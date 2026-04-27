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Thomas Hindle

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Gagnants et perdants de la MLS : Timo Werner porte San Jose, Kevin Denkey brille encore, l’inquiétude monte pour l’Inter Miami de Lionel Messi

San Jose Earthquakes
FC Cincinnati
Analysis
Inter Miami CF
FEATURES
Major League Soccer
T. Werner
L. Messi
K. Denkey

Les avant-postes de la MLS ont brillé ce week-end, mais Lionel Messi et l’Inter Miami demeurent en proie à une série de performances irrégulières, malgré un résultat partagé.

Que se passe-t-il à l’Inter Miami ? Ces derniers jours ont été pour le moins étranges en Floride du Sud. Javier Mascherano est parti sans cérémonie, et les Herons n’ont pas vraiment mis en place de plan de succession clair. Leur directeur sportif a pris les rênes de l’équipe, et rien ne laisse présager l’arrivée d’un nouvel entraîneur de sitôt. Sur le terrain, les performances demeurent irrégulières, comme l’illustre le match nul 1-1 arraché samedi face au New England Revolution.

Toutefois, la saison n’est pas entièrement sombre. Ailleurs, Timo Werner enflamme San Jose avec ses buts à la chaîne, Kevin Denkey, après un exercice 2025 mitigé, s’envole avec le FC Cincinnati, et Tata Martino, le coach d’Atlanta United, a signé une victoire qui pourrait lui avoir sauvé sa peau.

Dans l’ensemble, la situation demeure plus imprévisible que jamais : Montréal pourrait bien retrouver le sommet, tandis que les New York Red Bulls tournent en rond. Un chaos à la fois absurde et parfaitement captivant.

GOAL passe en revue les gagnants et les perdants d’un nouveau week-end passionnant en MLS…

  • St. Louis CITY SC v San Jose EarthquakesGetty Images Sport

    Le vainqueur est Timo Werner.

    Bravo, San José. L’intersaison s’annonçait catastrophique après le départ de Cristian Espinoza, le principal créateur des Quakes. Le club manquait d’idées et, à part un ou deux espoirs prometteurs, aucune figure de proue ne se détachait en attaque. La signature de Werner a tout changé. Malgré les critiques, l’attaquant allemand a toujours su marquer.

    Peu de gens anticipaient une telle rapidité d’adaptation à la MLS. Un coup de maître de Bruce Arena, qui l’a intégré progressivement dans le onze. Bien installé, l’Allemand affiche des statistiques flatteuses : samedi soir, il a inscrit un doublé en seconde période pour transformer à lui seul un déficit 2-1. San Jose occupe la première place de la Conférence Ouest, et Werner totalise sept participations à des buts. Pour l’instant, la formule semble parfaite.

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  • FBL-MLS-INTER MIAMI-REVOLUTIONAFP

    Le grand perdant : Lionel Messi

    L’atmosphère est étrange à Miami. Pour l’instant, le départ de Javier Mascherano reste flou : version officielle, raisons personnelles ; rumeurs de vestiaire, problèmes plus profonds. Et comme si cela ne suffisait pas, une entente tacite veutque Messi mène toujours la danse, ce qui rend la période d’autant plus singulière pour les supporters miaméens.

    D’ordinaire, les performances sportives suffisent à masquer les frictions en coulisses. Pas cette fois. Le club s’est contenté d’un match nul 1-1 logique. German Berterame a bien marqué, mais Messi a vécu une soirée frustrante. C’était l’un de ses matchs les plus investis de la saison, pourtant il n’a pas pesé sur le score et a quitté le terrain en boudeur à la fin de la rencontre. Il se passe quelque chose.

  • Atlanta United Training and Press ConferenceGetty Images Sport

    Vainqueur : Tata Martino

    La semaine a été difficile pour Martino, qui a admis que, sans le succès de son premier passage à Atlanta, il chercherait peut-être un autre emploi en ce moment. Un constat sévère, mais sans doute juste. Atlanta a mal entamé la saison : les renforts coûteux de l’an dernier ne sont toujours pas à la hauteur.

    Samedi, si l’attaque s’est contentée du strict minimum, elle a néanmoins concrétisé ses deux seules tentatives cadrées, tandis que la défense n’a concédé qu’une seule frappe dans le cadre. Martino est-il pour autant en sursis ? Peut-être. En tout cas, cette victoire est tombée à point nommé.

  • Portland Timbers v San Diego FC - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport

    FLOP : Chucky Lozano

    Que doit faire Lozano pour enfin obtenir sa chance ? Quel geste ou quelle attitude a-t-il pu avoir pour susciter une telle colère ? San Diego traverse une crise profonde : sept défaites consécutives, un jeu offensif en berne et une nécessité impérieuse de trouver un coup de fouet, une étincelle créative dans le dernier tiers du terrain. Or, ce profil existe déjà dans l’effectif.

    Pourtant, ils refusent toujours de l’aligner. En exil depuis le début de la saison, Lozano manque cruellement à San Diego. L’entraîneur principal Mikey Varas a tranché : « aucune chance » de le revoir sur la pelouse, et le mécontentement des supporters ne cesse de croître. Les détails précis de cette brouille restent flous, mais une chose est sûre : quelque chose a déraillé.

  • New York Red Bulls v FC CincinnatiGetty Images Sport

    Vainqueur : Kevin Denkey

    Certains observateurs ont été surpris de voir le meilleur buteur belge s’engager en MLS. Non pas par manque de respect envers le championnat nord-américain, mais parce que ce choix de carrière reste inhabituel pour un joueur de son calibre. Quoi qu’il en soit, Denkey a connu une saison 2025 mitigée. Avec 18 réalisations à son actif, il a tout de même laissé une impression d’inachevé.

    Conservé cet hiver par Cincinnati malgré l’intérêt de clubs européens, il a immédiatement récompensé la confiance du club. Il a inscrit un doublé face aux New York Red Bulls de Michael Bradley, portant son total à huit buts et trois passes décisives en 2026. Sa deuxième saison en MLS s’annonce exceptionnelle.

  • Pascal JansenGetty

    LE PERDANT : Pascal Jansen

    La période difficile de Jansen était prévisible. En 2025, il s’était révélé comme un entraîneur redoutablement efficace, guidant le NYCFC vers une qualification méritée en playoffs. Mais la blessure de la star Alonzo Martinez allait forcément compliquer la saison. Le club n’a pas trouvé de remplaçant de poids sur le marché et demeure sans véritable leader.

    Conséquence : une saison en dents de scie, alternant performances convaincantes et coups d’arrêt frustrants. Le match de samedi illustre ce constat. À Montréal, le NYCFC n’a pas été catastrophique, mais il n’a pas non plus brillé. Les locaux se sont principalement retranchés, et les visiteurs n’ont pas créé assez d’occasions. Score final : 1-0 pour Montréal. Une raison de plus pour recruter un attaquant de classe mondiale.