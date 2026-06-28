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Winners losers World Cup group stage GFXGOAL
Mark Doyle

Traduit par

Gagnants et perdants de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 : du conte de fées du Cap-Vert et de la splendeur de Lionel Messi à l’effondrement de Marcelo Bielsa et à l’inefficacité criminelle des Turcs devant le but

Winners & losers
Coupe du monde
L. Messi
Brésil
Angleterre
Espagne
Allemagne
France
États-Unis
Mexico
Canada
Kylian Mbappé
Ousmane Dembélé
L. Yamal
C. Ronaldo
Portugal
Cap-Vert
Iran
Turquie
Tunisie
FEATURES
Analysis

La phase de groupes de la Coupe du monde 2026 s'est conclue samedi par un dénouement à suspense : l'Autriche a égalisé à la 96^e minute contre l'Algérie, s'ouvrant ainsi les portes des huitièmes de finale et excluant de facto l'Iran, qui devait initialement passer comme l'un des meilleurs troisièmes. Par ailleurs, Lionel Messi est entré en jeu pour aider l’Argentine à conserver son sans-faute avec une victoire 3-1 contre la Jordanie. Ce faisant, le numéro 10 a porté à 19 son total de buts en phase finale, un record.

Cependant, le grand rival de Messi, Cristiano Ronaldo, n’a pas réussi à propulser le Portugal devant la Colombie pour la première place du groupe K, la Seleção étant tenue en échec 0-0 par les Cafeteros à Miami. Ailleurs, la RD Congo a renversé la vapeur pour battre l’Ouzbékistan et s’ouvrir les portes des 16es de finale, tout comme la Croatie, qui a dû attendre un but décisif à la 83e minute contre le Ghana pour valider son billet.

Qui sont donc les grands gagnants et les grands perdants de cette phase de groupes, la plus importante de l’histoire de la Coupe du monde ? GOAL vous propose ci-dessous une analyse détaillée…

  • Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Vainqueurs : les coanimateurs

    Pour l’instant, tout sourit aux coorganisateurs de la Coupe du monde. Certes, les États-Unis, le Mexique et le Canada ont hérité de groupes à leur portée, mais chaque sélection mérite d’être félicitée pour s’être déjà qualifiée pour les huitièmes de finale avec une journée d’avance.

    L’USMNT et El Tri avaient même déjà la première place en poche après avoir remporté leurs deux premiers matchs – un détail crucial pour les Mexicains, car ils joueront à domicile en seizièmes de finale, puis éventuellement en huitièmes s’ils battent l’Équateur à l’Azteca, stade magnifique et mythique où ils sont invaincus en Coupe du monde. Le Mexique dispose ainsi d’une vraie chance d’atteindre les quarts de finale pour la première fois depuis qu’il a organisé l’épreuve en 1986.

    Malheureusement pour le Canada, il a laissé passer l’occasion de disputer au moins un match supplémentaire à Vancouver après s’être incliné 2-1 face à la Suisse dans cette même ville. Néanmoins, se qualifier pour les huitièmes représente déjà une performance historique pour une nation qui n’avait jamais gagné le moindre match en phase finale. Jesse Marsch souligne d’ailleurs avec humour que quarante millions de Canadiens revendiqueront avoir assisté à la victoire 6-0 sur le Qatar, un exploit qui a fasciné un pays habituellement tourné vers le hockey.

    De plus, les Canucks n’auront pas à parcourir une trop grande distance pour les seizièmes de finale. Le Canada affrontera l’Afrique du Sud lors d’un match tout à fait à sa portée à Inglewood, ce qui signifie qu’il y a de très bonnes chances que les trois nations hôtes se retrouvent toutes en huitièmes de finale, d’autant plus que l’équipe nationale américaine devrait disposer d’une puissance de frappe bien supérieure à celle de la Bosnie-Herzégovine à Santa Clara.

    • Publicité
  • FBL-WC-2026-MATCH12-SWE-TUNAFP

    Perdant : Tunisie

    Sabri Lamouchi connaissait la difficulté du groupe de la Tunisie, avec la Suède, le Japon et les Pays-Bas, mais il a affirmé que joueurs et staff attendaient avec impatience « cet incroyable événement mondial ». Malheureusement pour l’ancien international français, son aventure s’est arrêtée net : Lamouchi a été limogé après la défaite 5-1 face à la Suède, devenant ainsi le premier sélectionneur de l’histoire de la Coupe du monde à être évincé après un seul match.

    L’ancien coach de Nottingham Forest peut toutefois se dire que les maux de la sélection dépassent le simple cadre de l’entraîneur. L’incapacité d’Hervé Renard à relancer les Aigles de Carthage, battus ensuite par le Japon et les Pays-Bas, a ouvert un débat – sans doute trop tardif – sur le fonctionnement de la Fédération tunisienne de football (FTF).

    Après tout, Lamouchi n’avait été engagé qu’il y a cinq mois pour remplacer Sami Trabelsi, lequel avait mené l’équipe à travers les qualifications sans encaisser le moindre but, avant d’être limogé après une défaite aux tirs au but face au Mali en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations.

  • FBL-WC-2026-MATCH56-ECU-GERAFP

    Vainqueur : Sebastian Beccacece

    Sebastián Beccacece a immédiatement rappelé que la victoire spectaculaire de l’Équateur 2-1 face à l’Allemagne ne lui était pas destinée. « C’est pour le peuple », a-t-il déclaré. « Les joueurs leur ont offert la qualification [pour les 16es de finale], alors laissons-les faire la fête ensemble et en profiter. »

    L’entraîneur méritait lui aussi de savourer : il a escaladé les tribunes pour embrasser sa famille, d’abord après le but décisif inscrit tardivement par l’Équateur, puis au coup de sifflet final.

    Des images fortes, typiques de la Coupe du monde, d’autant plus émouvantes que Beccacece aurait probablement été limogé en cas d’échec dans le New Jersey.

    L’Argentin a certes réalisé un travail remarquable en menant l’Équateur à la deuxième place des qualifications sud-américaines, mais le caractère défensif de ses tactiques a été remis en question – en particulier après une série de quatre nuls consécutifs sans marquer.

    Après deux matchs sans le moindre but marqué, l’Équateur semblait déjà éliminé et Beccacece, 45 ans, était virtuellement limogé. Le 0-0 contre Curaçao avait particulièrement terni son image, car il savait qu’une seule victoire contre l’Allemagne pouvait maintenir « La Tri » en course – et sauver son poste.

    Beccacece mérite donc notre admiration pour avoir orchestré une victoire pleinement méritée face à une équipe alors en pleine série de onze succès consécutifs, et ce malgré un retard concédé dès la deuxième minute de jeu.

    « C’est la plus grande victoire de l’Équateur en Coupe du monde », a déclaré à juste titre l’entraîneur après avoir assuré une place en phase à élimination directe en battant les quadruples champions du monde. « Nous avons travaillé pour cela, nous sommes venus avec le rêve de réaliser la meilleure Coupe du monde de l’histoire de l’Équateur, et c’est désormais chose faite.

    Nous sommes restés sereins et fidèles à notre idée de jeu. Maintenant, nous poursuivons notre parcours avec humilité et prudence. » Un technicien argentin devenu, en une soirée, l’idole de tout un pays.

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Vainqueur : Iran

    L’Iran est éliminé de la Coupe du monde, une issue qui arrange considérablement les États-Unis et la FIFA, car, vraisemblablement, beaucoup oublieront le traitement honteux infligé à Amir Ghalenoei et à ses joueurs durant ce tournoi.

    Pour la seule et unique raison d’une pure persécution politique, l’Iran a été, comme l’a dit Ghalenoei, « l’équipe la plus opprimée » de l’histoire de la Coupe du monde, contrainte d’arriver juste avant et immédiatement après ses deux premiers matchs de groupe, ce qui a eu un effet dévastateur sur sa préparation pour ces deux rencontres. « Tout est un véritable désastre pour nous », a admis le capitaine Mehdi Taremi après le match nul 2-2 contre la Nouvelle-Zélande lors de la première journée.

    Malgré ces obstacles, l’Iran a frôlé la qualification pour les huitièmes de finale : le but victorieux de Shoja Khalilzadeh, inscrit dans le temps additionnel face à l’Égypte, a été refusé pour un hors-jeu d’une extrême subtilité.

    S’ils n’avaient pas été contraints de jouer dans des conditions d’une « oppression sans précédent », il y a fort à parier que l’Iran, première sélection de l’histoire de la Coupe du monde à avoir été la cible d’un attentat à la bombe perpétré par le pays hôte, aurait atteint la phase à élimination directe. Après l’élimination de son équipe, restée invaincue, Ghalenoei a imploré la FIFA de « ne pas laisser cela se reproduire », tout en exhortant « M. Infantino à tenir tête » aux États-Unis. Cette prise de position restera sans suite : Infantino, qualifié de « lâche », se contentera probablement d’encenser, lors de son discours de clôture le mois prochain, une édition qu’il présentera comme la meilleure de l’histoire.

    Pourtant, alors que les États-Unis et la FIFA tenteront sans doute d’effacer toute trace de leur passage, les joueurs de Ghalenoei, auteurs d’un message appelant à ceque « la paix, le respect et l’amitié règnent entre toutes les nations » après leur match nul 0-0 contre la Belgique à Los Angeles, ont laissé leur empreinte sur la Coupe du monde 2026 contre toute attente. « Ce que ces jeunes ont accompli », a déclaré l’entraîneur, « restera dans l’histoire. »

  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Battu : la Turquie

    Avant le coup d’envoi de la compétition, un consensus émergeait : trois « outsiders » se détachaient, la Norvège, le Japon et la Turquie. Les deux premiers ont globalement répondu aux attentes, contrairement à la Turquie.

    Bien qu’elle ait battu les coorganisateurs américains, la Turquie a terminé à la dernière place d’un groupe que beaucoup la voyaient dominer, et le plus traumatisant, c’est qu’elle a été éliminée après seulement deux matchs. « Tout le monde est triste, tout le monde pleure », a confié Arda Güler, milieu offensif du Real Madrid, après que les hommes de Vincenzo Montella ont enchaîné une défaite surprise 2-0 face à la modeste Australie avec une défaite 1-0 contre un Paraguay réduit à dix. « Nous aurions dû gagner ces matchs. Nous avons tout donné, mais ça n’a pas marché. Nous aurions dû marquer des buts. »

    Mais ce ne fut pas le cas. La Turquie s’est contentée de battre le record du plus grand nombre de tirs au but sur deux matchs sans trouver le chemin des filets ne serait-ce qu’une seule fois.

    « D’une manière ou d’une autre, le ballon n’est pas rentré », a déploré Montella. « C’est vraiment difficile de dire adieu à la Coupe du monde après seulement deux matches. » D’autant plus pour une équipe relativement jeune, qui avait pleinement mérité son statut d’« outsider » en pratiquant un football fantastique et en atteignant les quarts de finale du Championnat d’Europe il y a tout juste deux ans.

  • Congo DR v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Vainqueur : l’Afrique

    Il y a quatre ans au Qatar, une magnifique équipe du Maroc est entrée dans l'histoire en se qualifiant pour les demi-finales de la Coupe du monde. Cependant, on pourrait facilement affirmer que le tournoi de cet été constitue déjà un succès encore plus grand pour l'Afrique.

    Le continent a aligné dix représentants en Amérique du Nord, et une seule équipe (la Tunisie) a quitté la compétition dès la phase de groupes. Un exploit historique, alors que le précédent record de nations africaines en phase à élimination directe était de trois.

    « Désormais, toutes les équipes africaines peuvent voir grand. Lors de la dernière Coupe du monde, le Maroc a atteint les demi-finales, mais ce qui s'annonce est de bon augure pour les équipes africaines », a déclaré Yoane Wissa après avoir aidé la RD Congo à se qualifier pour les seizièmes de finale grâce à une victoire 3-1 contre l'Ouzbékistan. « On constate que les jeunes joueurs s'imposent désormais encore plus tôt, ce qui est une bonne chose, et cela montre que notre fédération peut voir grand. »


  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LE PERDANT : Marcelo Bielsa

    « Je suis toxique », a admis Marcelo Bielsa après la cuisante défaite 5-1 de l’Uruguay en match amical face à une équipe des États-Unis composée de remplaçants, en décembre dernier. « S’associer à moi, c’est se mettre dans une situation encore pire. Vous me comprenez ? » Ceux qui ne le comprenaient pas le comprennent certainement mieux maintenant.

    La campagne de l’Uruguay en Coupe du monde a tourné au fiasco : la « Celeste » a quitté la compétition sans remporter le moindre match dans le groupe H. La défaite 1-0 face à l’Espagne vendredi a scellé son sort, mais l’Uruguay n’aurait jamais dû dépendre du résultat de son dernier match à Guadalajara pour espérer atteindre les seizièmes de finale.

    Une sélection classée 16e au ranking FIFA aurait dû dominer l’Arabie saoudite et le Cap-Vert, mais la Celeste a été tenue en échec par ces deux adversaires, rendant son élimination précoce tristement prévisible. Dès avant le coup d’envoi, les observateurs sentaient que tout dysfonctionnait en coulisses.

    Comme nous l’écrivions avant le premier match de l’Uruguay, Bielsa est un génie aux défauts profonds, un personnage difficile qui a la fâcheuse tendance à épuiser ses joueurs ; il n’était donc pas très surprenant de voir son mandat s’achever dans l’acrimonie.

    « Si vous me demandez comment on se souviendra de mon passage [à la tête de l’équipe nationale], c’est un mandat qui n’a rien laissé derrière lui », a admis l’Argentin. « Je ne laisse rien au football uruguayen. » Une conclusion triste mais indéniablement vraie.


  • Le Cap-Vert remporte la victoire.

    Vous entendrez sans doute beaucoup parler, ces prochains jours, du Cap-Vert et de la façon dont il démontre que l'élargissement de la Coupe du monde à 48 équipes était une bonne chose. Ignore ces arguments : le Cap-Vert n'a pas profité d'un quelconque passe-droit. Les Requins Bleus ont dominé leur groupe devant le Cameroun, puis ont validé leur billet pour les huitièmes en finissant deuxièmes sans la moindre défaite, signant ainsi l'exploit le plus marquant de la plus petite nation présente au Mondial.

    « Franchement, c’est dingue », a réagi le milieu de terrain Deroy Duarte après avoir été désigné homme du match suite au match nul 0-0 contre l’Arabie saoudite, qui a validé leur billet pour les seizièmes. « J’ai l’impression d’être dans un rêve. On est tellement heureux. Espérons que tous les Cap-Verdiens le sont aussi. Dès demain, on se concentrera sur le prochain match. »

    Prochain adversaire : l’Argentine, ce qui offrira à leur défenseur central, le Dublinnais Roberto Lopes, recruté par les Blue Sharks sur LinkedIn, l’occasion d’affronter Lionel Messi.

    « Pour moi, c’est le plus grand de tous les temps », a déclaré le défenseur central des Shamrock Rovers. « Quelle occasion de se mettre à l’épreuve ! C’est un exploit incroyable pour nous, en tant que joueurs, d’affronter un adversaire de ce calibre. »

    Personne ne donne la moindre chance à Lopes et à ses coéquipiers de créer l’exploit face aux champions en titre, mais Bubista et son groupe ne craignent plus aucun adversaire. « Pour nous, rien n’est impossible », a conclu l’entraîneur.


  • dembele(C)Getty Images

    VAINQUEUR : Les stars du football

    Il est intéressant de constater, avec le recul, que plusieurs stars du tournoi étaient encore incertaines avant le coup d’envoi de la phase de groupes. Lionel Messi n’avait joué que 20 minutes lors des deux matchs de préparation de l’Argentine en raison d’une fatigue musculaire au mollet gauche ; pourtant, il a inscrit cinq buts lors de ses deux premières sorties, dépassant ainsi Miroslav Klose au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde.

    Lamine Yamal, lui aussi diminué après avoir manqué la fin de la saison 2025-2026 avec le FC Barcelone, a pourtant ouvert son compteur but dès sa première titularisation en Coupe du monde, en inscrivant l’unique réalisation de la large victoire de l’Espagne face à l’Arabie saoudite lors de la deuxième journée. Kylian Mbappé, lui, est arrivé en Amérique du Nord au sommet de sa forme – certains supporters du Real Madrid estimaient qu’il s’était ménagé pour le Mondial –, mais Didier Deschamps a dû de nouveau défendre le caractère de son capitaine avant même le début de la campagne française, après de nouvelles allégations selon lesquelles l’attaquant ne serait pas un véritable joueur d’équipe. Mbappé a répondu par quatre buts lors de ses deux premières sorties.

    Vinicius Jr n’a pas non plus tardé à faire taire ses détracteurs. L’ailier, souvent critiqué au Brésil pour son incapacité à reproduire en sélection ses exploits club, a répondu présent quand la Seleção a buté sur le Maroc, inscrivant son nom au panthéon des joueurs brésiliens – Jairzinho (1970), Romário (1994), Rivaldo et Ronaldo (2002) – en marquant lors des trois matches de groupe.

    Quant à Cristiano Ronaldo, il a passé une grande partie de sa carrière à prouver que ses détracteurs avaient tort et, après avoir fait chou blanc face à la RD Congo, il a trouvé le chemin des filets lors de son match suivant, contre l’Ouzbékistan, devenant ainsi le premier joueur à marquer lors de six Coupes du monde.

    Ajoutons que Mohamed Salah a guidé l’Égypte vers les phases à élimination directe pour la première fois de son histoire, que Harry Kane chasse un nouveau Soulier d’or, qu’Erling Haaland a d’abord éclaboussé le tournoi avant d’être laissé sur le banc pour des raisons tactiques, et que le Ballon d’Or Ousmane Dembélé a inscrit un hat-trick contre la Norvège : autant de performances qui confirment que les étoiles de la Coupe du monde ont brillé durant la phase de groupes, promettant un spectacle à la hauteur des attentes pour la suite de la compétition.

  • Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LE PERDANT : Gianni Infantino

    Sans surprise, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a terni l’image de la Coupe du monde 2026, tant sur le terrain qu’en dehors. 

    Comme nous l’avons déjà souligné sur ce site, le format à 48 équipes, qui a nécessité la création d’un classement pour la troisième place, était à la fois injuste et grotesque, tandis que l’introduction de pauses d’hydratation a, comme on pouvait s’y attendre, complètement cassé le rythme du match : une décision honteuse, déguisée en mesure de protection des joueurs, mais qui n’était en réalité rien d’autre qu’une manœuvre cynique visant à générer un maximum de recettes publicitaires pour les détenteurs des droits télévisés du tournoi. 

    Sans surprise, les supporters du monde entier ont percé à jour la défense d’Infantino, qui insultait leur intelligence en justifiant l’interruption du jeu même dans des stades climatisés ou par temps de pluie au nom de l’« égalité », et ils ont, à juste titre, hué ces pauses à chaque match sans exception.

    Et cela ne concernait que les supporters ayant eu la chance d’assister aux matchs. Des millions d’autres, à travers le monde, ont été empêchés de participer à la plus grande fête du sport, incapables d’assister à la grande majorité des rencontres aux États-Unis en raison du prix exorbitant des billets, des hôtels et des transports – ou simplement parce qu’ils avaient la « mauvaise » couleur de peau ou la « mauvaise » religion. 

    Rien de surprenant, car malgré les alertes, notamment des supporters africains, Infantino a passé plus d’un an à céder aux caprices d’un dirigeant d’extrême droite. La FIFA a donc perdu tout contrôle d’un tournoi qu’elle était censée organiser, comme l’illustre l’interdiction d’entrée aux États-Unis du meilleur arbitre africain.

    Infantino avait promis « la Coupe du monde la plus inclusive de l’histoire » ; elle restera comme la plus exclusive. Pour cela, le président de la FIFA ne mérite ni pardon ni réélection.