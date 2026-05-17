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WSL Winners & losers GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Gagnants et perdants de la saison 2025-2026 de WSL : Khadija Shaw et Manchester City ont été intouchables, tandis que Chelsea doit repartir de zéro et que Manchester United doit prendre une décision cruciale concernant l’avenir de Marc Skinner

Winners & losers
WSL Série printemps
Manchester City Women
K. Shaw
V. Miedema
Chelsea FC Women
Manchester United Women
London City Lionesses
Liverpool FC Women
Brighton & Hove Albion Women
Tottenham Hotspur Women
Leicester City WFC
A. Jeglertz
M. Skinner
WOMEN'S FOOTBALL
FEATURES
G. Geyoro
G. Clinton
D. Vidosic

Samedi, à l’issue de la dernière journée de la Super League féminine, une équipe autre que Chelsea a levé le trophée pour la première fois depuis sept ans, et les célébrations des joueuses de Manchester City ont conclu une saison marquée par son lot de surprises.

Le premier sacre des Cityzens en WSL depuis dix ans a marqué les esprits, même si, dès les premières journées, l’équipe d’Andree Jeglertz semblait promise à la première place. La défense décevante du titre par Chelsea, six fois championne en titre, annonce par ailleurs une nécessaire reconstruction estivale chez les Bleus londoniens.

Pourtant, la division a offert bien plus que la simple course au titre, avec plusieurs autres storylines captivantes. On se demandait aussi comment les London City Lionesses, bien financées, s’en sortiraient pour leur première saison dans l’élite : seraient-elles la « révélation » 2025-2026, ou un autre club volerait-il la vedette ? Après un mercato estival record en termes de dépenses, les nouvelles recrues allaient-elles briller en WSL ? L’attention était particulièrement focalisée sur les trois stars ayant coûté plusieurs millions.

Ces questions, et bien d’autres, ont trouvé leur réponse au fil des neuf derniers mois. GOAL dresse aujourd’hui le bilan des gagnantes et des perdantes de la saison 2025-2026 de la WSL…

  • Andree Jeglertz Sam Coffey Man City Women 2025-26Getty Images

    Le vainqueur est Andree Jeglertz.

    À son arrivée à Manchester l’été dernier, Jeglertz n’était pas vraiment en odeur de sainteté. Malgré un palmarès solide, avec une Ligue des champions et deux titres de « Manager de l’année » en Suède, l’entraîneur de 54 ans a pris les rênes de Manchester City juste après une cuisante défaite lors du Championnat d’Europe 2025. À la tête d’une sélection danoise emmenée par la star du Bayern Munich Pernille Harder, il n’avait pas réussi à décrocher la moindre victoire, l’équipe étant éliminée dès la phase de groupes.

    Pourtant, sa réaction après cet été noir a été remarquable. Arrivé aux commandes d’une équipe de City privée du titre de WSL depuis dix ans et encore éprouvée par l’effondrement de sa campagne 2023-2024, il a su effacer les traces de ces déceptions grâce à une gestion humaine et rigoureuse du groupe.

    Ses ajustements tactiques ont porté leurs fruits : Vivianne Miedema s’est épanouie, formant un duo redoutable avec l’incroyablement prolifique Khadija Shaw, pièce maîtresse d’une attaque implacable, mais pas unique. En fournissant un cadre solide avant de laisser ses joueuses s’exprimer, il a tiré le meilleur de son effectif.

    Reste à savoir comment l’équipe évoluera : le départ probable de Shaw imposera un recrutement ciblé et une nouvelle adaptation. Les supporters peuvent toutefois se montrer confiants : après les déceptions de l’été dernier, Jeglertz a déjà prouvé sa valeur sur le banc citizen.

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  • Olivia McLoughlin Leicester Women 2025-26Getty Images

    Perdant : Leicester City

    Lorsque Leicester City a limogé son entraîneuse Amandine Miquel à peine dix jours avant l’ouverture de la saison de WSL, le club a envoyé un signal inquiétant pour les mois à venir. Neuf mois plus tard, ce pressentiment se confirme : les Foxes concluront leur exercice la semaine prochaine face à Charlton Athletic lors du barrage de relégation.

    Malgré l’accumulation de blessures la saison passée, elle avait démontré son talent en assurant le maintien avec une relative facilité. Son départ, intervenu si tard, paraissait donc difficile à justifier.

    Rick Passmoor, entraîneur chevronné mais sans expérience de premier plan depuis 2017, a alors pris les commandes. Les débuts, marqués par une victoire contre Liverpool et un nul face à Everton, lui valent d’ailleurs de décrocher le poste à titre permanent. Mais, depuis, Leicester n’a plus goûté à la victoire : onze défaites consécutives en 2026, une dernière place au classement et, donc, le barrage de relégation.

    Tout se jouera donc la semaine prochaine, lorsque les Foxes se rendront à Londres pour défier Charlton. Une relégation serait dévastatrice pour un club présent au plus haut niveau depuis sa promotion en 2021, sans compter l’effet négatif qu’une descente de l’équipe masculine en troisième division pourrait avoir.

  • Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    LAURÉATE : Khadija Shaw

    Lors de la précédente course au titre de la WSL, Shaw avait assisté impuissante à l’épilogue depuis le banc de touche. Après avoir brillé lors de la saison 2023-2024, inscrivant 21 buts en 18 matchs, elle avait dû céder sa place sur blessure au pied, laissant City perdre son avance en tête du classement tandis que Chelsea s’offrait un cinquième sacre consécutif.

    L’année suivante, la malédiction des blessures frappe à nouveau : Shaw figure parmi les nombreuses joueuses contraintes à l’arrêt, et City doit renoncer à défendre ses chances. À la mi-saison, l’équipe caracole en tête, mais l’infirmerie se remplit si vite que le rêve s’évapore.

    Cette fois, la scénario a été différent : omniprésente, Shaw a permis à City d’exorciser ses démons et de remporter la WSL pour la première fois en dix ans. Elle décroche un troisième Soulier d’or consécutif (21 buts en 22 matchs) et, surtout, la médaille tant convoitée par le groupe.

    Son contrat à Manchester expirant cet été, elle devrait quitter le club en tant que joueuse libre pour rejoindre Chelsea, l’un de ses rivaux directs en WSL. Un départ qui s’annonce douloureux pour le club tout juste couronné, et qui soulève des questions : quels obstacles ont bloqué les négociations, au point de pousser la meilleure attaquante de la planète à partir alors qu’elle voulait rester ?

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-WOLFSBURG-MAN-UNITEDAFP

    Battu : Marc Skinner

    Examen complet de la saison de Manchester United : toutes compétitions confondues, les raisons d’être satisfait sont nombreuses. Pour leur première participation à la phase finale de la Ligue des champions, les Red Devils ont atteint les quarts de finale, performance notable, et se sont de nouveau hissés en finale d’une coupe majeure. Les recrues estivales Jess Park et Julia Zigiotti Olme se sont par ailleurs avérées être de véritables réussites.

    En revanche, leur campagne en WSL s’est avérée bien moins reluisante. L’équipe de Marc Skinner a pourtant bien entamé l’exercice en restant invaincue lors des sept premières journées, avant que la faible profondeur de l’effectif ne se paie cash en novembre, au moment où le groupe a peiné à enchaîner les doublés imposés par la C1.

    Si le faible niveau d’investissement estival explique en partie ces résultats, le club a tenté de rectifier le tir en janvier. Les nouvelles arrivées, prometteuses sur le papier, n’ont pas encore eu l’impact escompté. Le positionnement récurrent d’Ellen Wangerheim sur l’aile, alors qu’elle est avant-centre de formation, interroge sur les choix de Skinner, tout comme l’incapacité à tirer pleinement parti de Lea Schuller, buteuse prolifique tout au long de sa carrière.

    On anticipait que le voyage à Chelsea lors de la dernière journée serait décisif pour la dernière place qualificative en Ligue des champions. Mais les Red Devils n’ont gagné qu’un seul de leurs cinq matchs de WSL avant ce rendez-vous, ce qui les a rapidement éliminés de la course à l’Europe.

    Aucune victoire en championnat contre les cinq premiers du classement, ainsi que des résultats insatisfaisants face à West Ham et Brighton lors de cette fin de saison laborieuse, ont accentué le mécontentement des supporters et mis davantage de pression sur Skinner alors que le club dresse le bilan d’une année en demi-teinte.

    Le club a soutenu l’entraîneur tout au long de la saison, et son contrat court jusqu’en 2027, avec une option pour une année supplémentaire. Malgré quelques performances de haut niveau, la campagne WSL décevante alimente inévitablement les interrogations sur le travail de l’entraîneur.

  • Manchester City v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Lauréate : Vivianne Miedema

    Vivianne Miedema est de retour. Ces dernières années ont été difficiles pour la meilleure buteuse de l’histoire de la WSL, depuis sa rupture des ligaments croisés fin 2022. D’autres interventions sur son genou ont suivi, et diverses blessures mineures ont limité sa capacité à retrouver son meilleur niveau, de classe mondiale. Cette saison, cependant, la Néerlandaise a franchi le seuil des dix buts et des dix titularisations en WSL pour la première fois depuis l’exercice 2021-2022, jouant un rôle clé dans le sacre de Manchester City.

    Seules Shaw et Alessia Russo ont participé à davantage de buts cette saison ; Miedema totalise par ailleurs cinq passes décisives. Son association avec Shaw a régalé les observateurs : ce duo axial a causé bien des maux aux défenses adverses.

    La note douce-amère, c’est que ce duo Miedema-Shaw pourrait ne connaître qu’une seule saison complète, Shaw semblant sur le départ. Il sera intéressant d’observer l’adaptation de Jeglertz si tel est le cas : Miedema glissera-t-elle au poste de numéro 9 ? Ou le club recrutera-t-il une nouvelle attaquante afin de lui permettre de s’épanouir durablement en tant que numéro 10 ?

    Quoi qu’il en soit, la bonne nouvelle est que la Néerlandaise est de nouveau en pleine forme et de retour au plus haut niveau, un atout considérable pour les nouvelles championnes de la WSL.

  • Sam Kerr Chelsea 2025-26Getty

    Perdant : Chelsea

    Il y a douze mois, Chelsea semblait invincible. Les Blues ont dominé la première saison de Sonia Bompastor, restant invaincus en championnat, remportant la Coupe de la Ligue, la FA Cup et la WSL, et signant la première saison parfaite de l’histoire de la WSL en 22 matchs. Enchaîner avec une saison comme celle-ci est donc décevant.

    Après six titres consécutifs en WSL, il était statistiquement inévitable que la série s’arrête, et avoir connu une telle hégémonie n’a rien d’ordinaire. Mais, comme le rappelait la vice-capitaine Erin Cuthbert plus tôt dans la saison : « Cela n’empêche pas la déception et n’atténue en rien mes émotions face à [la perte du titre]. »

    De nombreuses blessures et un mercato hivernal sans recrutement ont accentué la fragilité du groupe, tandis que Catarina Macario et Guro Reiten rejoignaient la NWSL en cours de saison, affaiblissant encore un effectif déjà limité.

    Cet été s’annonce donc crucial pour les Blues. Millie Bright a pris sa retraite, Macario et Reiten ont rejoint la NWSL, et plusieurs cadres, dont Sam Kerr et Lucy Bronze, sont en fin de contrat. Sonia Bompastor dispose ainsi d’une fenêtre idéale pour imposer durablement son empreinte sur l’effectif et le façonner à son image.

    Réussir ce mercato est essentiel si les Blues veulent retrouver le trône de la WSL. Si le succès en Coupe de la Ligue constitue un motif de satisfaction, l’effondrement en demi-finale de FA Cup face à Man City, avec deux buts encaissés dans les cinq dernières minutes, rappelle l’ampleur de la tâche qui attend Bompastor pour ramener Chelsea au niveau qui était le sien.

  • Toko Koga Tottenham Women 2025-26Getty Images

    Vainqueur : Tottenham

    Tottenham semble avoir retrouvé le chemin de la réussite. Pour sa première saison à la tête du club, Martin Ho, l’ancien adjoint de Manchester United, a impressionné en menant les Spurs à leur meilleure campagne de WSL : ils ont égalé leur meilleur classement historique (5^e) tout en établissant un nouveau record de points.

    Pourtant, le scénario rappelle celui de 2021-2022 : Robert Vilahamn avait alors pris les rênes, mené le club à la 6e place et à sa première finale de FA Cup. Un an plus tard, l’élan s’était éteint, les Spurs chutant à la 11e place d’un championnat à douze équipes, entraînant le départ du Suédois.

    En quoi la situation est-elle différente sous Ho ? La saison prochaine éclairera davantage, mais Tottenham a déjà affiché une plus grande régularité contre les équipes classées derrière elle et s’est montrée plus menaçante face aux formations du haut de tableau, même si les résultats n’ont pas toujours confirmé cette domination. Il convient aussi de souligner que les Spurs ont été l’un des clubs les plus impactés par la Coupe d’Asie, privant l’équipe de ses deux défenseurs centraux titulaires puis, suite à une blessure lors de la compétition, de Clare Hunt pour le reste de l’exercice.

    Ajoutons l’apport des quatre recrues hivernales – et, plus largement, des six nouvelles têtes toutes âgées de 24 ans ou moins – et l’on comprend pourquoi les Spurs semblent enfin prêts à durablement s’envoler, plutôt que de rechuter comme en 2022-2023.

  • Grace Geyoro London City Lionesses 2025-26Getty Images

    Perdante : Grace Geyoro

    Les montants des transferts dans le football féminin ont atteint des sommets l’été dernier. Après que Naomi Girma soit devenue la première joueuse à atteindre le million de dollars en janvier 2025, Olivia Smith est devenue la première joueuse à franchir la barre du million de livres quelques mois plus tard, et la machine s’est alors véritablement mise en marche, avec des transferts à sept chiffres pour Lizbeth Ovalle et Alyssa Thompson. Le record a été battu lors de la clôture du mercato de la WSL, lorsque Grace Geyoro a quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre les London City Lionesses dans le cadre d’un transfert record mondial.

    Longuement courtisée par Chelsea lors des mercatos précédents, la milieu de terrain est finalement arrivée dans un autre coin de Londres avec l’étiquette de star internationale. En onze saisons au PSG, ponctuées de huit années en équipe de France, elle avait démontré son niveau de classe mondiale, au point d’endosser le brassard de capitaine avant son départ.

    Malgré tout, la difficulté de la joueuse de 28 ans à s’imposer en WSL a surpris. Certes, le London City n’a pas lutté pour le titre, mais le promu a réalisé une saison solide, restant confortablement en milieu de tableau. Les moments marquants de Geyoro, qui a terminé l’année avec un but et aucune passe décisive en 19 matchs, se sont toutefois faits rares.

    Il est vrai que la saison prochaine pourrait être différente : c’est la première fois que Geyoro évolue hors de son pays natal, et l’adaptation à un nouvel environnement, une nouvelle langue, une nouvelle culture et un nouveau style de jeu ne doit pas être sous-évaluée. Reste que la première saison en WSL de la joueuse la plus chère de l’histoire du football féminin est jusqu’ici passée presque inaperçue.

  • Dario Vidosic Brighton 2025-26Getty Images

    Le vainqueur est Dario Vidosic.

    Après avoir laissé entrevoir son potentiel la saison dernière, Brighton a franchi un nouveau cap cette année, lors de la deuxième saison sous la houlette de Dario Vidosic. Depuis le début de l’année, on sent que tout s’est mis en place pour les Seagulls, ce qui offre aux supporters de solides raisons de croire que l’ascension se poursuivra la saison prochaine.

    Les six dernières sorties des Seagulls illustrent cette forme éclatante : une victoire contre Arsenal en quarts de finale de la FA Cup ; un succès 3-2 face au futur champion, Manchester City, repoussant ainsi ses célébrations de titre ; un point pris à Manchester United, après un but des Red Devils à la 94e minute ; un autre match nul contre les Gunners, mettant fin à leur course au titre ; une victoire contre Liverpool en demi-finale de la FA Cup, après avoir été menés 2-0 ; la seule déception étant une défaite dramatique in extremis face aux Spurs lors de la dernière journée.

    « Nous avons réalisé de très bonnes performances tout au long de la saison, mais nous n’avons peut-être pas obtenu les résultats que nous méritions », a déclaré Fran Kirby, l’ancienne internationale anglaise dont le rôle dans le projet de Brighton ne peut être sous-estimé, au journal The Argus pendant cette série. « Tout se met en place en termes de style de jeu que nous voulons adopter, de notre façon de jouer et de la culture au sein du groupe. »

    Des axes de progression subsistent, et le mercato estival s’annonce crucial pour un club qui a déjà démontré son efficacité sur le marché des transferts. Autant d’éléments qui attisent l’optimisme et la curiosité à l’aube de la saison 2026-2027, alors que le sacre en FA Cup reste à portée de main.

  • Grace Clinton Man City Women 2025-26Getty Images

    Buteuse : Grace Clinton

    Le jour de la clôture du mercato estival, Manchester United et Manchester City ont conclu un accord pour le moins surprenant. C’est surtout United, et non City, qui a interpellé les observateurs. Les Red Devils ont perçu davantage pour Grace Clinton qu’ils n’en avaient déboursé pour Jess Park, et si le principe d’un échange « une pour une » paraissait discutable à l’aune de leur première participation en Ligue des champions, il n’en demeure pas moins que Park, déjà performante, apportait une solution immédiate.

    Néanmoins, près d’un an plus tard, si ce constat demeure et que le manque de profondeur a bien pesé sur les performances de United cette saison, il est clair que Park et les Red Devils sont les grands gagnants de l’opération. Clinton, révélation des deux années précédentes au point d’intégrer l’équipe d’Angleterre et de s’imposer comme titulaire sous Sarina Wiegman, a connu un exercice à oublier.

    La malchance y est pour beaucoup : arrivée à City avec une petite blessure, elle en a connu d’autres depuis, ce qui a freiné sa capacité à s’imposer dans le onze de Jeglertz. Les performances collectives, ainsi que l’absence de compétition européenne qui aurait favorisé la rotation, n’ont rien simplifié. Résultat : seulement deux titularisations en WSL, une déception majeure pour la milieu de terrain.

    Que réservera la saison prochaine à la milieu de terrain des Lionesses ? Elle pourrait être bien différente, puisque Jeglertz et le club la désiraient vraiment et que l’arrivée de la Ligue des champions devrait élargir le calendrier. Reste que la capacité de la joueuse de 23 ans, dont le talent est incontestable, à rester en forme sera décisive. Ce transfert peut encore s’avérer bénéfique pour la joueuse et le club, mais le premier exercice s’est révélé rude.