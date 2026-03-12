Goal.com
Galliani : « Berlusconi voyait grand, je vais vous raconter comment nous avons recruté Sacchi, Ancelotti, Nesta et Ibrahimovic. Voici d'où viennent les jours du Condor »

Le récit de tous les coulisses des meilleurs achats dans la carrière de l'ancien directeur général du Milan AC.

Une vie consacrée au football, une grande carrière au sein de la direction du Milan AC.

Adriano Galliani, ancien directeur général du club rossonero, a accordé une longue interview au podcast Colpi da Maestro. Il y raconte de nombreuses anecdotes et divers coulisses de sa très longue expérience au sein du club de la Via Aldo Rossi, notamment ses premiers mots dans lesquels il a sélectionné la meilleure saison qu'il ait vécue au Milan : « Si je devais choisir une saison parmi mes 31 années au Milan, je dirais la saison 1993-1994 ».

Voici toutes ses déclarations.

  • LE MILAN DE SACCHI, CAPELLO ET ANCELOTTI

    Tout d'abord, Galliani a évoqué les différentes équipes du MilanAC entraînées par des techniciens de l'envergure d'Arrigo Sacchi, Fabio Capello et Carlo Ancelotti : « Ce Milan AC voyait grand parce que son président, Silvio Berlusconi, voyait grand. Et il a transmis cette vision au club, aux entraîneurs et aux joueurs. Quand je repense au moment où nous avons choisi Sacchi, les gens disaient que nous étions fous. Arrigo faisait bien jouer ses équipes, mais c'était un entraîneur qui, l'année avant de venir au Milan, n'avait pas réussi à faire monter Parme en Serie B. On disait de Capello qu'il était le chouchou de Berlusconi parce que Fabio n'avait pas entraîné depuis des années et faisait autre chose. Le troisième coup a été Ancelotti, que l'on appelait le « perdant à succès » parce que, les deux années précédant son arrivée au Milan, il était à la Juve et avait terminé deuxième à deux reprises. Il ne faut pas seulement se souvenir des coups de maître en ce qui concerne les joueurs, mais aussi les entraîneurs. Après le Milan, je suis retourné à Monza et je pense qu'un coup de maître a été de prendre l'entraîneur de la Primavera Palladino et de l'amener dans l'équipe première. Les entraîneurs ont une grande influence sur les résultats des équipes. 

  • LES ENTRAÎNEURS

    « Il y a eu différentes périodes. Je commencerais par Sacchi : pour Berlusconi, l'essentiel était de bien jouer. L'année précédente, nous avons disputé un match amical contre Parme et nous avons vu les Émiliens bien jouer. En Coupe d'Italie, nous avons tiré Parme au sort, qui est venu gagner à Milan en jouant très bien. Berlusconi m'a demandé si Parme avait de meilleurs joueurs que ceux du Milan, j'ai bien sûr répondu que non. Il m'a alors demandé pourquoi ils jouaient mieux que nous. Je lui réponds : « Je ne sais pas, ils doivent avoir un bon entraîneur ». Le Milan termine deuxième de ce groupe de Coupe d'Italie remporté par Parme. En huitièmes de finale, qui tirons-nous au sort ? Parme, qui revient à Milan et nous bat pour la deuxième fois. À ce moment-là, nous pensons que ce n'est pas un hasard. Au match retour, nous invitons le président de Parme à dîner après le match et lors de ce dîner, nous rencontrons Sacchi. Nous discutons, mais nous ne concluons pas. Au cours des mois suivants, nous décidons que Sacchi a les qualités requises pour entraîner le Milan. Une fois arrivé chez nous, il remporte le Scudetto la première année, la Coupe des champions la deuxième année et à nouveau la Coupe des champions la troisième année. Quand il est venu chez nous, Sacchi n'a pas demandé d'argent, il m'a laissé fixer le montant. Il dit que ça lui convient, mais ajoute que s'il gagne, le montant sera doublé pendant l'année, que la saison suivante, il repartira du double et s'il remporte à nouveau le championnat ou la Coupe des champions, il sera encore doublé, puis la même chose se reproduira la troisième année. Et c'est ainsi qu'il a fini par s'acheter quelques hôtels à Milano Marittima (rires, ndlr) ».

  • LES JOURS DU CONDOR

    Il a ensuite expliqué l'origine du surnom Condor et ce qui s'est passé pendant les derniers jours du mercato : « Cela vient du fait qu'il y avait un film qui s'appelait « Les trois jours du Condor ». J'ai pensé que les trois jours du Condor étaient les derniers jours du mercato. J'ai participé à une centaine de mercatos. J'ai commencé ma carrière en 1975 à Monza et j'ai terminé avec le marché de Monza en 2025. Le premier coup a été un échange : Monza prend Braida et donne Peressin à Palerme. Je me souviens de tous les coups. Depuis 1975, j'ai toujours constaté une chose : la valeur des joueurs diminuait au fur et à mesure que le marché avançait. Si vous devez vendre un joueur, vous devez le vendre au début du marché, si vous voulez acheter, vous devez le faire à la fin du marché. Je pense que toutes les équipes ont plus de joueurs qu'elles n'en ont besoin. Les jours du Condor doivent donc être les derniers jours. Pas toujours, mais souvent, dans les derniers jours, des opérations qui étaient non deviennent oui, ou même des opérations qui semblaient impossibles deviennent possibles. C'est ainsi que naissent les jours du Condor ».

  • LES COUPS DONT IL EST LE PLUS FIER

    Quelques déclarations également sur les coups de marché dont il est le plus fier au cours de sa carrière : « Commençons par le premier coup chez Condor, à savoir Carlo Ancelotti. C'était en 1987, Sacchi le voulait à tout prix, il a beaucoup insisté pour le recruter malgré ses problèmes de genoux. Sacchi disait que les genoux peuvent être soignés, mais pas la tête. C'était l'avant-dernier jour du mercato et le président de la Roma refusait toujours. J'avais un peu baissé les bras, mais Braida a été très habile en organisant un dîner avec la Roma. Ce soir-là, nous avons compris que le président continuait à dire non, tandis que son fils et le directeur sportif Perinetti disaient oui. Le fils m'invite à Rome le lendemain et organise une rencontre avec son père. Le lendemain matin, j'ai pris l'avion pour Rome. Ce qui semblait impossible s'est produit. Ancelotti nous a beaucoup aidés pendant ces saisons, mais je pense aussi à autre chose : si cette relation ne s'était pas créée, Carlo serait parti à Parme en 2022, car il avait presque signé pour eux. Un autre coup de maître de Condor a eu lieu à Paris en 1997, lorsque nous avons recruté Leonardo du PSG. Capello, qui était revenu au Milan, le voulait absolument, Berlusconi et moi ne voulions pas dépenser plus d'argent et nous lui avons parlé de nous. Mais ensuite, quelque chose d'incroyable s'est produit : j'étais en Floride, je devais retourner à Milan le lendemain. Alors que je m'apprêtais à aller à l'aéroport, j'ai vu une énorme inscription : « Leonardo ». J'ai immédiatement appelé le président Berlusconi et je lui ai dit que j'avais eu une vision, puis j'ai pris l'avion pour Paris afin de recruter Leonardo au PSG. J'avais la chance de bien connaître les propriétaires du PSG, qui m'ont immédiatement reçu, et nous avons ainsi recruté Leonardo. Si je dois citer un autre grand coup de Condor, je dirais sans hésiter Alessandro Nesta. J'étais en Sardaigne et je prenais un café tous les matins avec le président de la Lazio, Cragnotti. J'avais conclu un accord avec lui pour une somme très importante, 60 milliards de lires, mais Berlusconi m'a dit non. Nous avions remporté les préliminaires et allions donc participer à la Ligue des champions. Cette nuit-là, Berlusconi était à Copenhague avec d'autres premiers ministres. Je vois au journal télévisé une interview du président dans laquelle on lui demande si ses ministres sont libres de leurs mouvements et il répond que les ministres, dans le respect du budget, peuvent déplacer le budget comme ils l'entendent. À ce moment-là, je saisis la balle au bond et, par l'intermédiaire d'un de ses gardes, je parviens à parler à Berlusconi et je lui demande : « Mais en tant que président du Milan, suis-je assimilé à un ministre ? ». Il me répond que oui. Je lui dis que si nous recrutons Nesta, nous remporterons la Ligue des champions, etque si nous remportons la Ligue des champions, nous ferons beaucoup de bénéfices. Berlusconi, un peu fatigué car il était 4 heures du matin, me fait comprendre que je peux le recruter. Mon ami Fedele Confalonieri me dit que j'ai eu la chance de comprendre immédiatement quand Berlusconi disait oui et pensait oui, disait oui et pensait non, disait non et pensait non, disait non et pensait oui. Nesta arrive et nous remportons la Ligue des champions, qui restera à jamais gravée dans mon cœur. Le plaisir de battre l'Inter en demi-finale, puis la Juventus en finale, est quelque chose qui ne se reproduira peut-être jamais. Et Nesta nous a beaucoup aidés.

  • LA NUIT D'IBRAHIMOVIC ET LE COUP DE MAÎTRE

    Enfin, un long récit sur les négociations qui ont ramené Zlatan Ibrahimovic en Italie : « Je vais vous raconter celle concernant Ibrahimovic. J'étais à Barcelone avec le président du Barça et Mino Raiola. L'année précédente, Ibra avait été acheté par les Espagnols à l'Inter pour une somme colossale. Je pensais qu'il serait impossible de le recruter après seulement un an. À quelques jours de la fin du mercato, Raiola, qui était le maître du mercato, m'appelle et me dit d'aller à Barcelone parce que c'est possible. Je vais à Barcelone et je me lance dans une grande bataille pour recruter Ibra et j'arrive finalement à le recruter en prêt avec option d'achat. Je devais convaincre Ibra et je me suis rendu chez lui, où se trouvaient également sa femme et ses enfants. Sa femme est sortie le matin, est revenue en début d'après-midi et m'a trouvé là. Elle n'avait pas demandé qui j'étais auparavant. Ibra le lui a dit et a ajouté que tant que je n'aurais pas signé avec le Milan, je ne quitterais pas leur maison. Zlatan a ensuite signé et cette année-là, nous avons remporté le championnat.

    COUP DE MAÎTRE - « Le coup de maître que je partage avec Braida, c'est Marco van Basten. Ce n'était peut-être pas le coup le plus difficile, mais je pense que Marco était le meilleur de tous. »

