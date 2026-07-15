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Galatasaray prépare une offre ambitieuse pour Phil Foden, la star de Manchester City étant « disposée » à quitter le club cet été
Galatasaray envisage un transfert sensationnel de Foden
Selon Fanatik, le grand club d’Istanbul souhaite renforcer son effectif pour la saison à venir afin de briguer titres nationaux et européens, et aurait coché le nom de Foden, évalué autour de 70 millions d’euros, comme cible prioritaire. Le meneur de jeu de 26 ans aurait trouvé un accord pour prolonger son contrat avec Manchester City en mai, mais l’officialisation est encore attendue ; pour l’instant, son bail expire l’été prochain.
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George Gardi a reçu « les pleins pouvoirs » pour finaliser ce dossier.
Dursun Özbek, président de Galatasaray, veut frapper fort lors de ce mercato estival et a donné carte blanche à l’influent agent George Gardi, déjà artisan de plusieurs arrivées de prestige au Nef Stadium. C’est Gardi qui aurait soumis le dossier Foden au comité directeur.
Le coût du transfert s’annonce élevé au regard du palmarès et de la cote du joueur, mais la direction stambouliote entend utiliser tous les leviers nécessaires pour finaliser l’opération. Elle devra toutefois lutter contre plusieurs autres grands clubs européens, déjà positionnés sur le milieu de terrain mancunien.
La concurrence pour le poste de meneur de jeu
Si Foden incarne la cible idéale, Galatasaray ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Selon Fanatik, Bruno Fernandes, la star de Manchester United, est également en haut de la short-list.
Parallèlement, le club turc étudie des profils plus jeunes et à fort potentiel : Can Uzun, la révélation de l’Eintracht Francfort, et Julio Enciso, l’international paraguayen de Brighton, deux créateurs dynamiques qui répondent au profil recherché. Reste que Foden demeure la cible de rêve pour des supporters impatients d’accueillir une recrue de classe mondiale.
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Et maintenant ?
Lors de l’exercice qui vient de s’achever, Foden a pris part à 50 rencontres avec Manchester City toutes compétitions confondues. Pendant cette période, il a inscrit 10 buts et délivré 7 passes décisives, une production qui ne lui a pas permis de figurer dans la sélection finale de l’Angleterre pour la Coupe du monde. Selon Fanatik, le joueur serait ouvert à un transfert estival, même si l’hypothèse d’un départ vers Fenerbahçe reste à confirmer.
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