Cette semaine, la MLS a offert son lot de rebondissements aux observateurs qui pointent du doigt son manque d’équilibre. Le programme a réservé bien des surprises : l’Inter Miami a été tenu en échec (2-2), le LAFC, jusque-là invaincu, a chuté face à un Portland en difficulté, tandis que San Diego FC a de nouveau perdu. Ce championnat reste imprévisible, et c’est précisément pour cela qu’on l’adore.

Pourtant, en y regardant de plus près, plusieurs performances méritent d’être soulignées : Julian Hall, souvent éclipsé par Cavan Sullivan dans la course au titre de meilleur jeune joueur de la MLS, a de nouveau brillé ; German Berterame a prouvé qu’il n’était peut-être pas la mauvaise affaire que certains annonçaient ; enfin, un entraîneur de renom a peut-être sauvé son poste grâce à un résultat in extremis.

Goal passe en revue les gagnants et les perdants de la MLS après un nouveau week-end de compétition chaotique...