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cm grafica vicario tottenham 2025 26 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Gardien de la Juventus : Vicario revient dans la course et réclame un salaire de 4 millions. Dibu Martínez reste ferme, tandis que la Roma bloque Svilar

Juventus FC
Mercato
G. Vicario

La Juventus poursuit son travail sur le marché des transferts afin de dénicher le profil parfait pour renforcer son poste de gardien en vue de la saison prochaine. La direction bianconera n’a pas encore tranché et examine plusieurs candidats, maintenant toutes les pistes ouvertes avant de se décider.


Ces dernières heures, le nom de Guglielmo Vicario, qui devrait quitter Tottenham après deux saisons en Premier League, a refait surface. Les contacts avec l’entourage de l’ancien gardien d’Empoli se sont poursuivis et le dialogue reste ouvert. Sur le plan financier, comme le révèle Alfredo Pedullà, le gardien de la Nazionale réclame environ 4 millions d’euros nets par saison, soit plus que son salaire actuel en Angleterre.


La candidature d’Emiliano « Dibu » Martínez reste toutefois d’actualité. Pour l’instant, cependant, aucune avancée concrète n’est à signaler dans les négociations et la Juventus continue de suivre la situation sans passer à l’action, dans l’attente de la fin de la Coupe du monde ou, à défaut, dans l’attente de se tourner résolument vers une autre piste.


  • Le mur de Rome pour Svilar

    Concernant Mile Svilar, la situation est différente. Ces dernières heures, la Juventus a effectué une première approche auprès de l’AS Rome pour évaluer les possibilités d’un transfert. Ce contact exploratoire n’a pas été suivi d’effets. La réponse du club giallorosso a été sans équivoque : il souhaite conserver le gardien serbe et ne pas se séparer, du moins à ce stade du mercato, de l’un des piliers de l’équipe dirigée par Gian Piero Gasperini.


    La Juventus poursuit donc méthodiquement son tour d’horizon, consciente de pouvoir compter sur Michele Di Gregorio et Mattia Perin. Le choix du futur numéro un ne sera fait qu’après une analyse approfondie de toutes les options, Vicario et Dibu Martínez restant en pole position, tandis que la piste Svilar apparaît pour l’instant nettement plus complexe.



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