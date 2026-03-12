Galliani : « Berlusconi voyait grand, je vais vous raconter comment nous avons recruté Sacchi, Ancelotti, Nesta et Ibrahimovic. Voici d'où viennent les jours du Condor »

Quelques déclarations également sur les coups de marché dont il est le plus fier au cours de sa carrière : « Commençons par le premier coup chez Condor, à savoir Carlo Ancelotti. C'était en 1987, Sacchi le voulait à tout prix, il a beaucoup insisté pour le recruter malgré ses problèmes de genoux. Sacchi disait que les genoux peuvent être soignés, mais pas la tête. C'était l'avant-dernier jour du mercato et le président de la Roma refusait toujours. J'avais un peu baissé les bras, mais Braida a été très habile en organisant un dîner avec la Roma. Ce soir-là, nous avons compris que le président continuait à dire non, tandis que son fils et le directeur sportif Perinetti disaient oui. Le fils m'invite à Rome le lendemain et organise une rencontre avec son père. Le lendemain matin, j'ai pris l'avion pour Rome. Ce qui semblait impossible s'est produit. Ancelotti nous a beaucoup aidés pendant ces saisons, mais je pense aussi à autre chose : si cette relation ne s'était pas créée, Carlo serait parti à Parme en 2022, car il avait presque signé pour eux. Un autre coup de maître de Condor a eu lieu à Paris en 1997, lorsque nous avons recruté Leonardo du PSG. Capello, qui était revenu au Milan, le voulait absolument, Berlusconi et moi ne voulions pas dépenser plus d'argent et nous lui avons parlé de nous. Mais ensuite, quelque chose d'incroyable s'est produit : j'étais en Floride, je devais retourner à Milan le lendemain. Alors que je m'apprêtais à aller à l'aéroport, j'ai vu une énorme inscription : « Leonardo ». J'ai immédiatement appelé le président Berlusconi et je lui ai dit que j'avais eu une vision, puis j'ai pris l'avion pour Paris afin de recruter Leonardo au PSG. J'avais la chance de bien connaître les propriétaires du PSG, qui m'ont immédiatement reçu, et nous avons ainsi recruté Leonardo. Si je dois citer un autre grand coup de Condor, je dirais sans hésiter Alessandro Nesta. J'étais en Sardaigne et je prenais un café tous les matins avec le président de la Lazio, Cragnotti. J'avais conclu un accord avec lui pour une somme très importante, 60 milliards de lires, mais Berlusconi m'a dit non. Nous avions remporté les préliminaires et allions donc participer à la Ligue des champions. Cette nuit-là, Berlusconi était à Copenhague avec d'autres premiers ministres. Je vois au journal télévisé une interview du président dans laquelle on lui demande si ses ministres sont libres de leurs mouvements et il répond que les ministres, dans le respect du budget, peuvent déplacer le budget comme ils l'entendent. À ce moment-là, je saisis la balle au bond et, par l'intermédiaire d'un de ses gardes, je parviens à parler à Berlusconi et je lui demande : « Mais en tant que président du Milan, suis-je assimilé à un ministre ? ». Il me répond que oui. Je lui dis que si nous recrutons Nesta, nous remporterons la Ligue des champions, et que si nous remportons la Ligue des champions, nous ferons beaucoup de bénéfices. Berlusconi, un peu fatigué car il était 4 heures du matin, me fait comprendre que je peux le recruter. Mon ami Fedele Confalonieri me dit que j'ai eu la chance de comprendre immédiatement quand Berlusconi disait oui et pensait oui, disait oui et pensait non, disait non et pensait non, disait non et pensait oui. Nesta arrive et nous remportons la Ligue des champions, qui restera à jamais gravée dans mon cœur. Le plaisir de battre l'Inter en demi-finale, puis la Juventus en finale, est quelque chose qui ne se reproduira peut-être jamais. Et Nesta nous a beaucoup aidés.