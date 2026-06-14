Gary Lineker a jugé « difficile à comprendre » l’absence de l’arrière gauche dans la sélection anglaise pour la Coupe du monde, remettant ainsi en question une décision majeure de Thomas Tuchel

Lineker a exprimé son incompréhension après la décision de Tuchel d’écarter Hall de la sélection anglaise pour la prochaine Coupe du monde. Malgré une saison exceptionnelle à Newcastle, le jeune arrière gauche n’a pas été inclus dans le groupe de 26 joueurs qui se rendra aux États-Unis, un choix que Lineker a jugé « déconcertant » au vu des performances récentes du joueur face à des adversaires de haut niveau. Bien qu’il ait participé aux matchs amicaux contre l’Uruguay et le Japon, Hall fait partie des absences les plus remarquées au moment de l’annonce de la liste définitive.

Invité du podcast The Rest is Football, Lineker a commenté : « J’ai été surpris, mais chacun peut avoir son avis. Presque tout le monde sera en désaccord avec le sélectionneur sur un ou deux postes. « L’essentiel est ce que le sélectionneur anglais pense, mais certaines décisions m’échappent. Si l’Angleterre va au bout et remporte la Coupe du monde, cela n’aura plus d’importance. Thomas Tuchel a expliqué qu’il ne s’agissait pas de choisir les joueurs les plus talentueux, mais de bâtir un groupe, et je le comprends parfaitement. »

« Plusieurs choix m’ont interpellé. Chaque observateur aurait convoqué un groupe différent et seule l’opinion du sélectionneur compte, mais je peine à expliquer l’absence de Lewis Hall. Il a été brillant cette saison. Tuchel a expliqué que Djed Spence était son deuxième choix à gauche, mais ce dernier est avant tout un arrière droit, et sa vitesse pourrait être utile face à un ailier très rapide. Cependant, Hall est le seul joueur que j’ai vu capable de contenir Lamine Yamal cette saison. Cette décision m’a donc semblé pour le moins surprenante. »