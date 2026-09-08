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Gardiens méconnus de Premier League : un nouveau venu présenté comme un « joyau absolu » tandis que l’étrange situation de David Raya, vainqueur du Gant d’or avec Arsenal, est expliquée
Suzuki a rejoint Aston Villa après avoir brillé lors de la Coupe du monde 2026
Cet homme, c’est Zion Suzuki. L’international japonais né dans le New Jersey a reçu de nombreux éloges pour ses performances en Amérique du Nord durant l’été. Il est vite devenu évident que son avenir à long terme ne se situait pas en Serie A, à Parme.
Sans surprise, après avoir été lié au Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des champions, Aston Villa est passé à l’action pour le gardien de 24 ans lors du dernier mercato, alors que le club cherchait un remplaçant approprié à Emi Martinez, champion du monde en partance pour Chelsea.
Suzuki a rejoint les West Midlands dans le cadre d’un transfert qui pourrait finalement atteindre 30 millions de livres sterling (41 M$). Il s’est rapidement intégré à l’effectif d’Unai Emery, avec la promesse de bien plus encore à venir alors qu’il évolue aux côtés de stars de Premier League plus établies.
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Quels gardiens de Premier League passent sous les radars ?
Invité à désigner quelqu’un qui passe sous les radars dans cette division, Hislop, dans un entretien exclusif accordé à GOAL via The Sports Geek, a déclaré : « Je dirais que je pense que Villa a trouvé une véritable pépite en Suzuki.
« J’admets volontiers que je ne savais pas grand-chose de son passage en Italie, mais je l’ai observé de près pendant la Coupe du monde cet été et j’ai trouvé qu’il avait été absolument exceptionnel. Tout dans ses performances, sa technique, j’ai trouvé que c’était un gardien complet et je pense qu’ils ont réalisé une très belle trouvaille avec Suzuki.
« Et même s’ils ont aussi perdu Emi Martinez, un gardien exceptionnel, vainqueur de la Coupe du monde, je pense qu’ils l’ont merveilleusement bien remplacé et je pense que Suzuki prouvera qu’il sera l’un des meilleurs gardiens du championnat cette saison. »
Raya, le n°1 d'Arsenal, n'est qu'une doublure avec l'Espagne
L’international argentin Martinez entre actuellement dans cette catégorie, aux côtés du numéro 1 de Manchester City Donnarumma et du fidèle gardien de Liverpool, Alisson, champion de longue date. Ces derniers temps, c’est toutefois le gardien d’Arsenal Raya qui domine le classement du Gant d’or.
Il s’est assuré au moins une part de ce prestigieux trophée lors des trois dernières saisons ; seuls deux hommes, Petr Cech et Joe Hart, en ont remporté quatre, et il a ajouté une médaille de vainqueur de la Coupe du monde à son titre de Premier League en 2026.
L’Espagnol de 30 ans n’est cependant qu’une option de secours pour sa sélection. Interrogé sur cette situation quelque peu étrange, alors que beaucoup considèrent Raya comme l’un des meilleurs au monde, Hislop a déclaré : « Oui, c’est un peu étrange, mais je vais être honnête, à l’approche du tournoi, bien sûr, on parlait beaucoup de savoir si ce serait David Raya, Joan Garcia, Unai Simon. Je savais que Simon allait débuter.
« On peut avancer que les deux gardiens, Raya, vainqueur de la Premier League avec Arsenal, et Garcia, vainqueur de la Liga avec Barcelone, sont plus accomplis. Mais je pense qu’Unai Simon correspond parfaitement à la manière dont Luis de la Fuente fait jouer l’Espagne. Et cela s’est vu.
« Il joue avec une ligne très haute, de façon très agressive, ce n’est pas le stoppeur que sont les deux autres. Mais regardez le bilan de l’Espagne pendant ce tournoi, et vous comprendrez pourquoi Unai Simon continue d’être le premier choix.
« Il semble simplement mieux compléter la défense à quatre de l’Espagne et ce qu’elle cherche à faire que n’importe qui d’autre. Le vieux cliché dit que la possession représente neuf dixièmes de la loi, et je ne vois personne déloger Unai Simon de sitôt. »
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Premier League 2026-27 : qui l’emportera ?
Raya espérera pouvoir y parvenir à l’approche d’une nouvelle campagne de Ligue des nations de l’UEFA et en vue de la défense du titre de champion d’Europe de l’Espagne en 2028. Il a toutefois fort à faire.
Pour l’instant, il est concentré sur les ambitions d’Arsenal en Premier League, avec Suzuki parmi ceux qui se sont invités dans la course pour 2026-2027, alors que plusieurs équipes de l’élite anglaise entrent dans une nouvelle ère.
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