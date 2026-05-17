Gagnants et perdants de la saison 2025-2026 de WSL : Khadija Shaw et Manchester City ont été intouchables, tandis que Chelsea doit repartir de zéro et que Manchester United doit prendre une décision cruciale concernant l’avenir de Marc Skinner

Examen complet de la saison de Manchester United : toutes compétitions confondues, les raisons d’être satisfait sont nombreuses. Pour leur première participation à la phase finale de la Ligue des champions, les Red Devils ont atteint les quarts de finale, performance notable, et se sont de nouveau hissés en finale d’une coupe majeure. Les recrues estivales Jess Park et Julia Zigiotti Olme se sont par ailleurs avérées être de véritables réussites.

En revanche, leur campagne en WSL s’est avérée bien moins reluisante. L’équipe de Marc Skinner a pourtant bien entamé l’exercice en restant invaincue lors des sept premières journées, avant que la faible profondeur de l’effectif ne se paie cash en novembre, au moment où le groupe a peiné à enchaîner les doublés imposés par la C1.

Si le faible niveau d’investissement estival explique en partie ces résultats, le club a tenté de rectifier le tir en janvier. Les nouvelles arrivées, prometteuses sur le papier, n’ont pas encore eu l’impact escompté. Le positionnement récurrent d’Ellen Wangerheim sur l’aile, alors qu’elle est avant-centre de formation, interroge sur les choix de Skinner, tout comme l’incapacité à tirer pleinement parti de Lea Schuller, buteuse prolifique tout au long de sa carrière.

On anticipait que le voyage à Chelsea lors de la dernière journée serait décisif pour la dernière place qualificative en Ligue des champions. Mais les Red Devils n’ont gagné qu’un seul de leurs cinq matchs de WSL avant ce rendez-vous, ce qui les a rapidement éliminés de la course à l’Europe.

Aucune victoire en championnat contre les cinq premiers du classement, ainsi que des résultats insatisfaisants face à West Ham et Brighton lors de cette fin de saison laborieuse, ont accentué le mécontentement des supporters et mis davantage de pression sur Skinner alors que le club dresse le bilan d’une année en demi-teinte.

Le club a soutenu l’entraîneur tout au long de la saison, et son contrat court jusqu’en 2027, avec une option pour une année supplémentaire. Malgré quelques performances de haut niveau, la campagne WSL décevante alimente inévitablement les interrogations sur le travail de l’entraîneur.