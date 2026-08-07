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Gagner ou tout perdre ! Michael Carrick averti à Manchester United sur les trophées par un vainqueur de la Premier League, alors qu’un trait clé commun avec Sir Alex Ferguson est mis en avant
Carrick a signé un contrat de deux ans comme entraîneur de Manchester United
Carrick sait ce qu’il faut pour remporter des trophées prestigieux, lui qui en a gagné 18, dont cinq titres de Premier League et une Ligue des champions, durant sa carrière de joueur à Old Trafford. Le défi qui l’attend désormais est de savoir comment tenter au mieux de reproduire ce succès.
Un appel au secours lancé depuis le Théâtre des rêves a trouvé une réponse à la mi-janvier, après la décision de United de se séparer de Ruben Amorim. Un visage familier a été invité à revenir pour ramener de la stabilité sur le banc.
Carrick s’est admirablement acquitté de cette tâche, avec 12 victoires en 17 matches. La troisième place et la qualification pour la Ligue des champions étant assurées, une offre de contrat de deux ans lui a logiquement été soumise.
Il a été question de voir Manchester United revenir dans la course au titre si un recrutement malin pouvait être mené lors du dernier mercato, alors qu’à Manchester, on attend des trophées chaque année.
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Carrick doit-il gagner un trophée en tant qu'entraîneur de Manchester United ?
Interrogé sur la possibilité que Carrick ait à faire face à des questions embarrassantes s’il n’atteint pas cet objectif, l’ancien ailier de United Sharpe, s’exprimant avec l’aimable concours de NetBet, a déclaré à GOAL : « Absolument. Il est dans l’un des plus grands clubs du monde, si ce n’est le plus grand, donc si vous ne gagnez rien à la fin de chaque saison, il y aura forcément des questions et la pression montera.
« Je pense qu’il s’attendra à gagner quelque chose. Je pense que les supporters aussi. Je pense que le conseil d’administration aussi. On ne peut pas s’en cacher. Il faut tout gagner et remporter quelque chose chaque année. Cela fait partie du poste. »
Les traits importants que Carrick partage avec Ferguson
Sharpe a lui aussi fait partie de l’âge d’or de succès de Sir Alex Ferguson à Old Trafford. Carrick a forcément tiré de nombreux enseignements importants de la période durant laquelle il a travaillé sous les ordres du légendaire Écossais.
Invité à désigner les qualités les plus importantes que l’actuel patron de United doit avoir retenues de son ancien mentor, Sharpe a ajouté : « Je ne sais pas si Michael a besoin de prendre quoi que ce soit d’Alex Ferguson.
« Je pense qu’il faut apprendre des entraîneurs sous lesquels on a joué et prendre de petites choses de chacun, mais certainement la culture de la gagne de Sir Alex. Il voulait gagner chaque match, peu importe qu’il se joue à domicile ou à l’extérieur, que ce soit un match difficile ou un match facile, chaque match devait être gagné et je pense que Michael est pareil.
« Je pense qu’il y a une discipline qu’il impose dans et autour du vestiaire pendant les matches, pendant l’entraînement, même lors des matches de pré-saison cette saison. Je pense qu’il a la bonne attitude de la part de tout le monde.
« Je ne sais pas s’il y a quelque chose de spécifique, mais simplement une éthique de travail et une culture de la gagne. Je pense que le principal, c’est que l’équipe démarre d’entrée sur le devant de la scène dès le coup d’envoi. Je pense que trop souvent au cours des dernières saisons, ils ont démarré de manière un peu brouillonne et un peu sans énergie, et les équipes adverses ont pris l’avantage. Ensuite, il est difficile de revenir pour aller chercher des résultats, mais je pense que si vous pouvez prendre le match à votre compte, démarrer de manière positive et mettre les équipes sous pression, je pense qu’il a une chance de réussir. »
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Calendrier de Manchester United 2026-2027 : matches amicaux et ouverture de la Premier League
Manchester United a pu renforcer ses rangs avant la campagne 2026-2027, avec notamment les arrivées de Youri Tielemans et d’Andrey Santos. D’autres renforts sont jugés nécessaires dans les secteurs défensif et offensif.
La nouvelle saison de Premier League est désormais dans quelques semaines, avec Manchester United qui lancera sa saison contre Hull City le 22 août après avoir affronté le Paris Saint-Germain, Leeds et l’AC Milan lors de ses derniers matches amicaux.
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