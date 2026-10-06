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« Gagner était crucial » - Gianluca Scamacca salue la résilience de l’Italie tandis que l’équipe de Roberto Mancini écarte la Turquie en Ligue des nations
Le pays hôte débloque la situation à Bologne
La résilience insufflée par Mancini a sauté aux yeux lorsque Scamacca a ouvert le score à la 26e minute, reprenant de volée un ballon qui a heurté la face inférieure de la barre après un excellent mouvement entre Antonio Vergara et Giovanni Di Lorenzo. Malgré l’égalisation surprise d’Aral Simsir en début de seconde période, les hôtes ont réagi rapidement grâce à une tête de Riccardo Calafiori avant que Francesco Pio Esposito ne scelle la victoire 3-1. Cette prestation décisive a eu raison de l’entame agressive des hommes de Vincenzo Montella et a permis de décrocher des points précieux devant le public du Renato Dall'Ara, qui n’attendait que ça.
- LaPresse
L’attaquant privilégie l’objectif collectif de l’équipe
Scamacca s’est montré humble malgré son nom inscrit sur la feuille des buteurs, choisissant de mettre en avant la détermination collective nécessaire pour dompter un adversaire coriace.
S’exprimant auprès de RAIaprès le coup de sifflet final au sujet de la prestation d’ensemble de l’équipe, l’attaquant de l’Atalanta a déclaré : « Je suis fou de joie, pas tant pour le but que pour le résultat, étant donné que gagner était crucial pour nous. Nous savions que ce ne serait pas facile, parce que la Turquie est une équipe agressive, mais nous avons joué un excellent match. »
Soulignant son engagement constant pour la cause, il a ajouté : « Je suis toujours concentré sur le fait d’être prêt et de tout donner chaque fois qu’on fait appel à moi ; le plus important, c’est d’aider l’équipe nationale. »
Un cap historique met en lumière la profondeur de la jeunesse
Le rapide rétablissement de l’Italie après ce coup d’arrêt en seconde période a été couronné de manière historique quand Esposito a surgi à bout portant dans les derniers instants. Ce but a inscrit le nom du jeune attaquant dans les livres d’histoire, faisant de lui seulement le deuxième joueur de l’histoire de la sélection nationale à atteindre les sept buts avant l’âge de 21 ans, derrière l’iconique Giuseppe Meazza en janvier 1931. Le fait d’avoir traversé de vrais moments d’adversité à Bologne a apporté une preuve supplémentaire que la transition offensive de l’Italie progresse dans la bonne direction.
- IPA Sport
Des tests de qualification décisifs se profilent à l’horizon
Cette victoire à domicile permet aux champions d'Europe 2020 de porter leur total à sept points en quatre matches, confortant leur deuxième place dans le groupe A1. Les hommes de Mancini se préparent désormais à recevoir la France et à se déplacer en Belgique lors de la trêve internationale de novembre, avec pour objectif une place en quarts de finale de la Ligue des nations. Cette double confrontation de prestige offrira un examen définitif des ambitions de l'Italie et de sa récente régularité sur la scène continentale.
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