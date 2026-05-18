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MLS Winners and Losers May 18GOAL
Thomas Hindle

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Gagnants et perdants de la MLS : Hugo Cuypers à la chasse aux records, Sam Sarver lance les piques, et l’Inter Miami de Lionel Messi décroche enfin sa première victoire au Nu Stadium

FEATURES
S. Sarver
A. Hoyos
H. Cuypers
M. Moralez
Inter Miami CF
FC Dallas
Chicago Fire FC

Un attaquant du FC Dallas a offert l’un des moments les plus spectaculaires de la saison jusqu’ici, tandis que Miami a signé une belle victoire à domicile.

Sam Sarver, tu es une véritable légende.

Cette saison avait besoin d’un peu de piquant, d’un brin de badinage. La qualité du jeu en MLS n’a jamais été aussi élevée : des clubs aux identités variées, des systèmes de jeu innovants et des entraîneurs venus du monde entier. Plus de cinquante joueurs de la ligue devraient même participer à la Coupe du monde. Tout cela est excellent, mais il manquait encore un peu de mordant, un élément capable de créer du buzz.

C’est alors que l’attaquant plein d’allant du FC Dallas a décidé de provoquer gentiment quelques supporters adverses, avant de sabrer presque une bière d’un trait après avoir inscrit le but de la victoire en fin de match (nous y reviendrons). Un moment savoureux dans une semaine déjà passionnante en MLS. L’Inter Miami a enfin décroché sa première victoire au Nu Stadium grâce à une passe décisive sublime de Messi. Guilherme a rappelé à tous qu’il était, sans faire de bruit, l’une des meilleures recrues de la saison pour le Houston Dynamo, tandis qu’Hugo Cuypers marquait à la chaîne comme s’il s’appelait Robert Lewandowski.

GOAL revient sur une nouvelle semaine passionnante de MLS, alors que la trêve de la Coupe du monde approche à grands pas…

  • Le vainqueur est Sam Sarver.

    Quel moment ! Y a-t-il plus belle manière d’incarner le rôle du méchant que celle dont Sarver s’est brillamment acquitté samedi soir ?

    L’ailier du FC Dallas a d’abord inscrit un magnifique but en contre-attaque pour battre San Jose, transperçant la défense avant de conclure dans le coin inférieur du but. Mais le spectacle ne s’arrêta pas là : face à la tribune locale, il célébra son but en exécutant un « plongeon » acrobatique depuis les panneaux publicitaires, puis, quand des supporters énervés lancèrent des bières sur la pelouse, il ramassa l’une d’elles, toisa la foule une seconde, et la vida d’une traite.

    Les supporters locaux, attristés par cette défaite tardive, n’ont guère apprécié le geste. Reste que cette séquence est devenue le grand moment d’un match captivant, et l’un des temps forts de la saison à ce jour.


    • Publicité
  • Henrik RydstromGetty

    Perdant : Henrik Rydström

    Lorsqu’un entraîneur est limogé, il ne peut évidemment pas prendre de week-end de repos. Le Columbus Crew a officialisé dimanche soir le départ de son manager suédois. Un rapide coup d’œil aux statistiques explique cette décision : Rydstrom n’a remporté que trois des quatorze matchs de MLS disputés. Le directeur général, Issa Tall, a reconnu que l’ancien technicien n’avait jamais obtenu le soutien total du vestiaire après avoir succédé à la légende locale, Wilfried Nancy.

    Tout aussi préoccupant, son équipe n’a jamais trouvé son identité de jeu. Malgré un effectif talentueux, elle est restée bien en deçà de son potentiel. Sous l’ère Nancy, Columbus proposait l’un des footballs les plus attrayants et productifs de la MLS. Avec Rydstrom, l’apathie a pris le dessus. Le match nul 1-1 face à un Philadelphia Union en pleine crise illustre parfaitement ce malaise et a précipité le départ du technicien suédois.

  • Hugo Cuypers Getty

    Le vainqueur est Hugo Cuypers.

    Robert Lewandowski, qui est-ce ? Selon la presse sportive, les réseaux sociaux et les discussions d’experts, Robert Lewandowski – dont le départ de Barcelone est désormais acté – serait la cible privilégiée du Chicago Fire. Pourtant, le club n’en aurait pas vraiment besoin.

    Hugo Cuypers s’est déjà imposé comme un avant-centre MLS des plus convaincants : 10 buts lors de sa saison de découverte, puis 21 l’année suivante. Certes, le Fire doit encore solidifier sa défense, mais l’opportunité d’attirer une star mondiale reste, pour tout club, une occasion à saisir.

    Pourtant, ont-ils vraiment besoin de Lewandowski ? Cuypers réalise une saison remarquable, frôle même les records. En inscrivant le deuxième but de la victoire 2-0 contre Montréal samedi, il a rejoint l’élite. Il a désormais frappé lors de 10 matchs consécutifs de MLS sous les ordres de Gregg Berhalter. Le dernier à avoir atteint cette barre des deux chiffres ? Carlos Vela en 2020. Une bien belle compagnie.

  • Maxi MoralezGetty

    FLOP : Maxi Moralez

    Lors de la première mi-temps du derby new-yorkais entre NYCFC et les New York Red Bulls, Maxi Moralez a réalisé un geste apparemment banal. Un défenseur central des Red Bulls a reçu une passe. Moralez a mis la pression et a tenté de récupérer le ballon. Alors qu’il se jetait aux pieds de son adversaire, sa jambe s’est dérobée. Presque sans contact, le joueur de 39 ans s’est effondré. Il a immédiatement fait signe qu’il avait besoin d’aide et a été évacué sur civière.

    Une blessure qui, en l’absence de choc significatif, pourrait s’avérer sérieuse. Selon les premières informations, il s’agirait d’un problème au genou, même si le NYCFC n’a pas encore confirmé. À 39 ans, l’avenir du légendaire milieu offensif pourrait dépendre des résultats des examens. En cas de longue convalescence, un retour sur les terrains n’est pas garanti. Les Pigeons attendent donc avec anxiété des nouvelles plus rassurantes.

  • Guilherme Houston DynamoGetty

    Le vainqueur est Guilherme.

    Guilherme s’est rapidement imposé comme une recrue de choix pour Houston. Ce Brésilien de 31 ans est un joueur de haut niveau, capable de tout faire. Principalement ailier gauche, il peut également évoluer à droite ou au centre. Avant le début de la saison, Ben Olsen avait confié à GOAL rechercher davantage de créativité en attaque. C’est précisément ce que apporte Guilherme. Peu importe son positionnement, il agit comme un véritable moteur. Ses statistiques parlent d’elles-mêmes : buts, passes décisives et une présence constante dans le dernier tiers.

    Samedi, il a encore fait parler la poudre en inscrivant l’unique but de la rencontre face aux Vancouver Whitecaps, rivaux de conférence. Il compte désormais onze participations à des buts cette saison, et Houston a remporté trois de ses quatre derniers matchs. Si son niveau reste parfois irrégulier, Guilherme est bel et bien le moteur d’une équipe toujours en course pour les play-offs. Une excellente nouvelle pour les Texans.

  • Guillermo HoyosGetty

    Le vainqueur est Guillermo Hoyos.

    L’entraîneur de Miami a enfin connu une bonne soirée. Depuis le départ surprenant de Javier Mascherano, le mois a été étrange. Nommé de façon inattendue, Hoyos a surtout fait la une pour avoir demandé aux médias de cesser de mettre la pression sur Lionel Messi. Les résultats, bien que satisfaisants, n’étaient pas exceptionnels, et Miami restait même sans victoire au Nu Stadium en abordant ce dimanche.

    Le mérite en revient à Hoyos, qui a modifié les équilibres. Il a adopté le système que Mascherano n’avait jamais réussi à installer durablement, et aligné un trio offensif composé de Messi, Luis Suárez et German Berterame. Malgré quelques failles défensives, Miami a affiché un bien meilleur contrôle collectif, Telasco Segovia comblant les espaces. Messi, bien sûr, a ajouté sa touche d’héroïsme : une passe décisive sublime et un but magnifique ont scellé une victoire confortable 2-0. Portland n’a guère été dangereux, mais Miami ne lui a pas non plus offert de véritables occasions. Une belle soirée pour le nouvel entraîneur.