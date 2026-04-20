Gagnants et perdants de la MLS : Lionel Messi est acclamé devant une foule record au Mile High Stadium, mais est-il temps de remettre en question les choix tactiques de Mikey Varas au San Diego FC ?

Don Garber a qualifié cette journée de « journée remarquable pour le football dans le Colorado ».

Et, de fait, il avait raison. L’Empower Field, qui accueille habituellement les Broncos de Denver, a vu 75 584 spectateurs envahir les tribunes pour assister à la rencontre entre les Rapids et l’Inter Miami. Il s’agissait de la deuxième plus forte affluence de l’histoire de la ligue, une foule impressionnante pour un match de Major League Soccer.

Bien sûr, c’était avant tout la journée de Messi. Le Colorado a bien joué, mais Miami a été un peu plus tranchant. L’Argentin a inscrit un but victorieux somptueux. Certes, ce n’était pas le résultat que les supporters locaux espéraient, mais la rencontre fut excellente. Et ce n’était même pas les 90 meilleures minutes du week-end.

Et ce n’était pas l’unique rencontre de qualité en MLS. Le week-end a été une véritable avalanche de buts : plus de la moitié des matchs ont offert au moins trois réalisations, et six d’entre eux en ont compté plus de cinq. Un spectacle pour le moins divertissant. Tel est précisément l’objectif. La 8^e journée s’est ainsi révélée riche en rebondissements.

GOAL revient sur une 8ᵉ journée de MLS particulièrement prolifique.