Gareth Bale soutient l'ancien entraîneur « génial » du Real Madrid pour le poste à Manchester United, et même Paul Scholes est d'accord !
Bale soutient Ancelotti pour le poste à Manchester United
Bale s'est joint à l'icône des Red Devils, Scholes, pour affirmer qu'Ancelotti serait un « excellent » choix pour prendre les rênes à Old Trafford. Le Gallois, qui a connu une période riche en trophées sous la houlette de l'Italien à Madrid, estime que le tacticien chevronné possède le « génie » nécessaire pour redonner à Man Utd sa gloire d'antan.
Ce soutien a un poids significatif compte tenu de l'histoire de Bale avec l'entraîneur de 66 ans. Après avoir disputé près d'une centaine de matches sous les ordres d'Ancelotti lors de deux passages au Santiago Bernabeu, Bale a pu constater de ses propres yeux les méthodes qui ont permis de remporter la Ligue des champions et la Copa del Rey.
Le génie de la simplicité
Bale est convaincu que l'actuel sélectionneur du Brésil possède la rare combinaison de flexibilité tactique et de perspicacité psychologique nécessaire pour faire face à la pression qui règne à Manchester.
« Je pense qu'il ferait un excellent travail [à Manchester United]. Il n'est pas seulement manager, c'est aussi un entraîneur. Il maîtrise [également] les aspects tactiques », a déclaré Bale à Sky Bet lorsqu'il a évoqué la possibilité qu'Ancelotti rejoigne le géant de la Premier League. « Où que Carlo aille, je pense qu'il ferait un travail formidable, simplement parce qu'il sait rallier tout le monde à sa cause.
Quand on arrive dans un grand club, on trouve de bons joueurs, qu'ils soient performants ou non à ce moment-là. C'est le cas de Manchester United ces dernières semaines, mais avant cela, ils n'étaient pas performants, même s'ils ont de bons joueurs. Il tirera le meilleur des joueurs et simplifiera les choses, comme on le voit actuellement avec Michael Carrick. Il simplifie beaucoup de choses que faisait l'ancien entraîneur, et cela donne des résultats. C'est là que réside le génie de Carlo : tirer le meilleur des joueurs et simplifier les choses. »
Manchester United a besoin d'un leader
Les commentaires précédents de Scholes font écho à ce sentiment, affirmant que les stars de United ont besoin d'un entraîneur qui leur donne « l'impression d'être millionnaires » tout en imposant sa présence indéniable dans le vestiaire. S'exprimant dans le podcast The Good, The Bad & The Football, le légendaire milieu de terrain a admis qu'il attendait avec impatience l'arrivée d'un leader chevronné du calibre d'Ancelotti. Il a déclaré : « Le candidat idéal - je dis bien idéal - Ancelotti est toujours disponible.
Je sais qu'il est entraîneur du Brésil... mais il est parfait pour Manchester United, où il saura faire en sorte que les joueurs se sentent comme des millionnaires. Et il a l'expérience nécessaire pour gagner des titres. »
Une course décisive pour Carrick
L'attention reste focalisée sur Carrick, qui tente de transformer son poste temporaire en un rôle permanent. Il a connu sa première défaite à la tête du club avec un douloureux 2-1 à Newcastle, et le manager cherchera à remettre les Red Devils sur la voie de la victoire lorsqu'ils accueilleront Aston Villa à Old Trafford le 15 mars. Ce match est crucial, car les deux équipes sont à égalité avec 51 points en 29 matchs, respectivement à la troisième et quatrième place du classement de la Premier League, et visent toutes deux à se qualifier pour la Ligue des champions.
