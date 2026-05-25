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Mark Doyle

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Gagnants et perdants de la saison 2025-2026 de Premier League : Mikel Arteta et Bruno Fernandes s’imposent, mais les dirigeants de Liverpool et Chelsea doivent répondre de leurs choix

Winners & losers
Premier League
FEATURES
Arsenal
Manchester City
Manchester United
Chelsea
Liverpool
Tottenham
B. Fernandes
M. Arteta
A. Slot
E. Maresca
P. Guardiola
Sunderland
Leeds
U. Emery
A. Iraola
K. Andrews
R. Le Bris
D. Farke
H. Elliott
Aston Villa
Bournemouth
Brighton
Brentford
West Ham

La saison 2025-2026 de Premier League s'est conclue dimanche par un dénouement haletant : grâce à un succès étroit sur Everton, Tottenham a précipité la relégation de West Ham, pourtant vainqueur 3-0 de Leeds United. Dans le nord-est de l'Angleterre, Sunderland a créé la surprise en battant Chelsea, s'assurant ainsi une place en Ligue Europa et privant au passage les vainqueurs de la Coupe du monde des clubs de toute participation européenne la saison prochaine.

À l'autre bout du pays, Manchester City a rendu un hommage appuyé à son entraîneur emblématique, Pep Guardiola, au moment même où la star de Liverpool, Mohamed Salah, concluait neuf saisons éclatantes à Anfield.

Mais c’est à Selhurst Park que la ferveur a atteint son paroxysme : les supporters d’Arsenal, longtemps éprouvés, ont enfin vu leur équipe soulever le trophée de la Premier League pour la première fois en 22 ans.

Mais qui sont véritablement les grands gagnants de la saison 2025-2026 ? GOAL vous dit tout...

  • Arsenal v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    Vainqueurs : les spécialistes des coups de pied arrêtés

    Si Liverpool a si mal défendu son titre, plusieurs raisons entrent en jeu ; toutefois, son manque de rigueur sur les coups de pied arrêtés figure parmi les principaux facteurs. Comme l’a reconnu l’entraîneur Arne Slot avant la dernière sortie des siens face à Brentford, le jeu a considérablement évolué au fil de la saison, et les Reds ont été sévèrement sanctionnés pour ne pas avoir su s’adapter.

    Rappelons que Liverpool n’a pas recruté de véritable spécialiste des coups de pied arrêtés sous l’ère Slot ; le club s’est contenté de promouvoir Aaron Briggs à ce poste en septembre dernier, une expérience qui s’est avérée peu concluante. Briggs avait d’ailleurs quitté ses fonctions dès décembre, suscitant une certaine empathie étant donné qu’il avait initialement été engagé comme « entraîneur chargé du développement individuel ».

    La saison 2025-2026 l’a démontré : disposer d’un spécialiste des coups de pied arrêtés est devenu indispensable. Corners, coups francs et touches pèsent plus que jamais dans les résultats, comme le prouve le fait que les équipes ayant inscrit le plus de buts sur phases arrêtées dans chacune des quatre premières divisions anglaises ont toutes été couronnées championnes.

    Si Liverpool veut avoir la moindre chance de reconquérir le titre la saison prochaine, il lui faudra donc recruter cet été sa propre version de Nicolas Jover ou d’Austin MacPhee.

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  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-LIVERPOOLAFP

    PERDANT : Le think-tank de Liverpool

    Slot pourrait encore être considéré comme un « gagnant », simplement parce qu’il reste l’entraîneur de Liverpool. Malgré une des pires défenses de titre de l’histoire de la Premier League, le technicien néerlandais a mené la saison à son terme, ce qui n’était pas une mince affaire, surtout au vu des critiques à peine voilées de Mohamed Salah concernant le style de jeu et la baisse de discipline dans le vestiaire.

    Si le Néerlandais conserve pour l’instant la confiance de ses dirigeants, le match nul concédé à Anfield contre Chelsea en mai a révélé un fossé grandissant avec les supporters, pourtant encore euphoriques un an plus tôt après le 20e sacre national du club. Dès la défaite humiliante à Manchester City en Coupe d’Angleterre, les fans réclamaient déjà Xabi Alonso.

    Ils en avaient assez de ses explications et de son incapacité à corriger les lacunes défensives, à fluidifier un milieu de terrain en berne ou à redonner du punch à une attaque trop souvent muette. Des carences qui ont contraint Liverpool à terminer la saison en boitant pour arracher in extremis une place en Ligue des champions, au terme d’une campagne éprouvante et sans trophée.

    Les fans sont conscients que Slot n’est pas le seul responsable de la spectaculaire régression des Reds.

    Michael Edwards, directeur général du football de Fenway Sports Group (FSG), et Richard Hughes, directeur sportif de Liverpool, portent l’essentiel de la responsabilité de la frénésie de dépenses estivale de 450 millions de livres qui a affaibli la meilleure équipe d’Angleterre. Sur les dix recrues estivales, seule celle d’Hugo Ekitike peut être tenue pour un succès avéré, même si l’international français, victime d’une rupture du tendon d’Achille en avril, voit son avenir rester incertain.

    Bien qu’il ait parfois montré des éclairs de son talent, Florian Wirtz, recruté pour 100 millions de livres, a souvent déçu ; Giorgi Mamardashvili ne semble pas constituer une amélioration par rapport à Caoimhin Kelleher, sans parler d’Alisson Becker ; Jérémie Frimpong a peiné à retrouver son niveau et sa condition physique, tandis qu’Alexander Isak, le transfert le plus cher de l’histoire du football britannique, se profile déjà comme l’un des plus grands flops du ballon rond.

    Le début de la saison prochaine s’annonce donc décisif pour Slot, Edwards et Hughes, dont les contrats respectifs expirent en 2027. Pour l’instant, les supporters ne souhaitent pas voir l’un d’entre eux prolonger son bail.

  • Manchester United v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    LE PERDANT : Ruben Amorim

    L’ère Ruben Amorim à Manchester United paraissait déjà moribonde lorsqu’il a été limogé le 5 janvier. Mais les performances de Michael Carrick avec le même effectif durant les six derniers mois ont achevé de ternis l’aura autrefois étincelante de l’entraîneur portugais.

    Débarassé de l’Europe, son effectif pointait tout de même à la sixième place au moment de son départ. Sous la houlette de Carrick, le groupe a finalement conclu l’exercice à la troisième place, récoltant plus de points en Premier League que n’importe quel autre entraîneur lors de la seconde moitié de saison.

    Le plus gênant pour Amorim, c’est que Carrick n’a rien révolutionné sur le plan tactique : il a simplement opéré aux ajustements les plus évidents, que l’entêté Amorim refusait d’envisager. Il est passé à une défense à quatre, a installé Bruno Fernandes dans son rôle idéal, juste derrière le neuf, et a rappelé Kobbie Mainoo, injustement marginalisé.

    Âgé de seulement 41 ans et fort de son excellent travail au Sporting CP, Amorim reste un entraîneur talentueux. Néanmoins, l’image qui restera de son bref passage en Angleterre est celle d’un technicien désemparé, déplaçant frénétiquement ses pions sur un tableau tactique lors de la défaite en Carabao Cup à Grimsby Town en août dernier.

  • Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Le vainqueur est Bruno Fernandes.

    Certains estiment que le joueur de la saison doit forcément évoluer dans l’équipe championne. C’est une idée pour le moins discutable. Même si le football est un sport collectif, il s’agit ici d’un trophée individuel, et le meilleur joueur du championnat ne porte pas toujours le maillot du premier du classement.

    Cette saison l’illustre parfaitement : David Raya, Declan Rice et Gabriel Magalhaes ont brillé avec Arsenal, champion en titre, mais Bruno Fernandes a été le véritable moteur de Manchester United. Peu importe son caractère parfois discutable ; aucun autre joueur n’a autant pesé sur les performances de son club.

    Sans leur capitaine, les Red Devils n’auraient même pas frôlé la 3^e place. En surpassant le record d’assists de Kevin De Bruyne et Thierry Henry, il a inscrit son nom dans l’histoire et récolté une récompense méritée, lui qui, depuis cinq ans, demeure le numéro 10 le plus créatif et le plus travailleur du football mondial, sans toujours obtenir la reconnaissance qu’il mérite.

  • Liam Rosenior ChelseaGetty

    Perdant : BlueCo

    Alors que la saison touche à sa fin, un optimisme prudent prévaut autour de Stamford Bridge. D’après plusieurs sources, les propriétaires de Chelsea, BlueCo, souvent critiqués, auraient enfin décidé d’ajuster leur stratégie de recrutement afin de cibler des joueurs confirmés, plutôt que de miser exclusivement sur une politique de jeunes talents à grande échelle. Ce changement d’approche, attendu depuis longtemps, a sans doute facilité la nomination de Xabi Alonso au poste d’entraîneur principal en remplacement de Liam Rosenior cet été. L’absence de coupe d’Europe pourrait d’ailleurs profiter à l’Espagnol, qui disposera chaque semaine d’une semaine pleine pour préparer ses joueurs aux matchs de Premier League.

    Néanmoins, il est difficile de nier que la saison 2025-2026 de Chelsea en Premier League a été un véritable fiasco.

    Après leur sacre en Coupe du monde des clubs l’été dernier aux États-Unis, les Blues étaient présentés comme des prétendants au titre, mais ils étaient déjà hors course lorsque la direction, estimant qu’il avait manqué de respect, a limogé Enzo Maresca pour installer un « homme de la maison ».

    Sans surprise, l’ancien coach de Strasbourg, dont le discours « LinkedIn » n’a pas convaincu un vestiaire toujours fidèle à Maresca, a été limogé après un peu plus de quatre mois d’un contrat de cinq ans et demi, suite à une série de cinq défaites consécutives en championnat sans marquer le moindre but, série qui a anéanti les espoirs de l’équipe de terminer dans les cinq premiers.

    La non-qualification en Ligue des champions a infligé un préjudice financier au club, dont les comptes sont étroitement surveillés. Même une finale de FA Cup sous la houlette de l’intérimaire Calum McFarlane n’a pas suffi à remonter le moral des supporters ; certains ont défilé sur Wembley Way derrière une banderole proclamant : « BlueCo dehors ! On veut retrouver notre Chelsea. »

    Si le début de l’ère Alonso s’avère laborieux, la pression sur Todd Boehly et ses associés ne manquera pas de monter d’un cran. Car si Chelsea est, sur le papier, « champion du monde », l’impression se renforce que ses propriétaires figurent parmi les plus incompétents du moment.

  • Chelsea v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Le vainqueur est Enzo Maresca.

    Se faire licencier en cours de saison peut sembler préjudiciable, mais Enzo Maresca a su transformer l’adversité en opportunité.

    Son choix de critiquer ouvertement le club après une victoire attendue contre Everton en décembre avait pu paraître surprenant, mais, comme nous l’avions souligné à l’époque, Maresca savait exactement ce qu’il faisait. Il a ainsi quitté Stamford Bridge de sa propre initiative, car il était déjà pressenti pour rejoindre l’Etihad Stadium.

    Certains ont certes douté de ses compétences pour succéder à Pep Guardiola, mais son passage à Chelsea est désormais perçu sous un jour flatteur.

    Les Blues se sont complètement effondrés sous la houlette de Liam Rosenior au cours de la seconde moitié de la saison, et il est très significatif que des joueurs clés tels qu’Enzo Fernandez et Marc Cucurella se soient sentis obligés de déplorer publiquement la décision du club de se séparer de Maresca, le cerveau derrière la victoire écrasante en finale de la Coupe du monde des clubs face au Paris Saint-Germain l’été dernier.

    En somme, son départ forcé de Stamford Bridge, orchestré par une direction souvent critiquée pour son manque de stabilité, s’est révélé être le meilleur scénario possible pour le technicien transalpin, qui s’apprête désormais à rejoindre un club réputé pour son excellence sportive.

  • Ange PostecoglouIMAGO

    LE PERDANT : Ange Postecoglou

    Lors d’une conférence de presse extraordinaire organisée le 18 octobre, Ange Postecoglou a répondu avec vigueur aux rumeurs grandissantes sur son avenir à la tête de Nottingham Forest, défendant son palmarès d’entraîneur. Avec assurance, il a affirmé que son « histoire » au City Ground s’achèverait comme dans chacun de ses clubs précédents : « Moi, avec un trophée. »

    Le lendemain pourtant, l’Australien était démis de ses fonctions, seulement dix-huit minutes après la défaite 3-0 concédée à domicile face à Chelsea. Arrivé il y a seulement 39 jours, il devenait ainsi l’entraîneur permanent ayant occupé le banc le plus brièvement de l’histoire de la Premier League.

    Néanmoins, il n’avait remporté aucun de ses huit matchs à la tête de l’équipe toutes compétitions confondues, en perdant six, dont un en Carabao Cup à Swansea City.

    Personnalité attachante et visionnaire, Postecoglou n’a pourtant pas réussi à faire taire les critiques : son passage éclair et chaotique à Nottingham Forest confirme, aux yeux de certains, l’image d’un « entraîneur maudit à qui l’on a offert une nouvelle chance » en Premier League, seulement quelques mois après son départ de Tottenham.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Vainqueur : Mikel Arteta

    Cette saison était cruciale pour Mikel Arteta à la tête d’Arsenal. Après cinq exercices sans le moindre trophée, l’Espagnol devait absolument briller et, malgré un mois d’avril angoissant qui a fait craindre un nouvel « échec de dernière minute », il a mené les Gunners à leur premier titre de Premier League depuis 2004.

    Cette réussite n’a toutefois rien d’un triomphe pour le « beau jeu » : les Gunners ont élevé l’art de « gagner sans briller » à un niveau supérieur grâce à des pertes de temps répétées, des simulations évidentes et une dépendance parfois lassante aux coups de pied arrêtés pour scorer. La victoire 1-0 contre Burnley, qui a scellé le titre, résume tout : David Raya et Leandro Trossard ont même simulé des blessures dans les derniers instants, tandis que le but décisif était une tête sur corner.

    Thierry Henry a bien reconnu ne pas être séduit par ce style « cynique », mais, comme tout le entourage du club, il considère que la fin justifie les moyens. Les Gunners se dirigent désormais vers un doublé historique en Premier League et en Ligue des champions.

    On peut certes critiquer Arteta et ses méthodes, ou le temps et l’argent investis, mais il mérite du respect pour avoir transformé des « spécialistes de l’échec » en champion d’Angleterre, voire d’Europe. Le processus n’a pas été très élégant, mais il s’est révélé indéniablement efficace.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-ASTON VILLAAFP

    Le perdant : Manchester City

    19 mai 2026 - Les supporters de Manchester City vivent l’une des journées les plus sombres de la décennie. Alors qu’ils peinaient déjà à accepter l’annonce fiable du départ de leur entraîneur adoré, Pep Guardiola, en fin de saison, ils ont assisté, impuissants, à l’effondrement de ses espoirs d’un septième titre de Premier League, à Bournemouth.

    Si la décision de Guardiola de partir dès cet été, plutôt qu’à l’expiration de son contrat l’année suivante, n’a pas surpris les observateurs, Des rumeurs persistantes laissaient entendre qu’il raccrocherait quoi qu’il arrive en fin de saison. Deux coupes nationales restaient donc, à ses yeux, une belle manière de tirer le rideau sur un mandat riche en trophées, tout en laissant entendre que l’équipe qu’il a façonnée peut encore prolonger l’ère de succès sans précédent qu’il a orchestrée à l’Etihad.

    Guardiola n’est pas le seul à partir : le capitaine inspirant Bernardo Silva s’en va aussi, et son absence se fera cruellement sentir sur le terrain comme dans le vestiaire, d’autant plus si Rodri décide de le suivre. Quant à Erling Haaland, il pourrait céder à la tentation d’un club de l’élite européenne.

    Malgré leur puissance financière, les Citizens savent que Guardiola, génie tactique tant convoité, était leur atout majeur. Son aura unique sera impossible à remplacer, et l’inquiétude gagne désormais la moitié bleue de Manchester, là où la panique était encore londonienne un mois plus tôt.

  • Aston Villa Trophy ParadeGetty Images Sport

    Vainqueur : Unai Emery

    Il y a un an, à la même époque, le doute s’installait à Aston Villa. Manquer la qualification en Ligue des champions a été, comme l’expliquait Ezri Konsa, « un véritable coup dur pour les joueurs ». C’était aussi un sévère revers financier, synonyme d’un budget transferts encore plus réduit pour un club déjà contraint par le règlement de la Premier League sur la rentabilité et la viabilité.

    Un mercato estival décevant, sans surprise, n’a guère remonté le moral à Villa Park, et les supporters ont sincèrement craint la relégation après cinq matchs sans victoire.

    À ce moment-là, imaginer Villa terminer quatrième et soulever son premier trophée européen depuis trois décennies paraissait absurde. Pourtant, comme le souligne l’ancien directeur général Paul Faulkner, Unai Emery est « un génie ». L’Espagnol a orchestré une remontée spectaculaire, synonyme de retour en Ligue des champions après une victoire palpitante contre Liverpool, avant de livrer une performance digne d’un futur roi lors de la finale de la Ligue Europa.

    « Il a été incroyable comme entraîneur », a-t-il confié à la BBC. « L’équipe était en difficulté sous son prédécesseur Steven Gerrard, et il l’a tout simplement transformée. Il dispose en grande partie des mêmes joueurs ; quelques renforts ont été apportés à l’effectif, mais une grande partie de cette équipe est là depuis très longtemps, bien avant l’arrivée de l’entraîneur. On voit comment il a réussi à souder ce groupe et à obtenir des résultats réguliers. C’est tout à fait remarquable. »

    Autrefois raillé à Arsenal, l’Espagnol est désormais considéré comme une légende vivante à Villa.

  • Aston Villa FC v FC Salzburg - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    FLOP : Harvey Elliott

    Après la large victoire d’Aston Villa sur Fribourg en Ligue Europa, Harvey Elliott a réagi sur Instagram : « C’était écrit dans les étoiles dès ma signature ! Allez, bordel, Villa ! J’ai joué un rôle énorme ! Sans blague, les fans de Villa, merci pour tout ! Profitez-en. »

    Ce mélange de sincérité et d’autodérision est typique du jeune homme, mais il n’en rend que plus poignante la situation d’un des joueurs les plus attachants du moment.

    Son arrivée à Villa aurait pu marquer l’envol d’un jeune talent qui avait quitté Liverpool l’été dernier pour gagner du temps de jeu. Âgé de 23 ans, il n’a pourtant pas joué une seule minute depuis mars : le club, craignant de déclencher l’obligation d’achat de 35 millions de livres liée à son prêt (dès 10 apparitions en championnat), lui a barré l’accès à la pelouse.

    Malgré les rumeurs selon lesquelles l’ancien directeur sportif Monchi aurait recruté un joueur dont Unai Emery ne voulait pas, l’entraîneur basque n’a jamais clairement expliqué pourquoi Elliott avait si vite été jugé superflu.

    « Il est très difficile de révéler aujourd’hui la raison de cette décision, ou peut-être est-ce facile, mais ce n’est pas le moment », a déclaré Emery début juin, tout en saluant le professionnalisme et la personnalité du joueur. « Mes excuses envers Harvey Elliott occupent chaque jour mes pensées. »

    La contrition de l’Espagnol est louable, mais elle n’efface pas l’impasse dans laquelle se trouve Elliott : arrivé à Villa Park avec l’espoir d’intégrer l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde, il rentre désormais à Anfield sans garantie d’avenir, après avoir perdu une année précieuse de sa carrière. Son sens de l’humour, malgré une situation désespérément triste, témoigne d’un caractère exceptionnel.


  • Leeds United v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    Vainqueur : Le championnat.

    Cette saison l’a démontré : le Championship est une compétition féroce. Pour décrocher l’accession en Premier League, les clubs sont prêts à tout, qu’il s’agisse de s’endetter en recrutant à prix d’or ou d’espionner discrètement les séances d’entraînement adverses.

    Sortir de ce championnat est ardu, mais y revenir est un jeu d’enfant. Avant le coup d’envoi de la saison de Premier League, les observateurs prédisaient donc que les trois promus seraient à nouveau relégués pour la troisième année consécutive. Seul Burnley n’a pas échappé à la sentence.

    Leeds United a certes connu un passage à vide en avril, mais le club s’est mathématiquement maintenu à trois journées de la fin grâce à une série d’invincibilité ponctuée par une victoire historique à Old Trafford contre Manchester United, transformant Daniel Farke d’homme à abattre en candidat à la liberté de la ville.

    À Sunderland, Régis Le Bris a réalisé un travail tout aussi remarquable. Certes, les Black Cats ont investi lourdement lors du mercato estival, mais peu d’observateurs les imaginaient à la septième place après leur match nul 0-0 contre Manchester City le jour de l’An, et encore moins capables de conserver cette position jusqu’à la fin de la saison. Les Black Cats ont conclu leur saison par deux succès, sur la pelouse d’Everton puis à domicile contre Chelsea, et ont ainsi décroché un billet pour l’Europe, une première depuis 1973, seulement douze mois après leur triomphe en finale des barrages du Championship à Wembley.

    Au final, Le Bris, Farke et l’ensemble des deux clubs méritent des éloges pour avoir démontré qu’une promotion ne conduit pas forcément à une simple survie, mais peut aussi déboucher sur une véritable réussite en Premier League.

  • Crystal Palace v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    LE PERDANT : Eddie Howe

    Newcastle United a validé son billet pour la Ligue des champions lors de la dernière journée de la saison 2024-2025. Pourtant, dimanche, le club n’avait même plus l’ombre d’une chance de disputer la Ligue Europa Conférence, ce qui illustre l’ampleur de la chute d’Eddie Howe et de son groupe en douze mois.

    Il est toutefois difficile de lui reprocher le départ d’Alexander Isak, qui a bouleversé ses plans de pré-saison, ou l’échec du club à recruter un remplaçant de poids.

    Il n’a pas réussi à tirer le meilleur de Nick Woltemade, ni surtout de Yoane Wissa, l’une des pires recrues de Premier League cette saison. Anthony Elanga et Jacob Ramsey n’ont pas progressé sous sa direction, et les supporters se montrent de plus en plus frustrés par des choix tactiques manquant d’audace et des remplacements trop prévisibles.

    Conséquence : l’entraîneur, qui avait mis fin à 70 ans d’attente en remportant la Carabao Cup aux dépens de Liverpool, sort désormais d’une 12^e place inexcusable en Premier League.

    Selon certaines sources, il conserve toutefois le soutien du PDG David Hopkinson et du directeur sportif Ross Wilson, et demeure convaincu d’être l’homme de la situation. Néanmoins, certains s’interrogent déjà sur sa volonté de rester à la tête du club au terme du mercato estival, tant le mercato à venir s’annonce plus ardu que le précédent, avec les départs pressentis d’Anthony Gordon, Sandro Tonali et Bruno Guimaraes.

    Déjà limités dans leur pouvoir d’attraction malgré la qualification en Ligue des champions, les Magpies risquent d’avoir encore plus de peine à convaincre les talents sans coupe européenne à offrir, d’autant que les propriétaires saoudiens envisageraient de réduire leur enveloppe sportive.

  • West Ham United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    LE PERDANT : Nuno Espírito Santo

    Il est difficile d’imaginer pire début de saison pour un entraîneur que celui vécu par Nuno Espírito Santo. Malgré la qualification de Nottingham Forest pour une compétition européenne l’année précédente, le technicien portugais a été limogé après seulement trois journées de championnat, en raison d’un conflit avec le propriétaire du club, Evangelos Marinakis, au sujet de la nomination de l’ancien directeur sportif d’Arsenal, Edu, au poste de directeur général du football et de la gestion des transferts.

    Nuno n’est toutefois pas resté longtemps sans club : présenté le 27 septembre comme le successeur de Graham Potter à West Ham, il avait pour mission de sortir l’équipe de la zone de relégation. Son effectif n’a véritablement semblé se maintenir qu’en avril, après la trêve internationale, en récoltant sept points sur neuf possibles. Les Hammers ne devaient plus s’imposer avant la dernière journée, et, d’ici là, Tottenham avait déjà dépassé le club londonien au classement, rendant vaine la victoire 3-0 contre Leeds.

    Si la relégation semblait une sanction méritée pour les propriétaires des Hammers, on pouvait tout de même ressentir une certaine empathie pour Nuno. Certaines décisions arbitrales ont incontestablement pénalisé son équipe en fin de saison, et Unai Emery, en alignant une équipe bis juste avant une demi-finale de Ligue Europa, a offert sur un plateau trois points cruciaux à Tottenham.

    Pourtant, aucune équipe n’avait été reléguée avec 39 points depuis Blackpool et Birmingham City en 2011, et Nuno a disposé de huit mois pour éviter le pire – en vain. Comme il l’a reconnu aussitôt après la confirmation de la descente : « Nous nous sommes améliorés, mais pas assez. »

  • Nottingham Forest v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    VAINQUEUR : Une équipe bien huilée et au-delà des attentes

    Dans le football moderne, l’argent règne en maître et les clubs les plus riches raflent la majorité des titres. Néanmoins, des formations au budget plus modeste peuvent encore créer la surprise, comme l’ont illustré Brentford, Brighton et Bournemouth cette saison en intégrant la première partie du classement de Premier League malgré des masses salariales parmi les cinq plus faibles du championnat.

    Rappelons que Brentford, 20e budget du championnat, était censé souffrir après le départ de Thomas Frank vers Tottenham. Son successeur, l’ancien spécialiste des coups de pied arrêtés Keith Andrews, était même donné par beaucoup d’experts comme le prochain entraîneur à être limogé. Pourtant, les solides fondations du Gtech Community Stadium ont permis à l’Irlandais non seulement de rester en poste – contrairement à Frank, limogé par les Spurs en février – mais aussi d’égaler le meilleur classement du Danois en Premier League : la neuvième place.

    Brighton, souvent présenté comme l’un des clubs les mieux gérés du continent, a logiquement vu Fabian Hurzeler qualifier les Seagulls pour la Ligue Europa Conférence, un trophée que le club peut légitimement viser la saison prochaine.

    Quant à Bournemouth, Andoni Iraola s’est révélé comme un jeune entraîneur de premier plan, mais il est le premier à partager le mérite de cette historique sixième place avec son staff, les joueurs et l’ensemble du personnel du Vitality Stadium.

    Malgré le départ d’Iraola, les Cherries estiment pouvoir rester compétitifs en Premier League, car, comme Brentford et Brighton, ils ont démontré qu’à défaut de millions, l’intelligence stratégique peut aussi faire la différence.

  • Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Battu : Tottenham

    Les Spurs ont évité la relégation dimanche, mais la performance reste bien en deçà des attentes. Le défenseur Micky van de Ven a confié à la BBC : « Terminer 17e deux saisons de suite est inacceptable pour nous. Ce club possède des joueurs incroyables. Arriver à la dernière journée est embarrassant. »

    Si le travail accompli par Roberto De Zerbi depuis son arrivée le 31 mars laisse entrevoir un avenir meilleur, n’oublions pas que l’Italien est un personnage extrêmement exigeant, qui n’hésite jamais à faire part de ses sentiments s’il estime être déçu par ses employeurs sur le marché des transferts – et il évolue désormais au sein d’un club trop souvent associé à des signaux alarmants et à des décisions désastreuses (pour plus de détails, tapez « Igor Tudor » dans un moteur de recherche)..

    Dimanche, au cœur de l’explosion de soulagement au Tottenham Hotspur Stadium, une banderole résumait crûment la frustration des supporters : « On nous a promis le succès, on nous a livré l’échec. ENIC dehors ! »