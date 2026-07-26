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MLS Winners and Losers GOAL
Thomas Hindle

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Gagnants et perdants de la MLS : Son Heung-min est de nouveau en pleine forme, Antoine Griezmann retrouve son rythme, mais Robert Lewandowski a besoin de temps

FEATURES
Analysis
Orlando City
Los Angeles FC
Red Bull New York
A. Griezmann
H. Son
CF Montreal vs Inter Miami CF
CF Montreal
Inter Miami CF
Major League Soccer
Carlos Henrique Casemiro
R. Lewandowski

GOAL fait le point sur les principaux sujets de la semaine en MLS : les nouvelles stars peinent encore à trouver leur rythme, tandis que les anciens démontrent toujours leur valeur.

Une nouvelle semaine de MLS, et une nouvelle série d’histoires passionnantes à suivre. Au milieu des débats sur la formation des jeunes, le positionnement des franchises et l’identité du prochain commissaire, on en oublie parfois que le produit est de grande qualité et que le football proposé vaut le détour.

Certes, on retrouve les habituels arguments sur la parité et l’imprévisibilité. Mais il y a ici des enjeux plus importants qui ont une réellesignification. Le premier concerne les performances des grands noms de la ligue. Casemiro a désormais fait ses débuts officiels avec Miami. Robert Lewandowski et Antoine Griezmann ont tous deux fait leur apparition – avec plus ou moins de succès – au sein de leurs nouveaux clubs. Son Heung-Min, bien qu’il soit déjà bien établi à ce stade, donne l’impression d’être une nouvelle recrue pour un LAFC revitalisé.

Enfin, la jeunesse : les New York Red Bulls en montrent les limites, tandis que le Philadelphia Union en illustre tout le potentiel.

Goal passe en revue les gagnants et les perdants de cette nouvelle semaine passionnante en MLS…

  • 손흥민 (Son Heung-Min)Getty Images

    VAINQUEUR : Son Heung-Min est en pleine forme

    Certains joueurs sont tout simplement trop bons pour rester discrets. Son a connu des difficultés tout au long de la première moitié de la saison et n’a pas réussi à trouver le chemin des filets avant la trêve de la Coupe du monde. Il avait déclaré àGOAL qu’il gardait ses meilleures performances pour la Coupe du monde. Cette boutade ne s’est pas tout à fait vérifiée lors du tournoi, puisque la Corée du Sud a déçu et a été éliminée dès la phase de poules. Mais elle s’est avérée plus que vraie depuis lors.

    Son n’a pas pris de pause après le tournoi. Au contraire, il s’est immédiatement replongé dans le vif du sujet avec le LAFC. Et il donne l’impression d’être un joueur déterminé à offrir le meilleur de lui-même. En trois matchs, il a inscrit trois buts et semble bien plus détendu dans le dernier tiers. Ce n’est plus un attaquant qui force le jeu lorsque le ballon ne finit pas au fond des filets. Sa finition contre le Sporting KC samedi était digne de lui : un pas pour se démarquer du défenseur, une passe pleine de sang-froid dans le coin inférieur du but. Le LAFC espère que ce n’est qu’un avant-goût de ce qui va suivre.

    • Publicité
  • New York Red BullsGetty

    PERDANT : Les New York Red Bulls peinent à retrouver leur forme

    Les Red Bulls de Bradley Ball ont été la révélation du début d’année. Portés par une créativité débordante, une jeunesse pétillante et une fougue offensive, ils imposaient leur loi grâce à un pressing haut et des transitions fulgurantes. Il serait toutefois erroné de les considérer soudainement comme une mauvaise équipe. Les deux dernières sorties, conclues par autant de défaites, ont néanmoins été laborieuses pour la formation de Michael Bradley.

    Les statistiques laissent entendre qu’ils ont dominé le Charlotte FC, mais la réalité est tout autre : ils se sont inclinés 2-0, encaissant deux buts assez évitables en début de match et ne trouvant jamais vraiment de solution face à la solide organisation défensive de Charlotte. C’est bien sûr le revers de la médaille pour une équipe qui s’épanouit dans les transitions : lorsque le rythme du match ralentit, les choses se compliquent. Le carton rouge reçu en fin de match par le milieu défensif vedette Adri Mehmeti n’a fait qu’aggraver la situation.

  • Antoine GriezmannGetty

    VAINQUEUR : Antoine Griezmann confirme son niveau en MLS

    Le projet était-il vraiment condamné à l’échec ? En première partie de saison, Orlando était à la dérive, mais dès qu’Antoine Griezmann a disposé d’un avant-poste fiable et d’un système de jeu cohérent, la mayonnaise a pris. Peu de joueurs dans le football actuel sont aussi doués que lui pour orchestrer une attaque. Le Français conjugue une maîtrise parfaite des fondamentaux à une créativité décisive.

    Face à Nashville, il a tiré les ficelles : aucun attaquant n’a comptabilisé davantage de touches de balle ni de passes réussies, et aucun joueur de champ n’a réalisé plus de récupérations défensives que ses sept interventions. Si Tyrese Spicer a bien inscrit le but de la victoire, amplement mérité, c’est bien Griezmann qui mérite les lauriers. Depuis deux matchs, il est étincelant, et Orlando semble enfin redresser la barre.

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  • Cavan Sullivan Philadelphia Union Getty

    Vainqueur : Philadelphie profite de l'effet « nouvel entraîneur »

    Nommé « entraîneur par intérim » en mai 2026, Ryan Richter a pris les commandes du Philadelphia Union après avoir dirigé l’Union 2. Le club, alors en quête d’une solution rapide suite au départ de Bradley Carnell, a misé sur la disponibilité de l’ancien adjoint pour stabiliser l’équipe.

    Pourtant, depuis qu’il a pris les rênes, l’Union a enchaîné deux victoires et propose un football enfin captivant. Plusieurs explications sont possibles. D’abord, le groupe pourrait simplement bénéficier d’un nouvel élan. C’est ce qu’on appelle l’« effet nouveau manager » : un nouvel arrivant s’installe, et le niveau de jeu s’en trouve immédiatement rehaussé. Mais Richter pourrait aussi avoir trouvé la bonne formule. Il a pris les bonnes décisions. Milan Iloski a conservé sa place en attaque – et enchaîne désormais cinq buts d’affilée. Cavan Sullivan, 16 ans, est un titulaire incontesté. En somme, Richter a laissé les jeunes jouer. Et ça marche.

  • Robert LewandowskiGetty

    PERDANT : L’avenir de Lewandowski reste flou

    Pas de panique : Robert Lewandowski n’a pas trouvé le chemin des filets lors de ses deux dernières sorties. Il est normal qu’un attaquant ait besoin de temps pour s’adapter, et plusieurs facteurs le démontrent. Premièrement, l’attaquant polonais n’a pas disputé de matchs de manière régulière depuis deux mois. Deuxièmement, le Chicago Fire s’en sortait plutôt bien sans lui : l’équipe figurait parmi les prétendants au Supporters’ Shield et Hugo Cuypers était bien placé dans la course au Soulier d’or, même si un passage à vide était prévisible.

    Ajoutez à ce contexte un nouvel attaquant, moins mobile et encore en phase de reprise, et la situation devient délicate. Tel est le casse-tête Lewandowski. L’international polonais a été titularisé contre Miami et est entré en cours de jeu contre le NYCFC – sans parvenir à marquer lors de ces deux rencontres. Il n’a cadré qu’un seul tir au cours de ces deux matchs, et Chicago a perdu les deux. Il faut lui laisser le temps, mais ces premières statistiques ne sont pas très convaincantes.

  • imago-sport-1080479016.jpgEyepix Group

    Vainqueur : Miami poursuit sa série sans Leo


    Le spectacle n'a pas toujours été brillant, mais l'efficacité est au rendez-vous.

    Depuis la trêve de la Coupe du monde, l’Inter Miami a enchaîné deux succès d’affilée, battant le Chicago Fire puis le CF Montréal d’une marge cumulée de deux buts. Cette série porte à six le nombre de victoires consécutives des Floridiens. Lionel Messi a logiquement raflé les deux derniers trophées de MVP de la MLS Landon Donovan grâce à son influence décisive chez les Herons, mais, alors qu’il récupère de l’épreuve mondiale avec Rodrigo De Paul, le reste de l’effectif a démontré sa capacité à prendre le relais.

    Luis Suárez a inscrit trois buts lors de ces deux succès, tandis que Casemiro s’est parfaitement intégré au milieu de terrain lors de ses débuts avec le club contre Montréal. Tout n’est toutefois pas rose, puisque le joueur désigné Germán Berterame entame sa convalescence après avoir subi des blessures à l’épaule gauche et au nez lors d’un choc effrayant contre Montréal. Dans l’ensemble, cependant, l’entraîneur par intérim Guillermo Hoyos montre qu’il est capable d’aider Miami à trouver les moyens de gagner et de tenir le coup jusqu’au retour de Messi et De Paul.