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Euro W+Ls GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Gagnants et perdants de la saison européenne 2025-2026 : du PSG, qui défend son titre en Ligue des champions, au trio d’attaquants flamboyants du Bayern Munich, en passant par les déboires d’Arne Slot et le Real Madrid en proie au chaos

Winners & losers
Ligue des Champions
Paris Saint-Germain
Arsenal
Manchester City
Manchester United
Chelsea
Liverpool
Tottenham
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Real Madrid
FC Barcelone
Bayern Munich
Inter
AC Milan
P. Guardiola
A. Slot
E. ten Hag
O. Glasner
D. Malen
C. Fabregas
P. Sage
C. Chivu
Bodoe/Glimt
FEATURES

La saison européenne des clubs s'est conclue samedi par un finale haletante : le Paris Saint-Germain a battu Arsenal aux tirs au but et a ainsi conservé son titre continental. Aucun club n'avait réussi cet exploit depuis le Real Madrid il y a près de dix ans, ce qui a fait de cette soirée un moment historique pour les hommes de Luis Enrique. Cette défaite ne doit toutefois pas éclipser la saison majeure des Gunners, sacrés en Premier League pour la première fois en 22 ans.

Ailleurs, le Bayern Munich a écrasé les records pour conquérir un nouveau titre de champion d’Allemagne, tandis que Barcelone a été sacré pour la deuxième saison consécutive, laissant un Real Madrid en pleine crise loin derrière en Liga.

En Italie, Antonio Conte a quitté Naples un an seulement après avoir conquis le Scudetto, titre que l’Inter a dominé de bout en bout cette saison, tandis que ses deux rivaux historiques, la Juventus et l’AC Milan, ont manqué la Ligue des champions pour la première fois de l’histoire de la compétition.

Qui sont donc les grands gagnants et les grands perdants de la saison européenne 2025-2026 ? GOAL fait le point ci-dessous.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Vainqueur : Mikel Arteta

    Mikel Arteta a admis que le sentiment prédominant en lui à l’issue de la finale de la Ligue des champions était la « douleur », ce qui est tout à fait compréhensible. Arsenal était à deux doigts, lors de la séance de tirs au but, de détrôner le PSG en tant que roi du football européen, et l’Espagnol a reconnu qu’il lui faudrait du temps pour se remettre de cette défaite à Budapest.

    Cette douleur laissera bientôt place à la fierté, et pas seulement chez ses joueurs. S’il ne l’avouera sans doute pas en public, Arteta peut légitimement être très fier de son travail des neuf derniers mois, car cette campagne était cruciale pour l’entraîneur des Gunners.

    Après cinq saisons blanches, l’Espagnol devait absolument briser cette spirale, et malgré un mois d’avril angoissant qui a ranimé le spectre d’un nouvel « échec de dernière minute », il a mené les Gunners à leur premier sacre en Premier League depuis 2004.

    Ce succès n’a certes pas été celui du « beau jeu » : les Gunners ont poussé à son paroxysme l’art de « gagner sans briller », multipliant pertes de temps, simulations et une dépendance parfois lassante aux coups de pied arrêtés pour trouver le chemin des filets. La victoire 1-0 contre Burnley, qui a scellé le titre, illustre parfaitement cette tendance : David Raya et Leandro Trossard ont même simulé des blessures dans les derniers instants d’une rencontre remportée sur corner face à l’avant-dernière équipe du championnat.

    Thierry Henry a bien reconnu que ce style « cynique » ne l’impressionnait guère, mais, comme tout le entourage du club, il a conclu que la fin justifiait les moyens : la longue période de disette est enfin terminée.

    On peut certes critiquer Arteta et ses méthodes, ou le temps et l’argent investis pour ramener les Gunners sur le toit de l’Angleterre, mais il mérite du respect pour avoir transformé des « spécialistes de l’échec » en champions. Le processus n’a pas été très « beau jeu », mais il s’est révélé efficace.

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  • Como 1907 v Pisa SC - Serie AGetty Images Sport

    Vainqueur : Cesc Fàbregas

    Après la victoire 4-1 sur la pelouse de Crémone, Cesc Fàbregas a réuni son groupe de Como et déclaré : « On se souviendra de vous pour toujours. » Une certitude : cette qualification historique pour la Coupe des champions restera gravée dans les annales d'un club jamais parvenu sur la scène européenne.

    Grâce à leur victoire 4-1 au Stadio Giovanni Zini, Como s’est qualifié pour la Ligue des champions, un exploit historique pour un club jamais paré de l’écusson européen.

    Si le technicien espagnol vante avant tout le mérite de son groupe, il a été le véritable moteur de l’une des ascensions les plus fulgurantes du football contemporain. Rappelons que, à son arrivée comme joueur à Sinigaglia, Como évoluait en Serie B et qu’il a supervisé la reconstruction du club depuis ses fondations.

    « Je répète souvent que j’ai dû prendre beaucoup de décisions ici, car on m’a pratiquement confié les rênes de l’équipe, et il n’y avait presque rien quand nous avons commencé », a déclaré le joueur de 39 ans à DAZN Italia. « Je discutais aujourd’hui avec deux kinésithérapeutes qui étaient avec nous il y a quatre ans, à mon arrivée comme joueur, et nous évoquions le fait que nous n’avions pas de terrain d’entraînement ; nous faisions donc les massages sur des tables, dans l’arrière-salle d’un bar ! Aujourd’hui, nous sommes en Ligue des champions ! »

    Fabregas mérite les félicitations du monde entier pour avoir concrétisé ce rêve, avec non seulement l’une des meilleures équipes de Serie A, mais aussi l’une des plus jeunes.

    Reste désormais à convaincre le champion du monde de rester, car, comme le souligne le directeur sportif Carlalberto Ludi, Fabregas pourrait bien être un entraîneur encore plus brillant que le joueur qu’il a été.

  • AC Milan v AC Monza - Trofeo BerlusconiGetty Images Sport

    Battu : l'AC Milan

    Alors qu’il évoquait les problèmes d’infrastructure du football italien dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport et au Corriere della Sera juste avant la fin de la saison de Serie A, Gerry Cardinale, le président de l’AC Milan actuellement sous le feu des critiques, a accusé l’Inter de « ne pas s’être présenté » lors de la finale de la Ligue des champions de l’année dernière. Dominés par le PSG, les Nerazzurri n’en demeurent pas moins finalistes pour la deuxième fois en trois ans. 

    Si le football italien connaît de réels problèmes structurels, l’Inter n’en est pas la cause. La finale de Munich était sa deuxième en trois ans, tandis que Milan, absent de la C1 depuis deux saisons, incarne les errements de gestion qui touchent nombre de clubs de Serie A. 

    Malgré un mercato estival plus dispendieux que celui de n’importe quel concurrent et l’absence d’engagement européen, le club a dégringolé : de la lutte pour le Scudetto face à l’Inter la saison précédente à une non-qualification pour la C1, avec six défaites lors des dix dernières journées.

    La défaite décisive à domicile contre Cagliari a été particulièrement accablante : les Rossoneri ont ouvert le score avant de s’effondrer face à une formation déjà sans enjeu. 

    Pour répondre à cet « échec sans équivoque », Gerry Cardinale a limogé non seulement l’entraîneur Massimiliano Allegri, mais aussi le PDG Giorgio Furlani, le directeur sportif Igli Tare et le directeur technique Geoffrey Moncada. Cette purge ne suffira toutefois pas à apaiser les supporters. Profondément troublés par le départ de l’ancien directeur technique Paolo Maldini en 2023 – un an seulement après le Scudetto surprise qu’il avait orchestré –, ils avaient accepté de laisser du temps à Cardinale et à son équipe pour faire leurs preuves. 

    Depuis, la patience des supporters est épuisée. Des manifestations contre Cardinale et son conseiller spécial, Zlatan Ibrahimović, avaient déjà éclaté avant la capitulation face à Cagliari. Après la rencontre, les ultras de la Curva Sud ont déployé une banderole devant l’hôtel où il séjournait : « Cardinale, rentre chez toi ! HONTE ! »

    Aucun signe ne laisse penser que l’Américain souhaite partir, et les premières informations indiquent même qu’il entend jouer un rôle plus actif. S’il reste à San Siro, il lui sera judicieux de s’inspirer de l’Inter, tout juste couronné champion de Serie A, pour identifier les erreurs milanaises.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    Vainqueur : Barcelone

    À la veille du dernier Clásico de la saison, le service communication du FC Barcelone a diffusé sur les réseaux sociaux un cliché de l’effectif, souriant, accompagné de la légende « Une grande famille ». Une pique à peine voilée adressée aux rivaux acharnés des Blaugrana, le Real Madrid, alors que les Merengue traversaient un moment d’effondrement avant la rencontre au Camp Nou, la dispute dans les vestiaires entre Aurélien Tchouameni et Federico Valverde n’étant que l’un des nombreux conflits en coulisses dans la capitale espagnole.

    En contraste flagrant avec les « mercenaires » madrilènes, le Barça forme aujourd’hui un véritable groupe soudé, et pas seulement parce que de nombreux joueurs sont issus de La Masia. L’une des raisons majeures pour lesquelles l’entraîneur Hansi Flick vient de se voir offrir un nouveau contrat est qu’il a su forger un véritable esprit d’équipe depuis son arrivée il y a deux ans, malgré une atmosphère tendue suite au départ mal géré de la légende Xavi. Cette cohésion a propulsé les Catalans vers un deuxième titre consécutif en Liga.

    L’élimination en Ligue des champions par l’Atlético a toutefois rappelé les limites du groupe, dont le manque de discipline défensive et la ligne de défense très haute prônée par Flick interrogent sur sa capacité à briller enfin sur la scène européenne, désertée depuis 2015.

    Mais cette équipe jeune et talentueuse, emmenée par le prodige Lamine Yamal, possède encore une marge de progression considérable. L’équilibre financier retrouvédu club a permis de respecter la règle du 1-1 de la Liga, et a déjà conduit à l’arrivée d’Anthony Gordon, ainsi qu’à l’optimisme concernant celle de Julián Álvarez, malgré les railleries de l’Atlético.

    Dans l’ensemble, les supporters barcelonais peuvent aborder l’avenir avec optimisme : leur club retrouve peu à peu la stabilité tandis que Madrid sombre dans le chaos. Comme le souligne le directeur sportif Deco, c’est le « début d’une nouvelle ère » de succès au Camp Nou.

  • Florentino PerezGetty Images

    LE PERDANT : Florentino Pérez

    Le 15 mai, le FC Barcelone a inscrit son nom dans les annales en remportant la Liga grâce à une victoire lors du Clásico. Ce succès a par ailleurs acté la deuxième saison blanche du Real Madrid, accentuant la pression sur le président Florentino Pérez, déjà auteur d’un choix contesté : limoger Xabi Alonso en janvier pour le remplacer par le jeune entraîneur Álvaro Arbeloa.

    À peine deux ans après le doublé, le club s’était pratiquement effondré, tant sur le terrain qu’en coulisses : Fede Valverde avait même été hospitalisé à la suite d’une des nombreuses altercations survenues dans le vestiaire durant la semaine précédant la cuisante défaite 2-0 au Camp Nou.

    Dans ce contexte de crise, le président madrilène convoque uneconférence de presse improvisée le 17 mai. D’un ton provocateur, il déclare : « Bonjour, j’ai le regret de vous informer que je ne vais pas démissionner. » Loin de défendre son bilan, il vient régler ses comptes avec ses « ennemis » accusés de vouloir le pousser vers la sortie.

    Pendant une diatribe d’une heure, le dirigeant de 79 ans a dénoncé les « fake news », écarté d’un revers les inquiétudes sur sa santé en se qualifiant d’« animal surnaturel » et accusé le Barça comme la Liga de corruption.

    En somme, Pérez a joué la carte « Trump » – une comparaison à éviter à tout prix. Déstabilisé, il a pris le risque, un an seulement après son septième mandat, de provoquer des élections.

    Pour la première fois depuis son retour en 2009, sa présidence sera contestée : la candidature du magnat des énergies renouvelables Enrique Riquelme a été officiellement validée. Si Perez refuse de démissionner, il pourrait donc être contraint à un départ anticipé.

  • FBL-EUR-C1-INTER-BODO/GLIMTAFP

    Le vainqueur est Bodo/Glimt.

    Après avoir non seulement battu l’Inter pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, mais aussi humilié les finalistes de la saison dernière à San Siro, l’entraîneur Kjetil Knutsen en avait presque le souffle coupé : « Une équipe d’une petite ville du nord… Vous y croyez ? ! » La réponse était non, personne n’y croyait vraiment.

    À l’ère du football dominé – et donc dévoyé – par l’argent, nous sommes habitués à voir les mêmes cadors se partager les phases à élimination directe de la Ligue des champions. Pourtant, le novice Bodo/Glimt a démontré que les rêves peuvent encore se concrétiser : une gestion modèle permet à un club de surprendre les géants.

    Rappelons-le, les Norvégiens ne se sont pas qualifiés pour les barrages par hasard : ils ont d’abord dominé le Manchester City de Pep Guardiola sur leur célèbre pelouse synthétique, puis remonté le score pour battre l’Atlético Madrid de Diego Simeone au Metropolitano.

    Après le coup de tonnerre de San Siro, le joueur du match, Jens Petter Hauge, a exprimé sa fierté de participer à un « grand projet », et l’expression est à la hauteur de l’exploit.

    Promu en première division norvégienne seulement en 2018, le club est désormais perçu comme un modèle à suivre sur le Vieux Continent.

    « Le chemin a été long pour en arriver là où nous en sommes aujourd’hui », rappelle Knutsen. Et les Norvégiens ne comptent pas s’arrêter là : ils viennent de lancer la construction d’un nouveau stade destiné à prolonger leurs exploits face aux cadors du continent.

    « Il y a toujours des opportunités dans le football », rappelle Knutsen, « même pour une petite ville. »

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-RELEGATION-PADERBORN-WOLFSBURGAFP

    Le perdant : Wolfsburg

    Malgré la qualification pour la Ligue des champions, Oliver Glasner a quitté Wolfsburg en fin de saison 2020-2021, en raison de « relations inexistantes » avec le directeur sportif Jörg Schmadtke et plusieurs cadres du vestiaire, dont le capitaine Josuha Guilavogui, qui a ouvertement déclaré : « Je suis content qu’il soit parti. »

    Malheureusement pour Wolfsburg, le club n'a plus jamais été le même depuis le départ de Glasner et, lundi, il a été relégué de la Bundesliga après 29 saisons consécutives dans l'élite allemande.

    Selon Diego Benaglio, membre du conseil d’administration, des larmes ont coulé dans le vestiaire après la défaite décisive en barrage contre Paderborn ; d’autres sources évoquent même des actes de vandalisme, le défenseur Jeanuel Belocian ayant déchargé sa frustration sur une porte. « Quand on est relégué, ça fait mal », a résumé l’entraîneur Dieter Hecking sur Sat.1.

    Hecking et plusieurs joueurs coûteux, dont Christian Eriksen, devraient partir. Mais la principale crainte des supporters est que cette relégation marque la fin du partenariat de longue date entre le constructeur automobile allemand Volkswagen et le club.

    Si le constructeur automobile décidait de se retirer, il faudrait alors probablement attendre plusieurs saisons avant de revoir Wolfsburg en Bundesliga, sans même parler de la Ligue des champions.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-SCUDETTO-TROPHYAFP

    Le vainqueur est Christian Chivu.

    Christian Chivu a rapidement regagné les vestiaires après le sacre de l’Inter en Serie A, non pas seulement pour laisser le devant de la scène à ses joueurs, mais pour s’accorder une cigarette bien méritée. « J’ai quelques vices, désolé ! », a expliqué l’ancien défenseur des Nerazzurri à DAZN Italia.

    Pas besoin de s’excuser : c’est plutôt au staff de s’excuser auprès de lui. Après tout, l’ancien coach de Parme avait été écarté au bout de trois matchs pour seulement trois points récoltés.

    L’ancien défenseur se disait surtout agacé par « les moqueries et le dénigrement du groupe », mais nombre d’observateurs estimaient que ce quinquagénaire inexpérimenté ne pouvait pas succéder à Simone Inzaghi, démissionnaire après la cuisante finale de Ligue des champions la saison passée. Pourtant, le technicien a brillamment redonné vie à un groupe pourtant donné pour mort après la lourde défaite 5-0 contre le PSG à Munich.

    Malgré les interrogations persistant après l’humiliation européenne face à Bodo/Glimt, le président Beppe Marotta souhaite désormais que le Roumain reste « de nombreuses années » à la tête du club, et l’on comprend pourquoi.

    Outre le Scudetto, Chivu a aussi conquis la Coppa Italia, devenant le premier technicien nerazzurro à réaliser ce doublé depuis José Mourinho et son légendaire triplé de 2010.

  • SV Werder Bremen v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    LE PERDANT : Erik ten Hag

    Erik ten Hag a qualifié son retour au FC Twente de « merveilleux » et de « spécial », précisant qu’il était supporter du club « depuis son plus jeune âge » et que c’est là que ses carrières de joueur et d’entraîneur avaient commencé.

    Pourtant, il est impensable que Ten Hag ait envisagé de revenir au De Grolsch Veste à ce stade de sa carrière, surtout après avoir succédé à Xabi Alonso à la tête du Bayer Leverkusen en mai dernier.

    Ten Hag savait qu’il héritait d’un défi de taille : succéder à un technicien qui avait réalisé un doublé historique sans la moindre défaite, d’autant que plusieurs cadres, dont Florian Wirtz et Jeremie Frimpong, avaient suivi Alonso hors de la BayArena.

    Néanmoins, l’ancien entraîneur de Manchester United affichait une confiance déconcertante, déterminé à redorer son blason après son départ chaotique d’Old Trafford. « C’est un défi attrayant que de construire quelque chose ensemble en cette période de changement et de développer une équipe ambitieuse », déclarait-il.

    Il a toutefois été limogé après seulement deux journées de Bundesliga (une défaite et un nul), ce qui constitue le mandat le plus court de l’histoire de l’élite allemande. Furieux, Ten Hag a jugé cette décision « inédite » et réclamé le « temps et la confiance » nécessaires pour apporter « le succès et les trophées ».

    Le directeur général Simon Rolfes a justifié cette décision en affirmant que le club n’avait pas d’autre choix, des sources indiquant que Ten Hag s’était brouillé avec la plupart des acteurs du club en seulement trois mois.

  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    Vainqueur : Unai Emery

    Il y a un an, à la même époque, l’inquiétude dominait chez Aston Villa. Manquer la qualification en Ligue des champions a été, comme l’a reconnu Ezri Konsa, « un véritable coup dur pour les joueurs ». C’était aussi un coup financier, car cela signifiait un budget transferts encore plus réduit pour un club déjà confronté aux contraintes du règlement sur la profitabilité et la viabilité (PSR) de la Premier League.

    Un mercato estival décevant n’a guère remonté le moral à Villa Park, et les supporters craignaient sincèrement la relégation après cinq matchs sans victoire. À ce stade, imaginer Villa terminer quatrième et remporter son premier trophée européen depuis trois décennies aurait semblé grotesque.

    L’ancien directeur général Paul Faulkner avait pourtant vu juste en qualifiant Unai Emery de « génie », et l’Espagnol a orchestré une remontée spectaculaire, ponctuée par un retour en Ligue des champions acquis au terme d’une victoire palpitante contre Liverpool, avant de livrer une performance digne d’un futur roi lors de la finale de la Ligue Europa.

    « Il a été incroyable en tant qu'entraîneur », a déclaré Faulkner à la BBC. « L’équipe était en difficulté sous la houlette de son prédécesseur, Steven Gerrard, et il l’a tout simplement transformée. Il a conservé la plupart des mêmes joueurs, quelques renforts ont été apportés à l’effectif, mais une grande partie de cette équipe est là depuis très longtemps, bien avant l’arrivée de l’entraîneur. On voit comment il a réussi à souder ce groupe et à obtenir des résultats réguliers. C’est absolument remarquable. »

    Autrefois raillé sans pitié à Arsenal, l’Espagnol est désormais considéré comme une légende vivante à Villa.

  • FBL-FRA-CUP-LENS-VICTORY-PARADEAFP

    Vainqueur : Pierre Sage

    Pierre Sage a révélé la semaine dernière avoir été contacté par plusieurs clubs à la recherche d’un nouvel entraîneur, une marque de reconnaissance peu surprenante au vu de ses performances. À 47 ans, l’ancien coach de Lens a réalisé un travail remarquable.

    En début de saison, peu d’observateurs osaient pronostiquer le parcours d’un groupe, huitième au terme de l’exercice précédent, et privé de trois éléments clés : Neil El-Aynaoui, Andy Diouf et Facundo Medina. L’unique priorité de Sage était alors d’assurer le maintien.

    Pourtant, il est vite apparu que quelque chose d’exceptionnel se passait au RC Lens : Sage a su intégrer de nombreuses recrues, dont Florian Thauvin et Odsonne Édouard, tout en optimisant le potentiel de joueurs comme Malang Sarr.

    Contre toute attente, Lens s’est retrouvé en pleine lutte pour le titre face au puissant PSG, et aurait même pu terminer en tête si la Ligue 1 n’avait pas pris la décision, jugée scandaleuse par beaucoup, de déplacer leur choc au sommet au stade Bollaert-Delelis, car il tombait en plein milieu du quart de finale de Ligue des champions du club de la capitale contre Liverpool.

    Cette deuxième place leur a ouvert les portes de la Ligue des champions, et un succès 3-1 contre Nice leur a offert la Coupe de France pour la première fois de l’histoire du club. « L’aboutissement d’une saison magnifique », a résumé Sage, qui pourrait désormais rejoindre un club encore plus prestigieux.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN UTD-PROTESTAFP

    LE PERDANT : La propriété de plusieurs clubs

    En mars dernier, on a appris que les propriétaires de Liverpool, Fenway Sports Group, avaient renoncé à leur projet d’acquérir d’autres clubs de football. Les raisons de cette décision n’ont pas encore été dévoilées, mais on ne peut s’empêcher de se demander si cela n’a pas, au moins en partie, un rapport avec les difficultés rencontrées par d’autres investisseurs dans le domaine de la propriété de plusieurs clubs (MCO).

    Le City Football Group vient ainsi de vivre la relégation de Gérone en Liga, seulement seize mois après que l’équipe de Michel ait disputé la Ligue des champions.

    Cette relégation représente un sérieux contretemps pour le département recrutement de Manchester City, qui avait expédié deux jeunes joueurs, Vitor Reis et Claudio Echeverri, à l’Estadi Montilivi afin qu’ils accumulent une précieuse expérience en équipe première au sein de leur club formateur. C’est toutefois un coup bien plus dur pour les supporters du club catalan, qui s’interrogent désormais sur l’intérêt d’être une simple composante subordonnée d’un modèle de MCO.

    Par ailleurs, selon les dernières informations en provenance de France, le copropriétaire de Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, cherche activement à céder le club de Nice – une opération qui s’annonce complexe au vu de l’atmosphère tendue régnant actuellement à l’Allianz Riviera. Aucun représentant d’INEOS n’a même osé se rendre au dernier match de Nice en Ligue 2, craignant des représailles des supporters, déjà auteurs d’une agression contre les joueurs en décembre. Leur absence était justifiée : à l’issue du match nul 0-0 contre Metz, des ultras ont envahi la pelouse, envoyant le club en barrages de promotion/relégation.

    BlueCo, de son côté, a dû faire face à deux groupes de supporters unissant leurs voix pour protester contre sa prise de contrôle en avril : des fans de Strasbourg ont traversé la Manche pour rejoindre leurs homologues de Chelsea à Stamford Bridge, dans l’espoir commun de pousser Todd Boehly et ses partenaires à quitter leurs clubs respectifs.

    David Cook, l’organisateur de cette marche transfrontalière, a qualifié ce rendez-vous d’« instant historique, marquant la première fois que des supporters de deux pays défilent ensemble pour tenter de provoquer un changement », et l’on ne peut qu’espérer qu’il ait raison.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-WOLFSBURGAFP

    VAINQUEUR : Le trio offensif du Bayern Munich

    Bien qu’ils aient permis au Bayern Munich de réaliser le doublé cette saison, les phénoménaux attaquants de Vincent Kompany – Harry Kane, Luis Diaz et Michael Olise – devront probablement remporter ensemble la Ligue des champions avant d’être considérés comme l’un des plus grands trios offensifs de l’histoire du football.

    Pourtant, un sacre continental leur manque encore, tant leurs qualités offensives sont avérées. Diaz, électron libre souvent décisif dans les grands rendez-vous, Olise, capable de se démarquer avec une facilité déconcertante, et Kane, numéro 9 le plus complet du moment, forment un trio redoutable.

    Tous trois aborderont donc la Coupe du monde avec de réelles chances de briguer le Ballon d’Or, après avoir déjà pulvérisé les records de la Bundesliga en compilant, à eux trois, 104 participations à des buts.

    Tous trois ont trouvé le chemin des filets à 109 reprises toutes compétitions confondues – selon Opta, seul le trio barcelonais Messi-Suárez-Neymar, lors de l’exercice 2015-2016, a fait mieux depuis 2013. Malgré des personnalités très distinctes, l’Anglais, le Colombien et le Français forment un ensemble parfaitement équilibré.

    Comme l’explique la légende du Bayern Lothar Matthäus en les comparant à une montre suisse : « Chaque rouage s’emboîte parfaitement dans le suivant, il y a une coordination précise entre les différentes pièces et le résultat final est une œuvre d’art totale de grande qualité. »

  • FBL-EUR-C1-BRUGGE-MARSEILLEAFP

    Perdant : Marseille

    Marseille est depuis longtemps considéré comme l'un des clubs les plus chaotiques du football mondial. Cependant, même selon les critères de l'OM, cette saison s'est révélée particulièrement mouvementée.

    À la veille de son entrée en lice à Rennes en Ligue 1, l’équipe de Roberto De Zerbi était pourtant citée comme un sérieux prétendant au trône du Paris Saint-Germain. Mais l’enfer s’est déchaîné dans les vestiaires après une défaite lamentable 1-0 au Roazhon Park : Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains, une « bagarre de bar » selon De Zerbi, qui a poussé le club à se séparer des deux joueurs.

    L’équipe s’est ensuite relativement remise de cet épisode, mais ses performances sont restées irrégulières. Un peu plus d’une semaine après l’élimination en Ligue des champions par le Club Bruges, l’OM a subi une cuisante défaite 5-0 face au PSG au Parc des Princes, plongeant De Zerbi dans un « désespoir total ».

    L’Italien a démissionné trois jours plus tard et, si son successeur Habib Beye a arraché la qualification pour l’Europa League lors de la dernière journée, il pourrait à son tour quitter le navire en raison de nouvelles tensions dans le vestiaire.

    Selon les dernières informations, les candidats au poste d’entraîneur ne manquent pas, mais il faudra une personnalité hors du commun pour rétablir l’ordre au Vélodrome et bâtir enfin l’équipe que la ville passionnée de football mérite.

  • Hellas Verona FC v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    Le vainqueur est Donyell Malen.

    Lors du mercato d’hiver, l’AS Rome a prêté Donyell Malen à Aston Villa. L’entraîneur Gian Piero Gasperini a immédiatement salué l’arrivée du Néerlandais, présentant le joueur comme « exactement le profil » dont son équipe avait besoin. Pourtant, tous les observateurs n’étaient pas convaincus : l’attaquant n’avait marqué que sept buts en 35 matchs de Premier League depuis son arrivée en provenance du Borussia Dortmund en 2024.

    Affirmer que Malen a conquis la Serie A relève de l’euphémisme. Le joueur de 27 ans a vécu une saison historique, battant le record de Mario Balotelli du nombre de buts marqués par un joueur arrivé en janvier (12) et en inscrivant 14 en seulement 18 matchs, terminant ainsi deuxième derrière Lautaro Martínez dans la course au titre de Capocannoniere.

    Le milieu de terrain giallorosso Bryan Cristante a vu en lui « une arme supplémentaire », formule parfaitement adaptée à un avant-centre qui a propulsé le club dans le top 4, synonyme de retour en Ligue des champions après sept ans d’absence.

    Cette qualification a par ailleurs activé l’option d’achat de 25 millions d’euros inscrite dans le contrat de prêt, une somme qui, au vu de ses performances, ressemble aujourd’hui à une véritable aubaine.

  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    LE PERDANT : Arne Slot

    Dans le football, tout va très vite. Arne Slot a soulevé le trophée de la Premier League à l’issue de sa première saison à Liverpool ; il a été limogé à la fin de la deuxième. Le technicien néerlandais pourrait estimer sa destitution injustifiée, surtout après avoir conquis le titre de champion de manière inattendue. Il soulignera aussi sa malchance avec la série de blessures lors de l’exercice 2025-2026 et l’attitude peu coopérative de Mohamed Salah.

    Pourtant, son départ samedi n’a surpris personne : certains estimaient même qu’il aurait dû intervenir plus tôt. Jamais Slot n’a digéré la pire série de résultats de Liverpool depuis 71 ans. Même lorsque les « Reds » ont à nouveau engrangé des points, leurs performances demeuraient alarmantes, signe que l’entraîneur était à court d’idées.

    Les supporters auraient accepté les revers si le jeu avait au moins été convaincant ; or, malgré les excuses, rien ne prouvait que Slot pouvait redresser la barre. Il a donc progressivement perdu le soutien des tribunes comme celui de son vestiaire, forçant Liverpool à se séparer à contrecœur de l’homme qui leur avait offert leur deuxième titre de Premier League.

    Le football peut parfois se montrer impitoyable.


  • FBL-EUR-C4-CRYSTAL PALACE-RAYO VALLECANO-PODIUMAFP

    Vainqueur : Oliver Glasner

    La crainte que la saison de Crystal Palace ne parte à vau-l'eau était bien réelle lorsque Oliver Glasner a confirmé son intention de démissionner, au lendemain de l'annonce selon laquelle le club avait accepté de céder son capitaine, Marc Guehi, à Manchester City en janvier.

    Selon l’Autrichien, la décision avait été prise des mois auparavant, mais le timing de l’annonce a immédiatement suscité des interrogations : craignait-on qu’il ne quitte le navire avant même la clôture du mercato d’hiver, alors que Manchester United cherchait encore son nouvel entraîneur ?

    Finalement, l’Autrichien a mené son contrat à son terme et tiré sa révérence en beauté : il a guidé Palace vers le sacre en Ligue Europa Conférence, un an seulement après avoir orchestré l’étonnante victoire en finale de la FA Cup face à Manchester City.

    L’avenir demeure incertain : Palace n’a pas encore trouvé son successeur et les options de Glasner semblent plus limitées que prévu.

    Il serait toutefois surprenant qu’un grand club ne vienne pas le chercher tôt ou tard, car son exploit avec une équipe jusque-là dépourvue de titre majeur reste exceptionnel et inspirera sans doute d’autres formations de moindre envergure à travers l’Europe.

    « Si Palace y est parvenu, alors toutes les équipes doivent y croire », s’est enthousiasmé l’ancien attaquant des Eagles Clinton Morrison sur BBC Radio 5 Live. « Je ne pensais pas voir cela de mon vivant, ni qu’il aurait un tel impact sur Crystal Palace, mais il faut toujours y croire, car ce sont ces moments qui donnent un sens à notre vie. »

  • Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport

    Battu : Manchester City

    19 mai 2026 - Les supporters de Manchester City vivent l’une des journées les plus sombres de la décennie. Alors qu’ils peinaient déjà à accepter le départ annoncé de leur entraîneur emblématique Pep Guardiola en fin de saison, ils ont assisté, impuissants, à l’éclatement de ses espoirs d’un septième titre de Premier League, à Bournemouth.

    Si la décision de Guardiola de partir dès cet été, plutôt qu’à l’expiration de son contrat l’année suivante, n’a pas surpris les observateurs, Des rumeurs laissaient entendre qu’il avait déjà décidé de tirer sa révérence quoi qu’il arrive en fin de saison. Deux coupes nationales restaient donc, à ses yeux, une belle manière de clore un mandat riche en trophées, tout en laissant entendre que l’équipe qu’il a façonnée peut encore prolonger l’ère de succès sans précédent qu’il a orchestrée à l’Etihad.

    Guardiola n’est pas le seul à partir : le capitaine inspirant Bernardo Silva s’en va aussi, et son absence se fera cruellement sentir sur le terrain comme dans le vestiaire, d’autant plus si Rodri suit la même voie. Quant à Erling Haaland, il pourrait céder à la tentation d’un club encore plus prestigieux.

    L’avenir s’annonce incertain pour le club, éliminé de la Ligue des champions par un Real Madrid pourtant en difficulté. Malgré les moyens financiers du club, Guardiola restait l’atout majeur, le mentor avec lequel chacun voulait travailler. Son successeur désigné, Enzo Maresca, n’affiche pas le même palmarès ni la même aura, ce qui fait que la panique supposée qui régnait dans le nord de Londres il y a un mois a désormais contaminé la moitié bleue de Manchester.

  • Le vainqueur est le FC Thoune.

    Dix ans après le triomphe miraculeux de Leicester City en Premier League, le football suisse a vécu sa propre histoire de conte de fées.

    Il y a sept ans, le club était au bord de la faillite et était relégué en deuxième division à l’issue de la saison 2019-2020. Cette formation de la petite ville de 45 000 habitants a retrouvé l’élite l’été dernier avec pour unique objectif de se maintenir.

    Sous la conduite avisée de l’ancien international suisse Mauro Lustrinelli, le club a toutefois créé la surprise en remportant le championnat pour la première fois de ses 128 ans d’existence. Un exploit d’autant plus remarquable que même leurs rivaux battus ont salué cette histoire de triomphe inattendu.

    « C’est pour ça qu’on aime le football », a déclaré l’ailier des Young Boys Christian Fassnacht à la BBC Sport après que son ancien club a décroché le titre au début du mois. « Parce que le football a ses propres règles, et que des histoires comme celle-ci font le tour du monde. Tout le monde dans le monde du football suisse est heureux pour Thoune. »

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    Vainqueur : Paris Saint-Germain

    Après avoir mené le PSG à une deuxième Ligue des champions consécutive, Luis Enrique avait-il envie de rester une saison de plus ? La réponse est oui. À peine avait-il soulevé le trophée que l’Espagnol évoquait déjà un renforcement de son effectif lors du mercato estival.

    Si la concurrence interne est un levier essentiel pour tout effectif ambitieux, l’entraîneur espagnol demeure la pièce maîtresse des ambitions parisiennes, déterminé à devenir le premier club depuis le Real Madrid à conquérir trois Ligues des champions consécutives.

    Les supporters ont donc été d’autant plus enthousiastes lorsque le président du club, Nasser Al-Khelaifi, a déclaré à TNT Sports qu’il était « vraiment confiant » quant au fait que l’ancien entraîneur du FC Barcelone resterait à Paris.

    « Tout repose sur le projet », a déclaré le dirigeant qatari, « et Luis Enrique est le meilleur leader pour ce projet. C’est le meilleur entraîneur au monde. »

    Peu de voix contesteraient cet avis, ce qui place le PSG en pole position pour conserver son trône continental. Le club aligne déjà la troisième équipe la plus jeune de l’histoire de la C1, ainsi qu’une cuvée prometteuse issue de son centre de formation. Si Luis Enrique obtient en outre les renforts qu’il réclame cet été, le PSG pourrait bien demeurer imparable la saison prochaine.