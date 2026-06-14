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Gary Lineker a jugé « difficile à comprendre » l’absence de l’arrière gauche dans la sélection anglaise pour la Coupe du monde, remettant ainsi en question une décision majeure de Thomas Tuchel
Lineker dénonce le snobage de Lewis Hall
Lineker a exprimé son incompréhension après la décision de Tuchel d’écarter Hall de la sélection anglaise pour la prochaine Coupe du monde. Malgré une saison exceptionnelle à Newcastle, le jeune arrière gauche n’a pas été inclus dans le groupe de 26 joueurs qui se rendra aux États-Unis, un choix que Lineker a jugé « déconcertant » au vu des performances récentes du joueur face à des adversaires de haut niveau. Bien qu’il ait participé aux matchs amicaux contre l’Uruguay et le Japon, Hall fait partie des absences les plus remarquées au moment de l’annonce de la liste définitive.
Invité du podcast The Rest is Football, Lineker a commenté : « J’ai été surpris, mais chacun peut avoir son avis. Presque tout le monde sera en désaccord avec le sélectionneur sur un ou deux postes. « L’essentiel est ce que le sélectionneur anglais pense, mais certaines décisions m’échappent. Si l’Angleterre va au bout et remporte la Coupe du monde, cela n’aura plus d’importance. Thomas Tuchel a expliqué qu’il ne s’agissait pas de choisir les joueurs les plus talentueux, mais de bâtir un groupe, et je le comprends parfaitement. »
« Plusieurs choix m’ont interpellé. Chaque observateur aurait convoqué un groupe différent et seule l’opinion du sélectionneur compte, mais je peine à expliquer l’absence de Lewis Hall. Il a été brillant cette saison. Tuchel a expliqué que Djed Spence était son deuxième choix à gauche, mais ce dernier est avant tout un arrière droit, et sa vitesse pourrait être utile face à un ailier très rapide. Cependant, Hall est le seul joueur que j’ai vu capable de contenir Lamine Yamal cette saison. Cette décision m’a donc semblé pour le moins surprenante. »
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L'absence de Cole Palmer suscite la consternation
L’absence de Cole Palmer, figure emblématique de Chelsea, a également suscité les critiques de la part du légendaire attaquant. Bien qu’il ait souvent fait la différence pour les Blues et démontré ses qualités lors de moments décisifs par le passé, Palmer a été une autre victime de marque du processus de sélection final de Tuchel, l’entraîneur allemand ayant opté pour d’autres options sur les ailes.
Lineker a exprimé son désaccord au sujet de la star de Chelsea, déclarant : « J’ai été déçu pour Cole Palmer, car Noni Madueke a certes réalisé une saison correcte, mais il évolue le plus souvent dans l’ombre de Bukayo Saka. Cole apporte quelque chose de différent, c’est un joueur décisif. De plus, il y a douze mois, il était élu meilleur joueur de la Coupe du monde des clubs, qui se déroule justement ici. Il est vrai qu’il a connu plusieurs blessures cette saison, mais ses absences ont été ponctuelles et, selon moi, il a retrouvé sa vivacité lors des dernières sorties de Chelsea. »
Débat sur le leadership entre Maguire et Burn
Lineker a également pointé du doigt l’exclusion de Harry Maguire. Pilier de l’équipe d’Angleterre depuis des années, le défenseur de Manchester United cède sa place à Dan Burn (Newcastle), que Tuchel présente comme un futur leader de la défense des Three Lions lors du tournoi nord-américain.
Lineker estime que Maguire pourrait se sentir lésé et déclare : « Je pense qu’Harry Maguire a vraiment manqué de chance. Tuchel a fait l’éloge de Dan Burn et a déclaré qu’il pourrait être un véritable leader à ce poste. Je me doutais qu’il ne les sélectionnerait pas tous les deux car ce sont des joueurs similaires à bien des égards, mais Maguire est vraiment malchanceux car il avait l’avantage d’avoir participé à de grands tournois internationaux où il a toujours bien joué et n’a jamais laissé tomber l’Angleterre. »
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La sélection surprise d'Ivan Toney
Enfin, Lineker a commenté la sélection surprenante d’Ivan Toney. L’attaquant, qui porte actuellement les couleurs d’Al-Ahli en Saudi Pro League, était considéré par beaucoup comme hors de la course à la sélection nationale ; pourtant, Tuchel lui a réservé une place dans sa liste définitive.
À propos de la sélection de l’attaquant, Lineker a ajouté : « J’ai moi aussi été très surpris par Ivan Toney, c’était vraiment inattendu. Je ne pense pas que quelqu’un parlait de lui, car il évolue en championnat saoudien depuis quelques années. C’est un bon joueur, bien sûr, mais j’ai trouvé cela un peu surprenant. »
L’Angleterre entamera sa campagne dans le groupe D le 17 juin face à la Croatie, puis affrontera le Ghana et le Panama.