Sebastián Beccacece a immédiatement rappelé que la victoire spectaculaire de l’Équateur 2-1 face à l’Allemagne ne lui était pas destinée. « C’est pour le peuple », a-t-il déclaré. « Les joueurs leur ont offert la qualification [pour les 16es de finale], alors laissons-les faire la fête ensemble et en profiter. »

L’entraîneur méritait lui aussi de savourer : il a escaladé les tribunes pour embrasser sa famille, d’abord après le but décisif inscrit tardivement par l’Équateur, puis au coup de sifflet final.

Des images fortes, typiques de la Coupe du monde, d’autant plus émouvantes que Beccacece aurait probablement été limogé en cas d’échec dans le New Jersey.

L’Argentin a certes réalisé un travail remarquable en menant l’Équateur à la deuxième place des qualifications sud-américaines, mais le caractère défensif de ses tactiques a été remis en question – en particulier après une série de quatre nuls consécutifs sans marquer.

Après deux matchs sans le moindre but marqué, l’Équateur semblait déjà éliminé et Beccacece, 45 ans, était virtuellement limogé. Le 0-0 contre Curaçao avait particulièrement terni son image, car il savait qu’une seule victoire contre l’Allemagne pouvait maintenir « La Tri » en course – et sauver son poste.

Beccacece mérite donc notre admiration pour avoir orchestré une victoire pleinement méritée face à une équipe alors en pleine série de onze succès consécutifs, et ce malgré un retard concédé dès la deuxième minute de jeu.

« C’est la plus grande victoire de l’Équateur en Coupe du monde », a déclaré à juste titre l’entraîneur après avoir assuré une place en phase à élimination directe en battant les quadruples champions du monde. « Nous avons travaillé pour cela, nous sommes venus avec le rêve de réaliser la meilleure Coupe du monde de l’histoire de l’Équateur, et c’est désormais chose faite.

Nous sommes restés sereins et fidèles à notre idée de jeu. Maintenant, nous poursuivons notre parcours avec humilité et prudence. » Un technicien argentin devenu, en une soirée, l’idole de tout un pays.