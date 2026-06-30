Garcia salue cette initiative judicieuse concernant Yamal… et évite toute polémique autour de cette transaction délicate

Deux joueurs sous surveillance du FC Barcelone figurent au Mondial : Julián Álvarez, cible prioritaire, et Anthony Gordon, unique recrue estivale du club.

Juan García ne cache pas son admiration pour l’attaquant argentin, mais interrogé sur l’intérêt de Barcelone pour Alvarez, le gardien s’est montré plus réservé, évitant d’alimenter les spéculations autour de ce transfert délicat.

Il a déclaré : « Tout le monde sait que c’est un joueur formidable, mais il est à l’Atlético. Nous ne pouvons pas en dire grand-chose sur ce qu’il décide, lui ou les deux clubs. Nous ne savons pas si tout ce qui est rapporté est vrai, donc nous n’y prêtons pas beaucoup d’attention, mais plus il y a de bons joueurs dans l’équipe, plus celle-ci gagne en qualité. »

Il a par ailleurs salué l’arrivée d’Anthony Gordon, estimant que le Britannique « peut nous apporter beaucoup. Nous en avons déjà fait les frais face à Newcastle. Il se distingue par son enthousiasme et son pressing. De plus, il prend de très bonnes décisions avec le ballon et permet à ses coéquipiers de très bien jouer. C’est un excellent renfort qui va nous aider. »

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