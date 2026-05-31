Mikel Arteta a admis que le sentiment prédominant en lui à l’issue de la finale de la Ligue des champions était la « douleur », ce qui est tout à fait compréhensible. Arsenal était à deux doigts, lors de la séance de tirs au but, de détrôner le PSG en tant que roi du football européen, et l’Espagnol a reconnu qu’il lui faudrait du temps pour se remettre de cette défaite à Budapest.

Cette douleur laissera bientôt place à la fierté, et pas seulement chez ses joueurs. S’il ne l’avouera sans doute pas en public, Arteta peut légitimement être très fier de son travail des neuf derniers mois, car cette campagne était cruciale pour l’entraîneur des Gunners.

Après cinq saisons blanches, l’Espagnol devait absolument briser cette spirale, et malgré un mois d’avril angoissant qui a ranimé le spectre d’un nouvel « échec de dernière minute », il a mené les Gunners à leur premier sacre en Premier League depuis 2004.

Ce succès n’a certes pas été celui du « beau jeu » : les Gunners ont poussé à son paroxysme l’art de « gagner sans briller », multipliant pertes de temps, simulations et une dépendance parfois lassante aux coups de pied arrêtés pour trouver le chemin des filets. La victoire 1-0 contre Burnley, qui a scellé le titre, illustre parfaitement cette tendance : David Raya et Leandro Trossard ont même simulé des blessures dans les derniers instants d’une rencontre remportée sur corner face à l’avant-dernière équipe du championnat.

Thierry Henry a bien reconnu que ce style « cynique » ne l’impressionnait guère, mais, comme tout le entourage du club, il a conclu que la fin justifiait les moyens : la longue période de disette est enfin terminée.

On peut certes critiquer Arteta et ses méthodes, ou le temps et l’argent investis pour ramener les Gunners sur le toit de l’Angleterre, mais il mérite du respect pour avoir transformé des « spécialistes de l’échec » en champions. Le processus n’a pas été très « beau jeu », mais il s’est révélé efficace.