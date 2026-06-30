Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

Traduit par

Garcia salue cette initiative judicieuse concernant Yamal… et évite toute polémique autour de cette transaction délicate

Espagne vs Autriche
Espagne
Autriche
Coupe du monde
J. Garcia
J. Alvarez
L. Yamal
M. ter Stegen
FC Barcelone
A. Gordon
Espagne
Autriche
É.-U.
Argentine
Allemagne
Angleterre

Le gardien de but espagnol s'exprime sans détour sur son rôle au sein de la Roja

Juan García découvre la Coupe du monde dans un contexte inattendu : malgré ses performances de haut vol en Liga cette saison, le gardien du FC Barcelone reste la doublure d’Unai Simón en sélection espagnole.

Malgré tout, le portier catalan affronte cette situation avec sérénité, comme il l’a expliqué au micro de la radio catalane RAC1, évoquant au passage Lamine Yamal, Julián Álvarez ainsi que ses collègues gardiens au FC Barcelone.

  • Le gardien remplaçant en équipe nationale ? Un choix qui peut surprendre en apparence.

    Interrogé sur son statut de remplaçant en sélection espagnole, García a répondu avec assurance : « Chacun connaît parfaitement son rôle. Le sélectionneur De la Fuente n’a pas besoin de m’expliquer quoi que ce soit. C’est ainsi dans le football : on ne peut pas tous jouer. Que l’on soit sur le terrain ou non, chacun conserve un objectif clair. De l’extérieur, cela peut surprendre, mais, de l’intérieur, tout se passe naturellement. Tout le monde veut jouer et avoir un rôle important, mais telle est la nature du jeu. »

    Et d’ajouter : « Il serait erroné de perdre sa motivation sous prétexte qu’on ne dispute pas la Coupe du monde. »

    Lire aussi :

    La presse internationale : le Brésil s’en tire à bon compte à la manière du Real Madrid

    • Publicité

  • Yamal… Des débuts prometteurs

    Juan García s'est également exprimé au sujet de plusieurs joueurs actuels du FC Barcelone, dont son coéquipier en sélection espagnole, Lamine Yamal.

    Garcia a confié à RAC1 : « Je le trouve en bonne forme. Je pense que les mesures prises ont été judicieuses, puisqu’il a été intégré progressivement afin de retrouver sa forme. Lors du dernier match, où il a joué tout le match, il était un peu fatigué, mais c’est normal. Grâce à ces entraînements, il est désormais parfaitement prêt, et je pense que nous allons désormais le voir à plein régime. »

    Lire aussi :

    100 millions… Al-Khelaïfi s’implique personnellement pour priver Liverpool d’un transfert retentissant


  • Alvarez et Gordon

    Deux joueurs sous surveillance du FC Barcelone figurent au Mondial : Julián Álvarez, cible prioritaire, et Anthony Gordon, unique recrue estivale du club.

    Juan García ne cache pas son admiration pour l’attaquant argentin, mais interrogé sur l’intérêt de Barcelone pour Alvarez, le gardien s’est montré plus réservé, évitant d’alimenter les spéculations autour de ce transfert délicat.

    Il a déclaré : « Tout le monde sait que c’est un joueur formidable, mais il est à l’Atlético. Nous ne pouvons pas en dire grand-chose sur ce qu’il décide, lui ou les deux clubs. Nous ne savons pas si tout ce qui est rapporté est vrai, donc nous n’y prêtons pas beaucoup d’attention, mais plus il y a de bons joueurs dans l’équipe, plus celle-ci gagne en qualité. »

    Il a par ailleurs salué l’arrivée d’Anthony Gordon, estimant que le Britannique « peut nous apporter beaucoup. Nous en avons déjà fait les frais face à Newcastle. Il se distingue par son enthousiasme et son pressing. De plus, il prend de très bonnes décisions avec le ballon et permet à ses coéquipiers de très bien jouer. C’est un excellent renfort qui va nous aider. »

    Lire aussi :

    Mbappé et Vinícius en alerte : une guerre cachée au Real Madrid

  • Dans les cages : Ter Stegen et Szczęsny.

    Le gardien espagnol a conclu une excellente saison, d’abord aux côtés de Ter Stegen jusqu’en janvier, puis avec Ciesny pour le reste de l’exercice.

    Le gardien allemand a mis fin à son prêt à Gérone, et Garcia a déclaré à son sujet : « Je ne connais pas les détails de l'affaire. Si toutes les parties concernées estiment que c'est la meilleure solution pour lui et pour les deux clubs… j'espère que ce sera la meilleure décision pour Marc, car c'est lui qui compte le plus au final, après deux saisons difficiles. »

    Il a également rendu hommage à Ciesny en déclarant : « Il m’a beaucoup aidé, non seulement sur le plan tactique, mais aussi dans d’autres domaines. Ce qu’il a accompli est impressionnant : passer du statut de gardien titulaire tout au long de sa carrière à celui de remplaçant cette saison. C’est une bonne chose pour tout le monde. Il a envie de jouer, et moi aussi ; je considère cela comme une concurrence qui m’oblige à être au meilleur de ma forme. »

Coupe du monde
Espagne crest
Espagne
ESP
Autriche crest
Autriche
AUT