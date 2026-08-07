Carrick sait ce qu’il faut pour remporter des trophées prestigieux, lui qui en a gagné 18, dont cinq titres de Premier League et une Ligue des champions, durant sa carrière de joueur à Old Trafford. Le défi qui l’attend désormais est de savoir comment tenter au mieux de reproduire ce succès.

Un appel au secours lancé depuis le Théâtre des rêves a trouvé une réponse à la mi-janvier, après la décision de United de se séparer de Ruben Amorim. Un visage familier a été invité à revenir pour ramener de la stabilité sur le banc.

Carrick s’est admirablement acquitté de cette tâche, avec 12 victoires en 17 matches. La troisième place et la qualification pour la Ligue des champions étant assurées, une offre de contrat de deux ans lui a logiquement été soumise.

Il a été question de voir Manchester United revenir dans la course au titre si un recrutement malin pouvait être mené lors du dernier mercato, alors qu’à Manchester, on attend des trophées chaque année.