se sont massés le long du cortège pour acclamer leurs héros, le précieux trophée brillant à travers la fumée rouge.