Tout en évoquant l’idée d’une Coupe du monde à 64 équipes, Infantino a déclaré qu’il estimait que « chaque nation devrait pouvoir rêver de participer à la Coupe du monde ». Pourtant, son propos exclut de facto la Palestine : le 3 juillet, le gardien de but Saleem Khader al-Ashqar est devenu le 567e membre de la communauté footballistique locale assassiné par les forces israéliennes, dans un contexte de génocide ayant fauché ou mutilé toute une génération d’enfants.

Sans surprise, la FIFA a ignoré la mort d’Al-Ashqar. De même, l’instance a fait silence sur l’assassinat de Mohammed al-Wahidi, ex-professeur d’anglais employé par le Comité égyptien de secours à Gaza, qui organisait des projections publiques de la Coupe du monde dans la ville. Al-Wahidi a été tué par une frappe aérienne israélienne qui a aussi emporté deux frères de huit et dix ans, à quelques heures seulement du match des huitièmes de finale entre l’Égypte et l’Argentine.

Ce carnage absurde a tragiquement illustré pourquoi le sélectionneur égyptien Hossam Hassan avait accusé le monde du football d’avoir abandonné tout un peuple, juste avant la défaite 3-2 de son équipe à Atlanta.

« Je tiens à dire que c’est une honte pour nous », a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match. « C’est avant tout une honte pour les décideurs qui laissent des êtres humains de côté. Mais c’est une honte pour le monde entier, pas seulement pour le monde arabe, une honte pour tout le monde.

Si quelqu’un, où qu’il soit, ne se sent pas solidaire du peuple palestinien, alors cette personne n’est pas humaine, qu’elle soit arabe, européenne ou américaine. Partout, y compris en Europe ou en Amérique, si quelqu’un fait du mal à un animal, on voit les droits des animaux défendus et le monde entier réagit. Mais il est devenu banal d’entendre que deux ou trois mille personnes meurent en une seule journée sous les missiles.

Quelle que soit la religion… Je suis un être humain avant d’être arabe ou quoi que ce soit d’autre. Mon message est donc d’utiliser le football comme un levier d’influence douce. Je vous exhorte tous, les médias, tous les sportifs du monde entier, quelle que soit leur identité : transmettons un message collectif.

« Ce message est le suivant : “Laissez le peuple palestinien tranquille, laissez-le exister, laissez-le mener sa propre vie.” »