Gagnants et perdants de la MLS : Timo Werner porte San Jose, Kevin Denkey brille encore, l’inquiétude monte pour l’Inter Miami de Lionel Messi

Que se passe-t-il à l’Inter Miami ? Ces derniers jours ont été pour le moins étranges en Floride du Sud. Javier Mascherano est parti sans cérémonie, et les Herons n’ont pas vraiment mis en place de plan de succession clair. Leur directeur sportif a pris les rênes de l’équipe, et rien ne laisse présager l’arrivée d’un nouvel entraîneur de sitôt. Sur le terrain, les performances demeurent irrégulières, comme l’illustre le match nul 1-1 arraché samedi face au New England Revolution.

Toutefois, la saison n’est pas entièrement sombre. Ailleurs, Timo Werner enflamme San Jose avec ses buts à la chaîne, Kevin Denkey, après un exercice 2025 mitigé, s’envole avec le FC Cincinnati, et Tata Martino, le coach d’Atlanta United, a signé une victoire qui pourrait lui avoir sauvé sa peau.

Dans l’ensemble, la situation demeure plus imprévisible que jamais : Montréal pourrait bien retrouver le sommet, tandis que les New York Red Bulls tournent en rond. Un chaos à la fois absurde et parfaitement captivant.

GOAL passe en revue les gagnants et les perdants d’un nouveau week-end passionnant en MLS…