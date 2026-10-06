Scamacca s’est montré humble malgré son nom inscrit sur la feuille des buteurs, choisissant de mettre en avant la détermination collective nécessaire pour dompter un adversaire coriace.

S’exprimant auprès de RAIaprès le coup de sifflet final au sujet de la prestation d’ensemble de l’équipe, l’attaquant de l’Atalanta a déclaré : « Je suis fou de joie, pas tant pour le but que pour le résultat, étant donné que gagner était crucial pour nous. Nous savions que ce ne serait pas facile, parce que la Turquie est une équipe agressive, mais nous avons joué un excellent match. »

Soulignant son engagement constant pour la cause, il a ajouté : « Je suis toujours concentré sur le fait d’être prêt et de tout donner chaque fois qu’on fait appel à moi ; le plus important, c’est d’aider l’équipe nationale. »