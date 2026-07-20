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World Cup winners + losers GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Gagnants et perdants de la Coupe du monde 2026 : de Lionel Messi et Kylian Mbappé, qui ont illuminé le tournoi, à la défense hermétique de l’Espagne, en passant par les adieux émouvants de Cristiano Ronaldo et Neymar, sans oublier Christian Pulisic, qui a manqué son grand moment

Winners & losers
Coupe du monde
L. Messi
C. Ronaldo
J. Bellingham
Kylian Mbappé
Neymar
Angleterre
T. Tuchel
Argentine
Espagne
Allemagne
Brésil
Portugal
États-Unis
Sénégal
Égypte
Japon
Curaçao
Cap-Vert
Ouzbékistan
D. Deschamps
J. Marsch
Vozinha
S. Lopes Cabral
FEATURES

La Coupe du monde 2026 s'est conclue dimanche au New Jersey : l'Espagne a été couronnée championne de manière méritée après une victoire 1-0 sans éclat face à une Argentine réduite à dix, lors de l'une des pires finales de l'histoire du tournoi. Ferran Torres, entré en jeu pour la « Roja », a inscrit l'unique but d'une rencontre qui s'est rapidement transformée en un duel attaque-défense, avant même l'expulsion stupide d'Enzo Fernández, sanctionné d'un deuxième carton jaune dans la dernière minute du temps réglementaire.

Des incidents ont éclaté après le coup de sifflet final : le milieu de terrain argentin Leandro Paredes, déjà miraculeusement épargné par l’arbitre durant la rencontre, a agressé plusieurs joueurs espagnols venus célébrer une victoire construite sur une défense solide et une domination au milieu de terrain.

En ce sens, l’Espagne est une vainqueure tout à fait méritante, véritable sauveuse du « beau jeu ». Mais qui d’autre peut quitter cette Coupe du monde la tête haute ? Et qui devrait baisser la tête de honte ?

Ci-dessous, GOAL passe en revue les grands gagnants et les grands perdants d’un tournoi indéniablement dramatique, mais aussi terriblement déprimant…

  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Vainqueur : Erling Haaland

    Erling Haaland était déjà à bout de forces bien avant le coup de sifflet final de la cruelle défaite de la Norvège face à l’Angleterre en quarts de finale. Si le numéro 9 était physiquement épuisé après cette défaite 2-1 à Miami, il était aussi très fier de l’exploit collectif réalisé par lui-même et son pays durant cette Coupe du monde.

    La Norvège a littéralement pris d’assaut les États-Unis, son attaquant vedette et ses supporters en délire devenant de véritables phénomènes sur les réseaux sociaux, au point que Haaland avait du mal à réaliser tout ce qui s’était passé.

    « Je pense que ma notoriété a un peu augmenté, disons-le ainsi, mais j’ai du mal à assimiler tout ça pour l’instant quand je repense aux matchs », a-t-il admis après avoir inscrit sept buts en seulement cinq rencontres, dont deux lors de la superbe victoire 2-1 face au Brésil, quintuple champion du monde.

    « C’est incroyablement spécial de participer à un événement comme celui-ci – quelque chose que je regardais autrefois depuis les tribunes, et que je vis désormais de près. Je suis sincèrement ému quand je pense à nos excellentes performances, à ce sentiment d’unité en Norvège, ainsi qu’à la positivité et à la joie que nous avons ressenties tant là-bas qu’ici.

    Tout cela paraît irréel et je pense que cette expérience m’a changé en tant que personne. »

    • Publicité
  • Brazil v Norway: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Perdant : Neymar

    « J'ai essayé, j'ai essayé, mais maintenant, c'est fini », a déclaré Neymar, visiblement ému, après l'élimination du Brésil face à la Norvège en huitièmes de finale de la Coupe du monde, dans le New Jersey, qui a mis un terme à une carrière internationale bouclant la boucle. « J'ai commencé ici, j'ai fini ici. »

    Le lieu n’était pas le seul élément symbolique de son ultime sortie sous le maillot auriverde. La manière dont il a conclu sa carrière l’était tout autant : l’attaquant s’est laissé entraîner dans une joute verbale stérile avec le gardien norvégien Orjan Nyland, un geste qui résumait bien un joueur souvent plus occupé à courir après des priorités secondaires qu’à se concentrer sur le jeu.

    Neymar était un talent générationnel, sans doute doté d’autant de talent naturel que Lionel Messi, et il y a eu des périodes, lorsqu’ils évoluaient ensemble à Barcelone, où il semblait destiné à succéder à l’Argentin au rang de meilleur joueur de la planète.

    Cela ne s’est jamais produit, car si Neymar possédait un talent brut comparable à celui de Messi, il n’a jamais fait preuve du même professionnalisme ; son corps l’a donc trahi dès la vingtaine. Ainsi, tandis que Messi, 39 ans, continue d’étinceler en Coupe du monde, quatre ans après son triomphe au Qatar, Neymar, 34 ans, tire déjà le rideau sans avoir atteint son plein potentiel.

    À vrai dire, ce « M. Glass » du football était « fini » bien avant son retour sur les lieux de ses débuts avec le Brésil en août 2010 ; s’il a accompli de grandes choses au sommet de sa carrière, il aurait pu faire bien mieux s’il avait vraiment donné le meilleur de lui-même.

  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Vainqueur : Kylian Mbappé

    Comme l’ont souligné Wayne Rooney et de nombreux observateurs, Kylian Mbappé n’aurait pas dû remporter le Soulier d’or en raison de ses buts inscrits après l’élimination de la France. Toutefois, les règlements étant ce qu’ils sont, ce sacre a permis au Français de devenir le premier joueur de l’histoire à terminer meilleur buteur de deux tournois distincts.

    Surtout, son doublé lors de la « finale de consolation » lui a permis de détrôner Messi au rang de meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, un exploit d’autant plus impressionnant qu’il n’a que 27 ans.

    À seulement 27 ans, il est probable qu’il établisse un jour un record inatteignable.

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  • nagelsmann(C)Getty Images

    LE PERDANT : Julian Nagelsmann

    L'Allemagne affronte des maux plus profonds que le simple choix de son sélectionneur. Après l'humiliante élimination en seizièmes de finale face au Paraguay cet été, la « Mannschaft » n'a toujours pas gagné le moindre match à élimination directe, ni même gardé ses cages inviolées, depuis sa victoire 1-0 contre l'Argentine en finale de la Coupe du monde 2014. Jürgen Klopp arrive donc avec un sacré boulot à abattre.

    Il devrait toutefois s’en sortir nettement mieux que son prédécesseur, Julian Nagelsmann, dont la réputation a été, à juste titre, mise à mal après l’élimination précoce de l’Allemagne.

    Bien qu’il n’ait que 38 ans, Nagelsmann est depuis longtemps présenté comme un tacticien au talent prodigieux – et pourtant, son travail avec la sélection nationale et le Bayern Munich ne corrobore pas vraiment cette réputation flatteuse.

    Si l’Allemagne a certes écrasé Curaçao en match d’ouverture et si une décision VAR défavorable lui a coûté cher en prolongation contre le Paraguay, elle est apparue, la plupart du temps, douloureusement prévisible et banale dans sa construction de jeu.

    Kai Havertz a refusé de rejeter la faute sur son entraîneur. Tous les autres l’ont fait, rendant la « démission » de Nagelsmann après la Coupe du monde tout à fait prévisible.


  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Vainqueur : Lamine Yamal

    Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a reconnu après la victoire de son équipe face à l’Autriche en seizièmes de finale que la Coupe du monde n’avait pas encore permis à Lamine Yamal de montrer l’étendue de son talent. En réalité, cela n’a jamais vraiment été le cas : les blessures ont incontestablement freiné l’ailier, qui a terminé la compétition avec un but et aucune passe décisive en huit sélections.

    Ironie du sort, c’est lui qui a réconforté Lionel Messi – celui-là même qui l’avait aidé à prendre son bain enfant – après la victoire 1-0 de l’Espagne en finale face à l’Argentine.

    Un symbole fort, presque une illustration concrète du passage de flambeau. Yamal a encore un long chemin à parcourir pour égaler les exploits de Messi des deux dernières décennies, mais, à seulement 19 ans, il a déjà remporté la Coupe du monde et le Championnat d’Europe. Qui sait combien d’autres titres majeurs il pourra encore décrocher, d’autant que ce tournoi a prouvé que ce talent brut est aussi un véritable joueur d’équipe.

    « Cela l’aidera à mûrir et à devenir un footballeur encore meilleur qu’il ne l’est déjà », a déclaré Luis de la Fuente après le coup de sifflet final dans le New Jersey. « Il s’est vraiment sacrifié pour le bien de l’équipe. C’est très important dans mon effectif. À mon avis, il a disputé une excellente Coupe du monde. »

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    FLOP : Christian Pulisic

    Au cœur de la polémique suivant l’élimination des États-Unis par la Belgique en huitièmes de finale, Christian Pulisic a estimé que le seul aspect positif, sur le plan personnel, était de pouvoir « se reposer » après une campagne interrompue prématurément par une blessure. Sa déclaration se comprend : régulièrement handicapé par des pépins physiques, le joueur pouvait effectivement tirer profit d’une pause.

    Pourtant, après l’un des revers les plus douloureux de l’histoire de la sélection américaine, évoquer « repos » et « récupération » était sans doute la dernière chose que le public, encore sous le choc, voulait entendre de la part de son prétendu joueur vedette. La polémique a d’ailleurs enflé, menée par Landon Donovan.

    « La réalité, c’est qu’il est sorti d’un match à élimination directe de la Coupe du monde à domicile, avec sa jambe encore intacte. Parce qu’il aurait fallu me traîner de force hors du terrain, putain », a déclaré la légende de l’équipe nationale américaine sur le « Unfiltered Podcast », aux côtés d’une autre icône américaine, Tim Howard. « Et j’aurais mis un coup de poing dans la figure du médecin en lui disant : “Tu ne me feras pas sortir du terrain. Donne-moi tout ce qu’il faut, et je reste sur le terrain. »

    Je prends du recul, Tim, et c’est plus qu’une tendance : quand les matchs sont faciles, comme un match de qualification à domicile contre la Jamaïque, oui, il répond présent. Mais dans les moments décisifs et les grands matchs, il n’a tout simplement pas été à la hauteur. Je ne le critique pas, je constate simplement les faits. Il est ce qu’il est à ce stade. »

    Si ce constat n’est pas déjà une critique en soi de Pulisic comme joueur et comme homme, il est difficile d’imaginer ce que serait un véritable réquisitoire.

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Vainqueur : Iran

    L’Iran a été éliminé dès la phase de groupes de la Coupe du monde, une issue qui convenait parfaitement aux États-Unis comme à la FIFA, car l’opinion publique a rapidement oublié le traitement indigne infligé à Amir Ghalenoei et à ses joueurs durant la compétition. Le secrétaire américain à la Sécurité intérieure, Markwayne Mullin, a même célébré cette éliminationpar une « danse de la joie », symbole de la mesquinerie et de la vindicte de l’administration Trump.

    Pour la seule raison d’une pure persécution politique, l’Iran a été, comme l’a dit Ghalenoei, « l’équipe la plus opprimée » de l’histoire de la Coupe du monde, contrainte d’arriver juste avant et immédiatement après ses deux premiers matchs de groupe, ce qui a eu un effet dévastateur sur sa préparation pour ces deux rencontres.

    « C’est un véritable désastre pour nous », a admis le capitaine Mehdi Taremi après le match nul 2-2 contre la Nouvelle-Zélande lors de la première journée. Malgré ces difficultés, l’Iran est passé tout près des seizièmes de finale : le but de la victoire inscrit par Shoja Khalilzadeh dans le temps additionnel contre l’Égypte a été refusé pour un hors-jeu extrêmement marginal.

    S’ils n’avaient pas été contraints de jouer dans ce que Ghalenoei a qualifié de « pires conditions possibles », il y a fort à parier que l’Iran, première équipe de l’histoire de la Coupe du monde à avoir été la cible d’un attentat à la bombe perpétré par le pays hôte, aurait atteint la phase à élimination directe. Après l’élimination de son équipe, restée invaincue, Ghalenoei a imploré la FIFA de « ne pas laisser cela se reproduire », tout en exhortant « M. Infantino à tenir tête »aux États-Unis.

    Une réaction que l’on savait improbable. Infantino, qualifié de « lâche hypocrite », a félicité les joueurs dans le vestiaire après le nul contre la Nouvelle-Zélande, mais n’a rien fait publiquement pour défendre leur cause, préférant préserver son image d’organisateur de « l’événement le plus incroyable de tous les temps ».

    Malgré les efforts de la FIFA pour effacer toute trace de leur présence, les joueurs de Ghalenoei, qui ont laissé un message appelant à ceque « la paix, le respect et l’amitié règnent entre toutes les nations » après leur match nul 0-0 contre la Belgique à Los Angeles, ont tout de même marqué de leur empreinte la Coupe du monde 2026. « Ce que ces jeunes ont accompli », a déclaré l’entraîneur, « restera dans l’histoire ».

  • Portugal v Croatia: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LES PERDANTS : Les victimes du VAR

    Les fans de football du monde entier ont soulagé d’apprendre que Luka Modric prolongeait sa carrière après l’élimination prématurée de la Croatie lors de la phase de groupes de l’Euro 2024. L’un des plus grands joueurs de l’histoire ne méritait pas de tirer sa révérence dans des circonstances aussi amères. Toutefois, s’il avait pris sa retraite immédiatement après l’égalisation italienne à la 98^e minute à Leipzig, Modric aurait été épargné d’un adieu encore plus douloureux à Toronto.

    La Croatie pensait avoir mérité la prolongation en 16es de finale face au Portugal lorsque Josko Gvardiol a égalisé 2-2 à la 13e minute du temps additionnel, déclenchant l’explosion de joie sur la touche.

    Cependant, la technologie de la ligne de but, surnommée « Snickometer », a détecté un léger contact d’Igor Matanović qui a placé Mario Pašalić en position de hors-jeu avant même que le ballon n’atteigne Gvardiol.

    « Je ne m’étendrai pas sur le sujet, mais je dirai simplement que l’arbitrage était très mauvais », a déclaré le sélectionneur croate Zlatko Dalic. « On a pu voir à quel point les émotions avaient été étouffées, et, au final, toutes ces décisions vous ramènent en arrière et enlèvent en réalité toute la joie du football.

    « On est allé trop loin avec le VAR. Le VAR tue les émotions, il tue tout ce qu’il y a en vous. » L’Allemagne, l’Égypte, la Norvège et les innombrables autres victimes du VAR lors de cette Coupe du monde seraient sans aucun doute d’accord.

  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Perdant : Sénégal

    Habib Diarra a admis ne pas savoir quoi dire après l’élimination du Sénégal de la Coupe du monde. Les Lions de la Teranga menaient 2-0 face à la Belgique à seulement quatre minutes de la fin à Seattle, mais ont pourtant laissé leurs adversaires, pourtant très mal en point, forcer la prolongation. Puis, alors que les tirs au but se profilaient, Lamine Camara a concédé un penalty que Youri Tielemans a transformé, renvoyant ainsi le Sénégal chez lui avant l’heure.

    On aurait pu être tenté de plaindre l'équipe de Pape Thiaw, qui avait eu la malchance de se retrouver dans le même groupe que la France et la Norvège, mais Diarra n'a pas estimé qu'elle méritait la moindre compassion après son élimination en seizièmes de finale.

    « Nous sommes anéantis, c’est très difficile à accepter, mais un match dure 90 minutes », a-t-il déclaré. « Quand on est sur le terrain, il faut tout donner – mais ce n’est pas ce que nous avons fait. Nous ne pouvons nous en prendre qu’à nous-mêmes. »

    Et il avait raison : malgré la polémique autour de la décision arbitrale, il était difficile de nier que les Lions s’étaient tiré une balle dans le pied, et même plusieurs.

    Leur campagne a été minée par des problèmes extra-sportifs : un conflit sur des primes impayées, un bras de fer contractuel entre l’entraîneur et la Fédération sénégalaise, puis l’annonce de Papa Gueye, après la débâcle contre la Belgique, de ne plus porter le maillot national tant que l’encadrement technique en place resterait en poste, rendant le licenciement ultérieur de Thiaw parfaitement prévisible.

    Au final, cette Coupe du monde aura reflété toutes les turbulences d’une équipe sénégalaise déjà sortie des rails lors de la CAN, quand elle avait quitté le terrain en plein match.

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    Vainqueur : Maroc

    La Coupe du monde 2026 a illustré la force du football africain : neuf des dix représentants du continent ont franchi le premier tour. Sans surprise, le Maroc a tiré son épingle du jeu, les Lions de l’Atlas atteignant les quarts de finale en Amérique du Nord. Privés de leur attaquant Ismael Saibari pour le quart de finale face aux Bleus, les Lions de l’Atlas auraient même pu, avec un peu plus de chance, égaler la quatrième place historique conquise par le Sénégal au Qatar en 2022.

    On peut affirmer sans trop risquer de se tromper que cette sélection marocaine, plus complète et nettement plus menaçante offensivement, aurait pu, avec un Ismael Saibari à son meilleur niveau pour défier les Bleus à Foxborough, inverser le cours de son quart de finale.

    « Nous sommes bien sûr déçus d’avoir perdu », a déclaré Mohamed Ouahbi après la défaite 2-0 de son équipe, « et nous avons besoin de plus d’options sur le banc lorsque nous sommes confrontés à des blessures, des absences et de la fatigue. Mais l’avenir s’annonce radieux si nous continuons ainsi.

    « Nous savons que nous représentons bien plus qu’un simple pays. Nous représentons le peuple marocain, ainsi que de nombreux pays d’Asie et d’Afrique. Beaucoup de gens se reconnaissent dans cette équipe, et nous continuerons à travailler pour remporter des titres à l’avenir. »

    Un trophée majeur semble désormais à leur portée. Rappelons qu’Ouahbi a pris les rênes de l’équipe senior seulement en mars, après un travail remarqué chez les jeunes, ce qui autorise le Maroc à rêver de devenir le premier pays africain champion du monde lorsqu’il coorganisera le tournoi dans quatre ans.

  • South Africa v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LE FAIBLE : Le football asiatique

    Le sélectionneur de l’Ouzbékistan, Fabio Cannavaro, affirme qu’« à part le Japon, l’Australie et peut-être l’Iran, toutes les équipes [asiatiques] doivent s’améliorer » – et il n’a pas tort. La Coupe du monde a été un désastre pour la Confédération asiatique de football (AFC), puisque seules deux de ses neuf équipes représentatives ont réussi à sortir de la phase de poules – et le Japon ainsi que l’Australie ont de toute façon été immédiatement éliminés en seizièmes de finale.

    Sur les 29 matchs disputés par les sélections asiatiques en Amérique du Nord, seulement trois victoires ont été signées : la Corée du Sud a dominé la Tchéquie, l’Australie a surpris la Turquie et le Japon a battu la Tunisie.

    L’Irak, la Jordanie, le Qatar, l’Arabie saoudite et l’Ouzbékistan de Cannavaro ont tous terminé à la dernière place de leur groupe, donnant raison à ceux qui estimaient que l’AFC ne méritait pas les trois places supplémentaires attribuées pour la Coupe du monde 2026 élargie.

    Le président de l’AFC, Salman bin Ibrahim Al Khalifa, a reconnu que les sélections asiatiques avaient « beaucoup de travail à faire » pour « combler leur retard » d’ici à la prochaine Coupe du monde – mais l’« écart minime » qu’il évoquait s’est transformé en fossé lors de l’édition 2026.

  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Vainqueur : Thomas Tuchel

    Le match pour la troisième et quatrième place est un rendez-vous sans enjeu, dépourvu de toute véritable signification. Le spectacle divertissant mais absurde du thriller de samedi entre la France et l’Angleterre, qui a vu 10 buts marqués, n’a fait que raviver le débat sur la question de savoir si les buts et les passes décisives enregistrés lors de cette rencontre devraient compter dans le bilan global d’un joueur, étant donné que de tels matchs n’ont que peu de points communs avec le football de tournoi proprement dit en raison de l’absence totale de risque et de pression.

    Néanmoins, cette victoire à Miami revêtait une importance particulière pour Thomas Tuchel, lui permettant de sauver les meubles après une campagne ternie par ses choix tactiques défensifs.

    Conscient des critiques légitimes après la débâcle contre l’Argentine, l’Allemand a tempéré son enthousiasme mais a rappelé que les Three Lions avaient décroché leurs premières médailles en Coupe du monde depuis 1966.

    Cette troisième place permet aussi à la Fédération anglaise (FA) de justifier le maintien de Tuchel à son poste pour les deux prochaines années, même si son choix de reculer en demi-finale, synonyme de capitulation honteuse, aurait dû lui valoir un limogeage immédiat.

    Tuchel était censé être un tacticien plus fin que Sir Gareth Southgate, mais il s’est révélé bien en deçà de cette réputation lors de la Coupe du monde 2026. L’Angleterre n’a livré aucune performance aboutie en huit matches (elle aurait même dilapidé une avance de 4-0 face à la France si Michael Olise n’avait pas manqué une occasion enfantine), et n’aurait jamais atteint le dernier carré sans un calendrier clément et des décisions arbitrales particulièrement favorables.

    Dans ce contexte, Tuchel peut remercier sa bonne étoile d’avoir pu disputer le match pour la troisième place, car les retombées de cet échec auraient été bien plus difficiles à supporter sans cela. Comme l’a déclaré Danny Murphy à la BBC : « Tuchel conservera son poste, mais je ne pense pas qu’il le mérite. [L’Angleterre] a raté une finale de Coupe du monde à cause de ses tactiques. »

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    LE PERDANT : Didier Deschamps

    Dans son message d’adieu à Didier Deschamps, Mbappé a écrit : « Les gens n’ont pas toujours su apprécier ta grandeur, mais le temps et l’histoire s’en chargeront. » Et Mbappé pourrait bien avoir raison. Dans quelques années, les observateurs reviendront sur les 14 années de mandat de Deschamps à la tête de l’équipe de France et les jugeront sans doute comme un succès, car il a remporté une Coupe du monde, un exploit incroyablement difficile à réaliser.

    Pourtant, même lors de ce triomphe de 2018, on avait le sentiment que l’équipe de France aurait pu être plus grande que la somme de ses parties, et cette impression n’a fait que s’amplifier au fil des années suivantes, alors qu’un effectif toujours plus talentueux échouait régulièrement dans les grands tournois, et notamment lors des Championnats d’Europe.

    La prestation des Bleus en Allemagne il y a deux ans, véritablement honteuse au vu du talent disponible, a logiquement attiré les critiques vers un Deschamps trop pragmatique, qui a pourtant conservé son poste.

    C’est peut-être pour cette raison que Deschamps a semblé lever le frein à main un peu tardivement à l’approche de la Coupe du monde de cet été, mais au moment décisif, lorsqu’il a fallu affronter une nouvelle fois l’Espagne, il est apparu que rien n’avait réellement changé. Malgré ses fantastiques individualités, la France restait une équipe fondamentalement défaillante.

    Les Bleus alignaient pourtant l’une des lignes d’attaque les plus redoutables de l’histoire de la Coupe du monde, mais ils n’ont pratiquement pas existé face à la Roja, qui les a littéralement écrasés sur la pelouse de Dallas. Mbappé a écrit sur les réseaux sociaux que les joueurs avaient « laissé tomber » Deschamps ; pour le reste d’entre nous, c’est plutôt Deschamps qui a laissé tomber la France, grande favorite de la Coupe du monde 2026, et finalement quatrième.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Vainqueur : Lionel Messi

    La Coupe du monde 2026 s’est conclue dans l’amertume pour Lionel Messi. Ce qui pourrait être son dernier match sur la scène internationale s’est soldé par une défaite cuisante : le numéro 10 n’a effectué que 55 touches de balle, lors d’une finale dominicale encore plus catastrophique que le spectacle de la mi-temps.

    Pourtant, d’un point de vue statistique, sa Coupe du monde nord-américaine est encore plus stupéfiante que son édition qatarie quatre ans plus tôt : à 39 ans, il a raflé le Ballon d’argent et le Soulier d’argent grâce à huit buts et quatre passes décisives.

    Il a porté à bout de bras une Albiceleste globalement moyenne jusqu’à sa troisième finale, égalant ainsi le record, et ses exploits tardifs face à l’Angleterre ont rappelé son génie intemporel.

    Comme l’a souligné Wayne Rooney lors de la retransmission de la BBC : « Cette Coupe du monde a définitivement consacré le statut de Messi comme le plus grand joueur de tous les temps. »

  • Marcelo Bielsa Addresses The MediaGetty Images Sport

    LE PERDANT : Marcelo Bielsa

    « Je suis toxique », a admis Marcelo Bielsa après la cuisante défaite 5-1 de l’Uruguay en match amical face à une équipe des États-Unis composée de remplaçants, en novembre dernier. « S’associer à moi, c’est se mettre dans une situation encore pire. Vous me comprenez ? » Ceux qui ne le comprenaient pas le comprennent certainement mieux aujourd’hui.

    La campagne de l’Uruguay en Coupe du monde a tourné au fiasco : la Celeste a quitté la compétition sans remporter le moindre match dans le groupe H. Une défaite 1-0 face à l’Espagne a scellé son sort, mais l’Uruguay n’aurait jamais dû dépendre d’un résultat à Guadalajara pour espérer atteindre les seizièmes de finale.

    Une sélection classée 16e au ranking FIFA aurait dû se défaire sans trembler de l’Arabie saoudite puis du Cap-Vert. Au lieu de quoi, la Celeste a été tenue en échec par ces deux adversaires, rendant son élimination précoce tristement prévisible, d’autant que, dès avant le coup d’envoi du tournoi, les observateurs percevaient déjà des tensions en coulisses.

    Comme nous l’écrivions avant le premier match de l’Uruguay, Bielsa est un génie aux défauts profonds, un personnage à la Rust Cohle maudit par sa tendance à épuiser ceux qui l’entourent ; il n’était donc pas très surprenant de voir son mandat s’achever dans l’acrimonie.

    « Si vous me demandez comment on se souviendra de mon passage [à la tête de la sélection nationale], c’est un mandat qui n’a rien laissé derrière lui », a admis l’Argentin. « Je ne laisse rien au football uruguayen. » Une conclusion triste mais indéniable.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    Vainqueur : Jude Bellingham

    Jude Bellingham a craqué lors de la demi-finale perdue par l’Angleterre face à l’Argentine, et on le comprend. Ce jeune homme de 23 ans, connu pour son caractère impulsif, a dû réaliser qu’un joueur presque deux fois plus âgé que lui continue d’évoluer à une hauteur qu’il n’espérait peut-être jamais atteindre.

    Reste que ce tournoi demeure un succès personnel pour Bellingham. Sa présence dans le onze de Tuchel avait pourtant suscité un vif débat avant le match d’ouverture contre la Croatie, certains experts estimant qu’un joueur aussi impulsif aurait dû rester à la maison pour préserver l’harmonie du groupe.

    L’Angleterre aurait pourtant été perdue en Amérique du Nord sans son milieu de terrain, qui a justifié sa haute opinion de lui-même par des performances décisives contre la Croatie, le Panama, le Mexique et la Norvège, avant de sceller la victoire dans le match pour la troisième place d’un superbe but en solo révélant sa technique raffinée.

    Ce bijou inscrit dans le temps additionnel à Miami lui a permis d’égaler le record de buts marqués par un Anglais lors d’une même Coupe du monde (sept réalisations), et il est probable que d’autres suivent d’ici quatre ans. D’ici là, sa place dans le onze de départ ne devrait plus être un sujet de débat. Toute l’équipe sera probablement construite autour d’un joueur qui n’est certes pas Messi, mais qui pourrait bien lui succéder comme meilleur joueur du monde après le départ à la retraite de l’Argentin.

  • FBL-WC-2026-MATCH90-CAN-MARAFP

    LE PERDANT : Jesse Marsch

    Le Canada a écrit une nouvelle page de son histoire lors de la Coupe du monde 2026. Jamais qualifié pour les phases finales, le pays a d’abord dominé le Qatar 6-0, puis rejoint les huitièmes de finale grâce à un but inscrit dans le temps additionnel face à l’Afrique du Sud, suscitant une fierté nationale dans une nation habituellement tournée vers le hockey.

    Malheureusement, le souvenir principal de cette campagne restera l’interview involontairement hilarante de Jess Marsch après la défaite 3-0 face au Maroc, qui a éliminé son équipe. Selon l’entraîneur, les Canadiens avaient été la meilleure équipe à Houston, et il a conclu : « Je préfère être à notre place qu’à la leur. »

    L’Américain avait de quoi être fier du parcours de ses joueurs, mais même eux ont dû rougir de cette sortie qui manquait de respect à une équipe marocaine nettement supérieure, et qui n’a fait que confirmer l’image d’un Marsch parmi les personnages les plus théâtraux du football.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VAINQUEUR : la défense espagnole

    Avant toute chose, il serait négligent de notre part de ne pas mentionner le travail exceptionnel accompli par Rodri, lauréat du Ballon d’Or, pour protéger la défense à quatre de l’Espagne – en particulier lorsqu’il a été rejoint au milieu de terrain par Fabián Ruiz, après que Luis de la Fuente eut pris la décision audacieuse mais brillante de laisser sur le banc la star du FC Barcelone, Pedri.

    Rappelons toutefois que la victoire de l’Espagne en Coupe du monde est avant tout un succès collectif : chaque joueur s’est engagé sans réserve pour le bien commun.

    Cependant, il convient de mettre à l’honneur Pedro Porro, Aymeric Laporte, Marc Cucurella et, surtout, le jeune Pau Cubarsi, 19 ans à peine.

    Le quatuor a été impeccable de bout en bout, constituant la principale raison pour laquelle l’Espagne a inscrit son nom dans l’histoire en n’encaissant qu’un seul but durant tout son parcours victorieux – et le gardien Unai Simón n’a dû réaliser que dix arrêts en huit matchs, performance à la fois historique et stupéfiante.

  • FBL-WC-2026-MATCH49-SCO-BRAAFP

    Battu : Écosse

    L’Écosse a aligné à la Coupe du monde des supporters parmi les meilleurs, mais aussi l’une des pires équipes. Après une qualification palpitante, le groupe ultra-prudent de Steve Clarke a quitté la compétition sans bruit : une seule victoire, contre Haïti, grâce à un tir dévié de John McGinn, et seulement sept tirs cadrés en trois matchs de poule.

    En conséquence, même les anciens internationaux écossais Craig Burley et Steve Nicol estimaient que leur pays ne méritait pas de profiter d’un format absurde qui a permis à huit équipes classées troisièmes de se qualifier pour les seizièmes de finale.

    « S’ils se qualifient, tant mieux », a déclaré Burley à ESPN alors que la qualification restait mathématiquement possible malgré une défaite 3-0 face au Brésil à Miami. « Mais il ne devrait y avoir aucune célébration si c’est la toute première équipe écossaise à se qualifier pour la phase de groupes, car ce ne serait en réalité qu’un coup de chance.

    « Je ne vois aucun problème à ce que l’Écosse soit éliminée, ou n’importe quelle autre équipe dans cette situation, car, désolé… Je sais que le format à 48 équipes fonctionne ainsi, mais on se contente ici de récompenser une médiocrité totale. »

    Burley n’avait pas tort : même si l’Écosse était logée dans un groupe difficile avec le Brésil et le Maroc, le simple fait qu’elle puisse envisager les seizièmes de finale a terni la crédibilité de la compétition, comme son compatriote Steve Nicol l’a reconnu.

    « Une Coupe du monde est censée réunir l’élite », a souligné la légende de Liverpool. « C’est la médaille que chaque joueur souhaite remporter plus que toute autre, quel que soit le pays pour lequel il joue. Et elle perd de sa valeur lorsque certaines équipes se qualifient alors qu’elles ne méritent tout simplement pas d’y être. »

  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le Cap-Vert remporte la victoire.

    Oubliez l'Angleterre, l'Argentine, la France ou l'Espagne : le Cap-Vert a été la grande révélation de la Coupe du monde 2026, un véritable conte de fées footballistique qui nous a rappelé à tous pourquoi nous continuons à nous intéresser à un sport qui n'est plus aussi beau qu'avant.

    Peu attendu au tournant, l’archipel, le plus petit État en superficie de l’histoire de la phase finale, a failli créer l’exploit en poussant l’Argentine dans ses derniers retranchements lors d’un match épique des seizièmes de finale à Miami.

    L’aventure s’est achevée dans l’émotion, comme en témoigne la séquence où Nuno Costa, consolé par son fils en tribune, a illustré l’une des nombreuses images fortes laissées par l’équipe révélation du tournoi, sans oublier la frappe de Sidny Lopes Cabral, célébrée sur tous les continents.

    Les Cap-Verdiens avaient déjà tenu l’Espagne en échec lors de leur entrée en lice, grâce notamment à un gardien de 40 ans sans club (Vozinha) et à un défenseur de 34 ans né à Dublin, recruté sur LinkedIn (Pico Lopes). Le nul contre l’Arabie saoudite, synonyme de qualification pour les huitièmes, a valu à Deroy Duarte, désigné homme du match, de « vivre un rêve ».

    Une irruption sur la scène mondiale qui, comme l’a souligné l’entraîneur Bubista, a démontré que « rien n’est impossible » et mérité l’admiration de tous.

  • Cristiano RonaldoGetty Images

    Buteur : Cristiano Ronaldo

    Après avoir inscrit un doublé face à l’Ouzbékistan, Cristiano Ronaldo a lancé à la caméra : « Je suis de retour ! Je suis de retour ! » La réalité est moins triomphale : la star portugaise n’a pas convaincu. On peut même se demander si son retour était vraiment nécessaire. Sa suspension pour les deux premières rencontres aurait peut-être mieux servi les intérêts de tous, lui compris.

    L’homme qui a erré sur les pelouses nord-américaines n’était pas le vrai Ronaldo – ou, du moins, pas celui dont nous nous souvenons, celui qui a marqué des buts, battu des records et remporté des trophées pendant près de deux décennies. L’attaquant de 41 ans qui menait l’attaque du Portugal ressemblait davantage à une silhouette en carton – mais avec encore moins de mouvement.

    Qu’on l’admire ou qu’on le critique, le spectacle était pénible, comme un accident annoncé. La présence de Roberto Martinez sur le banc n’étonne personne, et l’on pourrait lui retirer sa licence d’entraîneur pour avoir gaspillé une nouvelle « génération dorée ».

    Un sélectionneur plus autoritaire aurait orienté Ronaldo vers une retraite internationale après l’humiliation de l’Euro 2024, mais Martinez a préféré passer quatre ans à satisfaire les caprices d’un seul homme au lieu de bâtir une équipe capable de remporter la Coupe du monde, avec les conséquences désastreuses que l’on connaît pour le Portugal et son plus grand joueur de l’histoire.

    Ronaldo a toujours affirmé que son héritage ne serait pas affecté par les événements de cet été – mais il avait tort. Non pas parce qu’il n’a pas réussi à remporter la Coupe du monde, mais parce qu’il a fait obstacle à une équipe talentueuse qui tentait désespérément d’y parvenir.

  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Vainqueur : Hossam Hassan

    Tout en évoquant l’idée d’une Coupe du monde à 64 équipes, Infantino a déclaré qu’il estimait que « chaque nation devrait pouvoir rêver de participer à la Coupe du monde ». Pourtant, son propos exclut de facto la Palestine : le 3 juillet, le gardien de but Saleem Khader al-Ashqar est devenu le 567e membre de la communauté footballistique locale assassiné par les forces israéliennes, dans un contexte de génocide ayant fauché ou mutilé toute une génération d’enfants.

    Sans surprise, la FIFA a ignoré la mort d’Al-Ashqar. De même, l’instance a fait silence sur l’assassinat de Mohammed al-Wahidi, ex-professeur d’anglais employé par le Comité égyptien de secours à Gaza, qui organisait des projections publiques de la Coupe du monde dans la ville. Al-Wahidi a été tué par une frappe aérienne israélienne qui a aussi emporté deux frères de huit et dix ans, à quelques heures seulement du match des huitièmes de finale entre l’Égypte et l’Argentine.

    Ce carnage absurde a tragiquement illustré pourquoi le sélectionneur égyptien Hossam Hassan avait accusé le monde du football d’avoir abandonné tout un peuple, juste avant la défaite 3-2 de son équipe à Atlanta.

    « Je tiens à dire que c’est une honte pour nous », a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match. « C’est avant tout une honte pour les décideurs qui laissent des êtres humains de côté. Mais c’est une honte pour le monde entier, pas seulement pour le monde arabe, une honte pour tout le monde.

    Si quelqu’un, où qu’il soit, ne se sent pas solidaire du peuple palestinien, alors cette personne n’est pas humaine, qu’elle soit arabe, européenne ou américaine. Partout, y compris en Europe ou en Amérique, si quelqu’un fait du mal à un animal, on voit les droits des animaux défendus et le monde entier réagit. Mais il est devenu banal d’entendre que deux ou trois mille personnes meurent en une seule journée sous les missiles.

    Quelle que soit la religion… Je suis un être humain avant d’être arabe ou quoi que ce soit d’autre. Mon message est donc d’utiliser le football comme un levier d’influence douce. Je vous exhorte tous, les médias, tous les sportifs du monde entier, quelle que soit leur identité : transmettons un message collectif.

    « Ce message est le suivant : “Laissez le peuple palestinien tranquille, laissez-le exister, laissez-le mener sa propre vie.” »

  • Trump InfantinoGetty Images

    LE GRAND PERDANT : la crédibilité de la FIFA

    La Coupe du monde a déjà été organisée par des dictateurs fascistes, des juntes militaires et des « blanchisseurs de sport » – et pourtant, c’est en 2026 que la compétition a perdu toute crédibilité, car Infantino a donné l’impression de revivre 1984.

    Le président américain Donald Trump, déjà auteur de conflits armés, s’est vu décerner un prix de la paix avant même le tirage au sort, tandis que ses mesures d’interdiction de voyage ont empêché des millions de personnes, dont le meilleur arbitre africain, de participer à la fête, réduisant à néant la promesse d’une Coupe du monde « la plus inclusive de l’histoire » selon Infantino.

    Lorsque des journalistes ont osé poser des questions, on leur a répondu de « se calmer, de se détendre » et de se concentrer uniquement sur le football – mais même cela était impossible, car la nature même du jeu avait été modifiée, passant de deux mi-temps à quatre quarts-temps, afin de générer encore plus de recettes publicitaires pour les détenteurs de droits américains.

    Pire encore, Trump a révélé avoir demandé à Infantino d’annuler le carton rouge reçu par Folarin Balogun face à la Bosnie-Herzégovine, alors que la FIFA avait d’abord nié toute conversation entre les deux hommes.

    Le tournoi n’a pas seulement été entaché ; il est devenu, en substance, un immense mensonge. Il y avait donc quelque chose d’inévitablement symbolique dans le fait qu’après la controverse grotesque autour de la Spidercam lors du match Norvège-Angleterre, la FIFA nous ait littéralement demandé de rejeter ce que nos yeux et nos oreilles avaient perçu. Cette injonction, dernière et la plus essentielle de Infantino, ouvre la voie à sa réélection sans opposition l’année prochaine.

    Le football que nous connaissions a, hélas, disparu.