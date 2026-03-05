Gareth Bale soutient l'ancien entraîneur « génial » du Real Madrid pour le poste à Manchester United, et même Paul Scholes est d'accord !

Bale est convaincu que l'actuel sélectionneur du Brésil possède la rare combinaison de flexibilité tactique et de perspicacité psychologique nécessaire pour faire face à la pression qui règne à Manchester.

« Je pense qu'il ferait un excellent travail [à Manchester United]. Il n'est pas seulement manager, c'est aussi un entraîneur. Il maîtrise [également] les aspects tactiques », a déclaré Bale à Sky Bet lorsqu'il a évoqué la possibilité qu'Ancelotti rejoigne le géant de la Premier League. « Où que Carlo aille, je pense qu'il ferait un travail formidable, simplement parce qu'il sait rallier tout le monde à sa cause.

Quand on arrive dans un grand club, on trouve de bons joueurs, qu'ils soient performants ou non à ce moment-là. C'est le cas de Manchester United ces dernières semaines, mais avant cela, ils n'étaient pas performants, même s'ils ont de bons joueurs. Il tirera le meilleur des joueurs et simplifiera les choses, comme on le voit actuellement avec Michael Carrick. Il simplifie beaucoup de choses que faisait l'ancien entraîneur, et cela donne des résultats. C'est là que réside le génie de Carlo : tirer le meilleur des joueurs et simplifier les choses. »