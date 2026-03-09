Galatasaray s'inquiète de Virgil van Dijk et des « grands » joueurs de Liverpool, mais l'entraîneur Okan Buruk voit un gros avantage dans le match retour « crucial » à domicile

Malgré la confiance acquise lors de leur précédente rencontre, Buruk ne se fait aucune illusion quant à la tâche qui l'attend. Il a souligné la résilience d'une équipe de Liverpool qui a souvent trouvé le moyen de s'imposer en fin de match cette saison. La préparation de l'entraîneur s'est clairement concentrée sur les attributs psychologiques et tactiques des visiteurs, qui sont arrivés en Turquie en quête de rédemption.

« Nous n'aurons aucune excuse. Nous jouons à domicile et nous ferons de notre mieux. Nous les avons déjà affrontés une fois et nous les connaissons un peu mieux », explique Buruk. « Nos adversaires sont de très haut niveau. Au début de la saison, ils ont remporté beaucoup de matchs grâce à des buts inscrits dans les dernières minutes. »