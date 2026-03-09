AFP
Galatasaray s'inquiète de Virgil van Dijk et des « grands » joueurs de Liverpool, mais l'entraîneur Okan Buruk voit un gros avantage dans le match retour « crucial » à domicile
L'ambiance au Rams Park, un facteur déterminant
Buruk mise sur un nouveau « mur de bruit » pour déstabiliser l'équipe d'Arne Slot, soulignant que le match aller représente leur meilleure chance de prendre l'avantage dans cette confrontation. « Le match aller est le plus important », a-t-il déclaré. « Il y a de grandes équipes - 16 grandes équipes - qui suivent le même chemin que nous et nous avons tous une chance de nous qualifier. Notre objectif est de prendre l'avantage lors du premier match contre Liverpool. »
Respecter la qualité des Reds
Malgré la confiance acquise lors de leur précédente rencontre, Buruk ne se fait aucune illusion quant à la tâche qui l'attend. Il a souligné la résilience d'une équipe de Liverpool qui a souvent trouvé le moyen de s'imposer en fin de match cette saison. La préparation de l'entraîneur s'est clairement concentrée sur les attributs psychologiques et tactiques des visiteurs, qui sont arrivés en Turquie en quête de rédemption.
« Nous n'aurons aucune excuse. Nous jouons à domicile et nous ferons de notre mieux. Nous les avons déjà affrontés une fois et nous les connaissons un peu mieux », explique Buruk. « Nos adversaires sont de très haut niveau. Au début de la saison, ils ont remporté beaucoup de matchs grâce à des buts inscrits dans les dernières minutes. »
La menace Van Dijk et les coups de pied arrêtés
Le manager de Galatasaray s'inquiète particulièrement de la puissance aérienne de Liverpool et de son efficacité sur les coups de pied arrêtés. Il a spécifiquement cité le capitaine du club, Virgil van Dijk, comme une menace majeure que sa défense devra gérer avec prudence tout au long des 90 minutes si elle veut conserver ses cages inviolées.
« Ils sont très bons (sur les coups de pied arrêtés) et disposent d'un Virgil van Dijk très efficace, ainsi que d'autres joueurs de grande taille et de bons finisseurs », a admis Buruk. « Nous devons être prudents, mais c'est la même chose contre n'importe quelle équipe. Nous nous y préparons. Ils ont encaissé beaucoup de buts et nous devons également en tirer parti. Nous avons deux matchs contre eux et les deux résultats sont importants. Il est important que nous terminions le premier match dans la meilleure position possible. »
S'attendre à un état d'esprit différent
Les souvenirs du penalty victorieux de Victor Osimhen en septembre sont encore présents, mais Buruk s'attend à une équipe de Liverpool beaucoup plus concentrée cette fois-ci. Avec des enjeux plus importants dans les phases à élimination directe, l'entraîneur turc estime que les Reds seront plus efficaces et moins enclins aux erreurs qui leur ont coûté cher lors de la rencontre en phase de groupes.
Au sujet du changement tactique qu'il attend de Slot, Buruk a ajouté : « Les équipes se connaissent bien. Je pense que Liverpool abordera ce match avec un état d'esprit très différent de celui qu'il avait lors de notre rencontre en phase de championnat. » Galatasaray aura besoin de tout l'avantage du terrain pour obtenir un résultat avant de se rendre à Anfield pour le match retour.
