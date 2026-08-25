Lorsque la relégation en Championship a été confirmée, des inquiétudes sont apparues au London Stadium concernant la durée pendant laquelle le capitaine du club, Bowen, resterait. En tant que joueur confirmé du plus haut niveau et international anglais, il devait explorer des opportunités en dehors de l’East End.

L’attaquant de 29 ans a toutefois été écarté de la sélection pour la Coupe du monde 2026 par le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel. Cette non-sélection a peut-être joué un rôle dans sa réflexion au moment d’étudier ses options.

Liverpool aurait été sur les rangs depuis quelque temps, et le départ de Mohamed Salah avait laissé un vide béant sur le côté droit de son attaque, mais aucune offre officielle n’a été formulée. Un intérêt venu d’ailleurs a été évoqué, mais les rumeurs ne sont jamais devenues plus concrètes.

Bowen a finalement affiché publiquement son désir de rester à West Ham, dans l’espoir d’aider le club à retrouver l’élite, et il reste lié par un contrat de longue durée jusqu’en 2030. Cette stabilité professionnelle a sans doute été bien accueillie par ses proches.