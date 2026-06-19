Gardera-t-il sa place dans les cages pour l’Euro 2028 ? Manuel Neuer évoque son avenir avec la Mannschaft

« Pour moi, il est acquis que ce sera mon dernier tournoi. Je n’envisage pas de être dans les cages lors du Championnat d’Europe dans deux ans », a déclaré Neuer lors de la conférence de presse précédant la rencontre face à la Côte d’Ivoire samedi soir (22 h).

Le gardien de 40 ans a toutefois insisté sur le fait qu’il ne se focalisait pas sur ses adieux et qu’il préférait se concentrer sur les prochaines rencontres avec la sélection allemande : « Je ne veux pas me dire que ce pourraient être mes derniers matchs pour l’Allemagne. C’est ainsi que j’ai procédé lors du Championnat d’Europe, c’est pourquoi je n’ai fait aucune déclaration après notre élimination face à l’Espagne. »

Il n’envisage donc pas « un quelconque adieu à un maillot particulier ».