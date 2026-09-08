L’international argentin Martinez entre actuellement dans cette catégorie, aux côtés du numéro 1 de Manchester City Donnarumma et du fidèle gardien de Liverpool, Alisson, champion de longue date. Ces derniers temps, c’est toutefois le gardien d’Arsenal Raya qui domine le classement du Gant d’or.

Il s’est assuré au moins une part de ce prestigieux trophée lors des trois dernières saisons ; seuls deux hommes, Petr Cech et Joe Hart, en ont remporté quatre, et il a ajouté une médaille de vainqueur de la Coupe du monde à son titre de Premier League en 2026.

L’Espagnol de 30 ans n’est cependant qu’une option de secours pour sa sélection. Interrogé sur cette situation quelque peu étrange, alors que beaucoup considèrent Raya comme l’un des meilleurs au monde, Hislop a déclaré : « Oui, c’est un peu étrange, mais je vais être honnête, à l’approche du tournoi, bien sûr, on parlait beaucoup de savoir si ce serait David Raya, Joan Garcia, Unai Simon. Je savais que Simon allait débuter.

« On peut avancer que les deux gardiens, Raya, vainqueur de la Premier League avec Arsenal, et Garcia, vainqueur de la Liga avec Barcelone, sont plus accomplis. Mais je pense qu’Unai Simon correspond parfaitement à la manière dont Luis de la Fuente fait jouer l’Espagne. Et cela s’est vu.

« Il joue avec une ligne très haute, de façon très agressive, ce n’est pas le stoppeur que sont les deux autres. Mais regardez le bilan de l’Espagne pendant ce tournoi, et vous comprendrez pourquoi Unai Simon continue d’être le premier choix.

« Il semble simplement mieux compléter la défense à quatre de l’Espagne et ce qu’elle cherche à faire que n’importe qui d’autre. Le vieux cliché dit que la possession représente neuf dixièmes de la loi, et je ne vois personne déloger Unai Simon de sitôt. »