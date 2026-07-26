Gagnants et perdants de la MLS : Son Heung-min est de nouveau en pleine forme, Antoine Griezmann retrouve son rythme, mais Robert Lewandowski a besoin de temps

Une nouvelle semaine de MLS, et une nouvelle série d’histoires passionnantes à suivre. Au milieu des débats sur la formation des jeunes, le positionnement des franchises et l’identité du prochain commissaire, on en oublie parfois que le produit est de grande qualité et que le football proposé vaut le détour.

Certes, on retrouve les habituels arguments sur la parité et l’imprévisibilité. Mais il y a ici des enjeux plus importants qui ont une réellesignification. Le premier concerne les performances des grands noms de la ligue. Casemiro a désormais fait ses débuts officiels avec Miami. Robert Lewandowski et Antoine Griezmann ont tous deux fait leur apparition – avec plus ou moins de succès – au sein de leurs nouveaux clubs. Son Heung-Min, bien qu’il soit déjà bien établi à ce stade, donne l’impression d’être une nouvelle recrue pour un LAFC revitalisé.

Enfin, la jeunesse : les New York Red Bulls en montrent les limites, tandis que le Philadelphia Union en illustre tout le potentiel.

Goal passe en revue les gagnants et les perdants de cette nouvelle semaine passionnante en MLS…