Alors qu’il évoquait les problèmes d’infrastructure du football italien dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport et au Corriere della Sera juste avant la fin de la saison de Serie A, Gerry Cardinale, le président de l’AC Milan actuellement sous le feu des critiques, a accusé l’Inter de « ne pas s’être présenté » lors de la finale de la Ligue des champions de l’année dernière. Dominés par le PSG, les Nerazzurri n’en demeurent pas moins finalistes pour la deuxième fois en trois ans.
Si le football italien connaît de réels problèmes structurels, l’Inter n’en est pas la cause. La finale de Munich était sa deuxième en trois ans, tandis que Milan, absent de la C1 depuis deux saisons, incarne les errements de gestion qui touchent nombre de clubs de Serie A.
Malgré un mercato estival plus dispendieux que celui de n’importe quel concurrent et l’absence d’engagement européen, le club a dégringolé : de la lutte pour le Scudetto face à l’Inter la saison précédente à une non-qualification pour la C1, avec six défaites lors des dix dernières journées.
La défaite décisive à domicile contre Cagliari a été particulièrement accablante : les Rossoneri ont ouvert le score avant de s’effondrer face à une formation déjà sans enjeu.
Pour répondre à cet « échec sans équivoque », Gerry Cardinale a limogé non seulement l’entraîneur Massimiliano Allegri, mais aussi le PDG Giorgio Furlani, le directeur sportif Igli Tare et le directeur technique Geoffrey Moncada. Cette purge ne suffira toutefois pas à apaiser les supporters. Profondément troublés par le départ de l’ancien directeur technique Paolo Maldini en 2023 – un an seulement après le Scudetto surprise qu’il avait orchestré –, ils avaient accepté de laisser du temps à Cardinale et à son équipe pour faire leurs preuves.
Depuis, la patience des supporters est épuisée. Des manifestations contre Cardinale et son conseiller spécial, Zlatan Ibrahimović, avaient déjà éclaté avant la capitulation face à Cagliari. Après la rencontre, les ultras de la Curva Sud ont déployé une banderole devant l’hôtel où il séjournait : « Cardinale, rentre chez toi ! HONTE ! »
Aucun signe ne laisse penser que l’Américain souhaite partir, et les premières informations indiquent même qu’il entend jouer un rôle plus actif. S’il reste à San Siro, il lui sera judicieux de s’inspirer de l’Inter, tout juste couronné champion de Serie A, pour identifier les erreurs milanaises.