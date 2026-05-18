Gagnants et perdants de la MLS : Hugo Cuypers à la chasse aux records, Sam Sarver lance les piques, et l’Inter Miami de Lionel Messi décroche enfin sa première victoire au Nu Stadium

Sam Sarver, tu es une véritable légende.

Cette saison avait besoin d’un peu de piquant, d’un brin de badinage. La qualité du jeu en MLS n’a jamais été aussi élevée : des clubs aux identités variées, des systèmes de jeu innovants et des entraîneurs venus du monde entier. Plus de cinquante joueurs de la ligue devraient même participer à la Coupe du monde. Tout cela est excellent, mais il manquait encore un peu de mordant, un élément capable de créer du buzz.

C’est alors que l’attaquant plein d’allant du FC Dallas a décidé de provoquer gentiment quelques supporters adverses, avant de sabrer presque une bière d’un trait après avoir inscrit le but de la victoire en fin de match (nous y reviendrons). Un moment savoureux dans une semaine déjà passionnante en MLS. L’Inter Miami a enfin décroché sa première victoire au Nu Stadium grâce à une passe décisive sublime de Messi. Guilherme a rappelé à tous qu’il était, sans faire de bruit, l’une des meilleures recrues de la saison pour le Houston Dynamo, tandis qu’Hugo Cuypers marquait à la chaîne comme s’il s’appelait Robert Lewandowski.

GOAL revient sur une nouvelle semaine passionnante de MLS, alors que la trêve de la Coupe du monde approche à grands pas…