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MLS Winners & Lsoers (04.13.2026)GOAL
Thomas Hindle

Traduit par

Gagnants et perdants de la MLS : Julian Hall confirme son statut de meilleur jeune de la ligue, German Berterame sort de sa période de disette, tandis que Tata Martino pourrait bien se retrouver dans une position très délicate

Inter Miami CF
G. Berterame
Red Bull New York
FEATURES
Major League Soccer
Atlanta United
San Diego FC
Portland Timbers
P. Neville

Les résultats ont été très mitigés, et certains entraîneurs de renom ont livré des performances qui pourraient bien faire la différence entre une saison réussie et un échec.

Cette semaine, la MLS a offert son lot de rebondissements aux observateurs qui pointent du doigt son manque d’équilibre. Le programme a réservé bien des surprises : l’Inter Miami a été tenu en échec (2-2), le LAFC, jusque-là invaincu, a chuté face à un Portland en difficulté, tandis que San Diego FC a de nouveau perdu. Ce championnat reste imprévisible, et c’est précisément pour cela qu’on l’adore.

Pourtant, en y regardant de plus près, plusieurs performances méritent d’être soulignées : Julian Hall, souvent éclipsé par Cavan Sullivan dans la course au titre de meilleur jeune joueur de la MLS, a de nouveau brillé ; German Berterame a prouvé qu’il n’était peut-être pas la mauvaise affaire que certains annonçaient ; enfin, un entraîneur de renom a peut-être sauvé son poste grâce à un résultat in extremis.

Goal passe en revue les gagnants et les perdants de la MLS après un nouveau week-end de compétition chaotique...

  • Julian Hall New York Red BullsGetty

    Le vainqueur est Julian Hall.

    Le meilleur jeune joueur de la MLS n’est pas Cavan Sullivan, du moins pas en ce moment. La raison est simple : Julian Hall affiche des performances supérieures. Certes, l’attaquant des New York Red Bulls a eu davantage l’occasion de démontrer ses qualités, mais Hall en a tiré le meilleur parti. Il a commencé la saison en marquant des buts et s’est désormais mis à les préparer. Contre Miami, il n’a certes pas trouvé le chemin des filets, mais il a été impliqué dans chacune des actions dangereuses. L’Américain a brillamment préparé deux buts et aurait pu marquer une ou deux fois lui-même. Cette Coupe du monde arrive sans doute un peu trop tôt pour lui, mais il est en train de devenir un véritable talent.

    • Publicité
  • Mikey Varas Getty

    Perdant : Mikey Varas

    Que se passe-t-il à San Diego ? L’an dernier, le club proposait l’un des meilleurs jeux du championnat et s’est montré remarquablement régulier, accumulant les points et méritant pleinement sa qualification en phase finale. Cette saison, toutefois, la situation est précaire. On pourrait croire que les difficultés de cette franchise d’expansion se situent en attaque, surtout depuis l’écartement de Chucky Lozano.

    Pourtant, c’est en défense que le bât blesse : le club a encaissé au moins deux buts lors de chacun de ses six derniers matchs toutes compétitions confondues et n’a plus goûté à la victoire depuis le 11 mars. La discipline est aussi un casse-tête, avec le deuxième plus haut total de fautes de la ligue et déjà trois expulsions en MLS. Le week-end dernier a résumé ces maux : les hommes de Mikey Varas ont ouvert le score, puis ont progressivement lâché prise. Menés 2-1 à la mi-temps, ils ont vu un joueur expulsé dès la 47e minute, anéantissant tout espoir de remontée.

    Varas reste sous pression : il n’a plus gagné depuis six rencontres, même si son poste n’est pas encore menacé. Comment le jeune technicien va-t-il redresser la barre ?

  • German Beterame Getty

    Le vainqueur est German Berterame.

    Enfin.

    L’Inter Miami avait-il réellement besoin d’un avant-centre à ce point ? Plus précisément, était-il judicieux d’utiliser sa précieuse enveloppe de joueur désigné pour en recruter un ? La réponse est non. Berterame a coûté cher et, jusqu’ici, il n’a pas convaincu. À l’époque, on expliquait que son arrivée apporterait la profondeur nécessaire pour la CONCACAF Champions Cup. Sauf que Miami a été éliminé, et les derniers matchs ont prouvé que les Herons sont plus efficaces quand il ne joue pas.

    Samedi toutefois, il a rappelé sa valeur : sa simple présence dans la surface. Son but n’était pas d’une grande difficulté ; il a profité d’un marquage trop lâche pour battre le gardien des Red Bulls. Tous les buts comptent, et ce succès pourrait être le déclic dont l’ancien joueur de la Liga MX a besoin pour s’imposer en MLS.

  • Emmanuel Latte Lath Atlanta United Getty

    Buteur : Emmanuel Latte Lath

    Faut-il déjà parler d’échec pour Emmanuel Latte Lath ? Atlanta United a investi lourd pour recruter cet attaquant, mais il n’a pas été à la hauteur depuis un peu plus d’un an dans la ligue. Certes, ce n’est pas entièrement de sa faute : il peut légitimement se plaindre d’un manque de soutien au sein du club. Évoluer comme numéro 9 dans une équipe qui ne se crée que peu d’occasions est un véritable casse-tête.

    Pourtant, l’attaquant ne s’est pas vraiment aidé. Son bilan ? Huit buts en 32 matchs l’an dernier, une ligne de statistique médiocre. Cette saison, il n’a inscrit qu’une seule unité en sept sorties. Ce week-end, l’Ivoirien a été en difficulté face à un Chicago Fire renaissant : il n’a jamais réussi à se mettre en évidence. Atlanta continuera sans doute de lui faire confiance et de le lancer vers les cages adverses pour qu’il se sorte de cette mauvaise passe. Mais, pour l’instant, il ressemble à un joueur surévalué, toujours en phase d’adaptation avec la MLS.

  • Phil NevilleGetty

    Vainqueur : Phil Neville

    Neville jouait sans aucun doute son poste cette semaine. Portland a connu un début de saison difficile et, avec un calendrier chargé à venir, tout portait à croire que l'Anglais n'était qu'à une défaite d'être remercié. Le LAFC, même à domicile, semblait être l'adversaire le moins propice à un exploit.

    Malmené au niveau des tirs, Portland a néanmoins conservé le ballon et frappé au moment crucial : victoire 2-1 grâce à un but décisif de Kevin Kelsy à la 96^e minute. Neville est resté intransigeant sur son style. Portland cherche constamment à conserver le ballon et à animer le jeu dans un 4-3-3 modulable. Une approche tout ou rien qui, cette fois, a payé et offre à Neville un sursis bien mérité.

  • Ben Olsen Houston DynamoGetty

    LE PERDANT : Ben Olsen

    Le Houston Dynamo a sorti le chéquier cet été. Cette franchise, habituellement frugale, a investi 13 millions de dollars pour renforcer son effectif, recrutant plusieurs talents afin de donner à Ben Olsen une véritable chance de remonter au classement après une saison sans play-offs. Sur le papier, le choix semblait pertinent. Olsen est un entraîneur chevronné, capable de bâtir un groupe, surtout dans le jeu offensif.

    Le problème ? Une défense jusqu’ici catastrophique : 16 buts encaissés, deuxième pire total de la Conférence Ouest. Le week-end dernier a été noir : six buts concédés sur la pelouse du Colorado. Certes, les Rapids sont une bonne équipe, mais prendre six buts n’est jamais acceptable. Olsen et ses joueurs doivent donc resserrer les rangs, et vite.