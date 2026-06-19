Avant le deuxième match de groupe de la Coupe du monde 2026, le gardien de but du FC Bayern Munich, âgé de 40 ans, a d’ores et déjà exclu de poursuivre sa carrière internationale après la compétition qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
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Gardera-t-il sa place dans les cages pour l’Euro 2028 ? Manuel Neuer évoque son avenir avec la Mannschaft
« Pour moi, il est acquis que ce sera mon dernier tournoi. Je n’envisage pas de être dans les cages lors du Championnat d’Europe dans deux ans », a déclaré Neuer lors de la conférence de presse précédant la rencontre face à la Côte d’Ivoire samedi soir (22 h).
Le gardien de 40 ans a toutefois insisté sur le fait qu’il ne se focalisait pas sur ses adieux et qu’il préférait se concentrer sur les prochaines rencontres avec la sélection allemande : « Je ne veux pas me dire que ce pourraient être mes derniers matchs pour l’Allemagne. C’est ainsi que j’ai procédé lors du Championnat d’Europe, c’est pourquoi je n’ai fait aucune déclaration après notre élimination face à l’Espagne. »
Il n’envisage donc pas « un quelconque adieu à un maillot particulier ».
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Nagelsmann rappelle Neuer dans les cages de la DFB.
Le gardien du Bayern avait initialement mis un terme à sa carrière internationale après l’élimination en quarts de finale de l’Euro 2024 à domicile face à l’Espagne. Il n’avait ensuite disputé aucun match sous le maillot de la DFB pendant près de deux ans, jusqu’à ce que le sélectionneur Julian Nagelsmann le rappelle pour la Coupe du monde.
Jusqu’alors, le sélectionneur avait désigné Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) comme numéro un. Le retour de Neuer a donc poussé le Hoffenheim au rôle de doublure pour la compétition en cours.
Les deux gardiens de but de la DFB ont toutefois récemment souligné que leurs relations personnelles n’étaient pas affectées par ce retour inattendu. « Nous travaillons ensemble au quotidien et nous avons de bonnes relations », a précisé le gardien du Bayern.
Il avoue toutefois ne plus pouvoir préciser le moment exact où il a décidé de faire son retour. « Je pense que cela s’est simplement fait tout naturellement, même après cette période difficile où j’étais blessé », a déclaré Neuer.