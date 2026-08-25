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Garder sa femme et son beau-père heureux ! Pourquoi Jarrod Bowen est-il resté à West Ham après avoir soumis la famille Dyer à des rumeurs de transfert à Liverpool ?
Mondial snobé et liens avec Liverpool : l’été 2026 de Bowen
Lorsque la relégation en Championship a été confirmée, des inquiétudes sont apparues au London Stadium concernant la durée pendant laquelle le capitaine du club, Bowen, resterait. En tant que joueur confirmé du plus haut niveau et international anglais, il devait explorer des opportunités en dehors de l’East End.
L’attaquant de 29 ans a toutefois été écarté de la sélection pour la Coupe du monde 2026 par le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel. Cette non-sélection a peut-être joué un rôle dans sa réflexion au moment d’étudier ses options.
Liverpool aurait été sur les rangs depuis quelque temps, et le départ de Mohamed Salah avait laissé un vide béant sur le côté droit de son attaque, mais aucune offre officielle n’a été formulée. Un intérêt venu d’ailleurs a été évoqué, mais les rumeurs ne sont jamais devenues plus concrètes.
Bowen a finalement affiché publiquement son désir de rester à West Ham, dans l’espoir d’aider le club à retrouver l’élite, et il reste lié par un contrat de longue durée jusqu’en 2030. Cette stabilité professionnelle a sans doute été bien accueillie par ses proches.
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La famille Dyer a-t-elle influencé la décision de Bowen de rester ?
Interrogé sur la possibilité que certains membres de sa famille supporteurs de West Ham aient pu influencer une grande décision de carrière, Houghton, pur produit de l’académie de West Ham, a déclaré à GOAL, avec l’aimable concours de PlayFame Social Casino : « Il faudrait demander à Jarrod !
« Je suis un peu surpris, parce qu’il y a eu beaucoup de rumeurs sur un départ de sa part, non ? On a beaucoup parlé de Liverpool il y a un an environ. Quand on le regarde, il sera déçu de ne pas être allé à la Coupe du monde.
« Il a l’air d’être un garçon loyal. Il espérera pouvoir faire remonter West Ham directement. Mais ce n’est pas si simple, ils ont perdu beaucoup de joueurs. Ils devraient avoir ce qu’il faut pour être, à coup sûr, compétitifs en Championship.
« J’ai moi-même connu ça quand tu descends et que tu es une grosse cible, tellement de gens veulent te battre, et on l’a vu contre Burnley quand ils menaient 2-0 puis ont encaissé deux buts.
« Jarrod a l’air d’être un vraiment bon gars et il sait qu’il a la tête sur les épaules, il sait ce qu’il veut de sa carrière. Je suis sûr que si ça ne se passe pas bien cette année pour West Ham, alors il partira probablement. »
Pourquoi Liverpool n’a-t-il pas tenté sa chance pour l’international anglais ?
À propos des liens avec Liverpool, l’ancien milieu des Reds Houghton a ajouté : « Je sais qu’ils ont regardé du côté des ailiers, je pense que cela a été évident. Il suffit de regarder les joueurs qu’ils essaient d’aligner à ces postes.
« [Rio] Ngumoha a été bon à droite en ce moment. J’ai observé [Victor] Munoz lorsqu’il a joué contre Côme lors du premier match, quand cela se passait au centre d’entraînement. Nous avons Cody Gakpo.
« Ils en ont perdu quelques-uns ces dernières années, Mo Salah est parti après la saison dernière, avant cela Luis Diaz, ce qui a été un gros coup dur. Je ne comprends pas ça, je ne prétends pas savoir ce qui s’est passé, mais c’était une mauvaise décision quand on voit aussi ce qu’il a fait au Bayern Munich. C’est un joueur de tout premier plan.
« Mais oui, je pense que Liverpool a cherché des ailiers, et je pense toujours que c’est le cas. Je pense qu’ils regardent encore un ou deux joueurs qu’ils peuvent faire venir pour renforcer ce secteur.
« Mais en ce qui concerne Jarrod, je ne pense pas que son beau-père pèserait très lourd au moment pour lui de prendre une décision sur ce qu’il allait faire. Je pense que c’est juste un garçon loyal et qu’il donnera probablement une saison pour voir où va le club. »
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Calendrier de West Ham 2026-2027 : un point pris en deux matches
Après avoir laissé filer une avance de deux buts lors de son match d’ouverture de Championship 2026-2027 contre Burnley, West Ham a vu de nouveaux points précieux lui échapper la dernière fois en subissant une défaite surprise 2-1 à domicile contre son rival londonien Charlton.
Le club disputera mardi le deuxième tour de la Carabao Cup contre Southampton, avant de se rendre à Watford samedi. Nuno Espirito Santo espère accueillir de nouveaux visages avant la fin du mercato estival, alors qu’un soutien supplémentaire est recherché pour le capitaine talismanique Bowen.
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