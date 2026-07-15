Galatasaray prépare une offre ambitieuse pour Phil Foden, la star de Manchester City étant « disposée » à quitter le club cet été

Dursun Özbek, président de Galatasaray, veut frapper fort lors de ce mercato estival et a donné carte blanche à l’influent agent George Gardi, déjà artisan de plusieurs arrivées de prestige au Nef Stadium. C’est Gardi qui aurait soumis le dossier Foden au comité directeur.

Le coût du transfert s’annonce élevé au regard du palmarès et de la cote du joueur, mais la direction stambouliote entend utiliser tous les leviers nécessaires pour finaliser l’opération. Elle devra toutefois lutter contre plusieurs autres grands clubs européens, déjà positionnés sur le milieu de terrain mancunien.