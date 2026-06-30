Gardien de la Juventus : Vicario revient dans la course et réclame un salaire de 4 millions. Dibu Martínez reste ferme, tandis que la Roma bloque Svilar

La Juventus poursuit son travail sur le marché des transferts afin de dénicher le profil parfait pour renforcer son poste de gardien en vue de la saison prochaine. La direction bianconera n’a pas encore tranché et examine plusieurs candidats, maintenant toutes les pistes ouvertes avant de se décider.





Ces dernières heures, le nom de Guglielmo Vicario, qui devrait quitter Tottenham après deux saisons en Premier League, a refait surface. Les contacts avec l’entourage de l’ancien gardien d’Empoli se sont poursuivis et le dialogue reste ouvert. Sur le plan financier, comme le révèle Alfredo Pedullà, le gardien de la Nazionale réclame environ 4 millions d’euros nets par saison, soit plus que son salaire actuel en Angleterre.





La candidature d’Emiliano « Dibu » Martínez reste toutefois d’actualité. Pour l’instant, cependant, aucune avancée concrète n’est à signaler dans les négociations et la Juventus continue de suivre la situation sans passer à l’action, dans l’attente de la fin de la Coupe du monde ou, à défaut, dans l’attente de se tourner résolument vers une autre piste.



