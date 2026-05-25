Gagnants et perdants de la saison 2025-2026 de Premier League : Mikel Arteta et Bruno Fernandes s’imposent, mais les dirigeants de Liverpool et Chelsea doivent répondre de leurs choix

Slot pourrait encore être considéré comme un « gagnant », simplement parce qu’il reste l’entraîneur de Liverpool. Malgré une des pires défenses de titre de l’histoire de la Premier League, le technicien néerlandais a mené la saison à son terme, ce qui n’était pas une mince affaire, surtout au vu des critiques à peine voilées de Mohamed Salah concernant le style de jeu et la baisse de discipline dans le vestiaire.

Si le Néerlandais conserve pour l’instant la confiance de ses dirigeants, le match nul concédé à Anfield contre Chelsea en mai a révélé un fossé grandissant avec les supporters, pourtant encore euphoriques un an plus tôt après le 20e sacre national du club. Dès la défaite humiliante à Manchester City en Coupe d’Angleterre, les fans réclamaient déjà Xabi Alonso.

Ils en avaient assez de ses explications et de son incapacité à corriger les lacunes défensives, à fluidifier un milieu de terrain en berne ou à redonner du punch à une attaque trop souvent muette. Des carences qui ont contraint Liverpool à terminer la saison en boitant pour arracher in extremis une place en Ligue des champions, au terme d’une campagne éprouvante et sans trophée.

Les fans sont conscients que Slot n’est pas le seul responsable de la spectaculaire régression des Reds.

Michael Edwards, directeur général du football de Fenway Sports Group (FSG), et Richard Hughes, directeur sportif de Liverpool, portent l’essentiel de la responsabilité de la frénésie de dépenses estivale de 450 millions de livres qui a affaibli la meilleure équipe d’Angleterre. Sur les dix recrues estivales, seule celle d’Hugo Ekitike peut être tenue pour un succès avéré, même si l’international français, victime d’une rupture du tendon d’Achille en avril, voit son avenir rester incertain.

Bien qu’il ait parfois montré des éclairs de son talent, Florian Wirtz, recruté pour 100 millions de livres, a souvent déçu ; Giorgi Mamardashvili ne semble pas constituer une amélioration par rapport à Caoimhin Kelleher, sans parler d’Alisson Becker ; Jérémie Frimpong a peiné à retrouver son niveau et sa condition physique, tandis qu’Alexander Isak, le transfert le plus cher de l’histoire du football britannique, se profile déjà comme l’un des plus grands flops du ballon rond.

Le début de la saison prochaine s’annonce donc décisif pour Slot, Edwards et Hughes, dont les contrats respectifs expirent en 2027. Pour l’instant, les supporters ne souhaitent pas voir l’un d’entre eux prolonger son bail.