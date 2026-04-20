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MLS Winners and Losers GOAL
Thomas Hindle

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Gagnants et perdants de la MLS : Lionel Messi est acclamé devant une foule record au Mile High Stadium, mais est-il temps de remettre en question les choix tactiques de Mikey Varas au San Diego FC ?

FEATURES
Real Salt Lake
San Diego FC
Major League Soccer
Colorado Rapids
Inter Miami CF
CF Montreal
Red Bull New York
San Jose Earthquakes
L. Messi
T. Werner

De l’affluence record au Colorado aux rencontres riches en buts, GOAL revient sur un nouveau week-end passionnant en MLS…

Don Garber a qualifié cette journée de « journée remarquable pour le football dans le Colorado ».

Et, de fait, il avait raison. L’Empower Field, qui accueille habituellement les Broncos de Denver, a vu 75 584 spectateurs envahir les tribunes pour assister à la rencontre entre les Rapids et l’Inter Miami. Il s’agissait de la deuxième plus forte affluence de l’histoire de la ligue, une foule impressionnante pour un match de Major League Soccer. 

Bien sûr, c’était avant tout la journée de Messi. Le Colorado a bien joué, mais Miami a été un peu plus tranchant. L’Argentin a inscrit un but victorieux somptueux. Certes, ce n’était pas le résultat que les supporters locaux espéraient, mais la rencontre fut excellente. Et ce n’était même pas les 90 meilleures minutes du week-end. 

Et ce n’était pas l’unique rencontre de qualité en MLS. Le week-end a été une véritable avalanche de buts : plus de la moitié des matchs ont offert au moins trois réalisations, et six d’entre eux en ont compté plus de cinq. Un spectacle pour le moins divertissant. Tel est précisément l’objectif. La 8^e journée s’est ainsi révélée riche en rebondissements.

GOAL revient sur une 8ᵉ journée de MLS particulièrement prolifique.

  • Lionel Messi Inter Miami 2026 Colorado RapidsGetty

    Le vainqueur est Lionel Messi.

    Impossible de connaître avec certitude les pensées de Messi à la 79^e minute du match entre l’Inter Miami et les Colorado Rapids. Toutefois, il se disait probablement : « Je ne vais pas laisser filer des points devant le deuxième public le plus nombreux de l’histoire de la MLS. » Habitué des grands rendez-vous et auteur de plusieurs finales de Coupe du monde, l’Argentin semblait pourtant vivre un de ces instants où la détermination prend le dessus. L’Argentin avait jusqu’alors évolué à son rythme, se montrant par intermittence, sans forcer son talent.

    En toute fin de seconde période, il s’est réveillé : il a récupéré le ballon dans le camp adverse, s’est baissé, a feinté, puis a traversé la défense des Rapids. Sa finition, sobre et parfaite, a évité toute gesticulation, contourné le défenseur et trouvé la lucarne. Un but qu’il a déjà marqué des centaines de fois, mais qui n’en reste pas moins spectaculaire.

    Ce but intervient au terme d’une semaine mouvementée pour Miami : Javier Mascherano a quitté le club mardi, surprenant l’ensemble de la MLS. Le défenseur Noah Allen a alors pris la parole pour rappeler que la réaction devait venir du groupe :

    « Avant tout, nous devions prendre les choses en main et retrouver la victoire, c’était la mission inachevée à laquelle nous devions nous atteler. Bien sûr, nous avons peaufiné quelques détails ces derniers jours ; mais, comme je viens de le dire, nous devons continuer à travailler et à nous améliorer, car nous avons encore une marge de progression importante. Donc, pas à pas, nous avancerons », a-t-il déclaré après le match.

    Une victoire 3-2 constitue un début prometteur.

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  • New York Red Bulls v New England RevolutionGetty Images Sport

    FLOP : Michael Bradley

    Les principes et les idées tactiques sont essentiels. La plupart des entraîneurs en possèdent et, lorsqu’ils les appliquent avec rigueur, le succès, sous quelque forme que ce soit, devient accessible. Toutefois, aucun plan n’est vraiment infaillible, et certains techniciens se montrent intransigeants sur leur manière de jouer (ce que l’on nomme le « théorème d’Ange Postecoglou »). Michael Bradley n’est pas un adepte des systèmes rigides, mais il affectionne un style de jeu clairement défini. Parfois, cette approche rend les Red Bulls imbattables ; d’autres fois, elle les expose cruellement en défense.

    C’est précisément ce qui s’est produit samedi, lorsque les New York Red Bulls ont affronté un Montréal en difficulté. Sur le plan statistique, les Red Bulls ont dominé la rencontre. Pourtant, les Canadiens, qui avaient limogé leur entraîneur une semaine auparavant, ont exploité les espaces laissés derrière la ligne de pression et ont puni leurs adversaires en transition, inscrivant deux des quatre buts qui ont scellé leur victoire 4-1. Le « Bradley-ball » peut être brillant, mais il a aussi ses failles. Samedi, l’adversaire en a tiré profit.

  • Diego Luna RSL 2026Getty

    Le vainqueur est Diego Luna.

    Diego Luna a connu un début de saison perturbé par les blessures et son absence lors d’un stage de l’équipe nationale américaine. Ses deux premières apparitions, pour seulement 64 minutes de jeu sans but ni passe décisive, confirmait un lancement laborieux.

    Mais aujourd’hui, il ressemble bien plus au milieu offensif que Mauricio Pochettino adore. Il a contribué à trois buts lors de ses deux derniers matchs, dont deux samedi contre San Diego. Dynamique et omniprésent, il a débuté en tant que milieu gauche avant de vagabonder sur l’ensemble du terrain durant ses 70 minutes de jeu, pressant, courant et créant sans relâche. Il a ouvert le score dès la 5^e minute d’une belle finition suite à une erreur de San Diego, puis a servi la passe décisive pour le deuxième but peu après.




  • Mikey Varas Getty

    Perdant : Mikey Varas

    Malgré l’enthousiasme de Luna, la situation de San Diego reste préoccupante. La saison dernière, les Chargers avaient impressionné la ligue par leur niveau de jeu et atteint les profondeurs des séries éliminatoires.

    Cette saison, toutefois, le tableau est moins reluisant : l’équipe californienne se heurte aux mêmes écueils que ceux qui ont récemment entravé les Red Bulls. San Diego reste figé dans un unique système de jeu, et pour l’instant, la formule ne fonctionne pas. Or le football moderne est bien plus complexe que la simple alternative entre « taper long » et « construire depuis l’arrière » ; ces choix dépendent avant tout du contexte et varient d’un match à l’autre. Pour San Diego, pourtant, la démarche relève de l’absolu : le collectif persiste à jouer court… et se fait systématiquement punir.

  • Brian SchmetzerGetty

    L’entraîneur américain Brian Schmetzer remporte le titre.

    Félicitations à Brian Schmetzer, qui trouve toujours le moyen de mener à bien ses projets. L’entraîneur des Seattle Sounders s’apprête à fêter ses 10 ans à la tête du club, et l’on comprend aisément pourquoi il y est resté aussi longtemps. En bref, Seattle est rarement en difficulté. L’équipe figure régulièrement parmi les meilleures de la Conférence Ouest, et même lors d’une période plus morose, elle demeure un prétendant de longue date aux séries éliminatoires, toujours difficile à battre.

    Après l’élimination en Coupe des champions de la CONCACAF mercredi, Schmetzer avait besoin d’un succès pour relancer sa formation en MLS. Mission accomplie : les Sounders ont dominé le St. Louis CITY S.C. 4-1, avec notamment un but de Cristian Roldan, et semblent désormais trouver leurs marques dans le championnat. Bien sûr, un bon entraîneur ne fait pas tout, mais Schmetzer trouve toujours la parade.

  • FC Cincinnati Getty

    Battu : FC Cincinnati

    Le FC Cincinnati est censé briller cette saison. Si son attaque paraît un peu moins tranchante – ce qui a alimenté les rumeurs, depuis démenties, d’une arrivée de Neymar –, l’effectif demeure talentueux à tous les étages. Avec Evander et Kevin Denkey dans ses rangs, le club devrait figurer parmi l’élite de la MLS. Pourtant, le scénario prévu ne se concrétise pas.

    Pourtant, le parcours des Rouge et Noir est jusqu’ici irrégulier, et leur défense a déjà encaissé 19 buts. Si le récent match nul 3-3 peut sembler encourageant, il souligne surtout que l’équipe reste bien en deçà de son potentiel.

  • Los Angeles Football Club v San Jose EarthquakesGetty Images Sport

    Vainqueur : Timo Werner et les San Jose Earthquakes

    Timo Werner a expliqué qu’il avait besoin de changement – un facteur déterminant pour son arrivée en MLS cet été. Bruce Arena et les San Jose Earthquakes étaient également en quête de renouveau après avoir manqué de peu les play-offs. Pour l’instant, les deux parties semblent avoir trouvé ce qu’elles recherchaient.

    San Jose s’est imposé comme l’une des plus grandes surprises de la MLS, occupant la deuxième place de la conférence Ouest avec 21 points, au coude-à-coude avec les Vancouver Whitecaps, leaders du championnat. Le résultat le plus marquant ? Une victoire écrasante 4-1 contre le Los Angeles FC, l’un des favoris de la MLS Cup avant le début de la saison, lors de laquelle Werner a inscrit son premier but en championnat pour sceller le sort du match.

    Si la saison est encore jeune, Werner et un groupe prometteur de jeunes talents semblent enfin pouvoir ramener les Quakes en playoffs, une attente qui dure depuis 2020.