Arsenal-Manchester City est l'un des matchs les plus attendus du week-end. À Wembley, c'est la Coupe de la Ligue qui est en jeu, un rendez-vous à suivre gratuitement et en exclusivité sur la chaîne YouTube de Cronache di Spogliatoio. Aux commentaires, à partir de 17 h, Marco Cattaneo et Gaetano D'Agostino, qui a présenté ainsi le match sur Calciomercato.com : « Je m'attends à un match passionnant, très tactique au début. Ce sont deux équipes qui se connaissent, se respectent et se craignent. Mais comme c'est souvent le cas dans le football anglais, il suffit d'un incident, d'une étincelle, pour enflammer le match, galvaniser le public et tout changer. J'espère que ce sera un match ouvert, avec beaucoup d'occasions ; Arsenal arrive certainement en meilleure forme. »
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Gaetano D'Agostino à CM : « Le VAR, tel qu'il est, ne sert à rien : il est subjectif et enlève tout le spectacle. Les barrages, l'Italie a peur »
LES ATOUTS DE L'ARSENAL
« Il faut féliciter Arsenal, pour sa stratégie, pour la patience dont il a fait preuve. Le club a soutenu Arteta au fil des ans, même lorsque les résultats se faisaient attendre, il a réalisé les bons investissements et se retrouve aujourd’hui dans cette situation, en lice pour tous les objectifs. C'est tout à l'honneur du club et de l'entraîneur, que je considèrecomme un fils de Guardiola revisité. Il est devenu un entraîneur pragmatique, moins spectaculaire. Il a compris que pour gagner, il faut faire des concessions. Aujourd'hui, c'est Arteta, on ne peut le comparer à personne, il s'est trouvé sa propre identité. Il a compris qu'il est juste de proposer du beau jeu, mais que de temps en temps, il faut savoir se salir les mains. »
LE CYCLE DE GUARDIOLA EST TERMINÉ
« Je pense que l'ère Guardiola à Manchester City est révolue. On l'a vu notamment lors de la double confrontation en Ligue des champions contre le Real Madrid, ce Real Madrid qui n'est certainement pas la meilleure équipe de tous les temps. Son style de jeu n'est plus aussi efficace ni spectaculaire, même si l'effectif a été renouvelé. »
Joueur ou axé sur les résultats
« Je ne pense pas qu'il y ait de vainqueur entre le jeu et les résultats. C'est toujours celui qui gagne qui a raison. Je peux seulement dire que le football italien m'ennuie : il y a trop de tactique, trop de pression. Il manque d'émotions. Les entraîneurs savent qu'ils ne peuvent pas se permettre d'échouer, qu'ils dépendent des résultats. Et cela les conduit à faire des choix prudents. »
COMMENT COMMENTER UN MATCH DE FOOTBALL
« Le football a changé, tout comme la manière de le commenter. Aujourd’hui, tout se passe en direct, l’attente n’existe plus, elle s’est évaporée. Ceux qui commentent le football ont une responsabilité : ils doivent le faire avec équilibre, respect et compétence. Il est important d’être des professionnels et de faire preuve de professionnalisme, en sachant qu’il y a peu de temps pour réfléchir. Et que ce que l’on dit peut devenir viral. »
LE RÔLE DU VAR
« Le VAR a été introduit pour améliorer le football, mais il a fini par le ralentir. Il enlève du spectacle, brise le rythme des matchs et les rend moins agréables à regarder. Je me demande pourquoi il a été mis en place si, à chaque incident, le jeu est interrompu pendant 2 à 3 minutes. Il faut également tenir compte du fait que le jugement est souvent subjectif, et non objectif. Tout dépend de l'interprétation de l'arbitre. Il faut des règles claires ; une même faute de main ne peut pas être jugée différemment à une semaine d’intervalle. »
DANIELE DE ROSSI
« Je le considère comme un homme destiné à réussir. C'est quelqu'un de formidable sur le plan humain, un homme de football qui a su faire preuve de patience, sans se précipiter. Il sait peser le pour et le contre de chaque opportunité. »
Cesc Fàbregas
« C'est un entraîneur solide, avisé et moderne. Il a les idées claires. Je le répète, c'est un entraîneur solide. »
PIO ESPOSITO
« Je le considère comme un Luca Toni des temps modernes ; je l'apprécie parce qu'il entre toujours sur le terrain avec une soif de victoire et un regard déterminé. C'est là sa force. C'est un jeune homme qui a l'attitude d'un homme. »
MARCO PALESTRA
« C'est un bon joueur, un ailier moderne, qui a sa place dans une grande équipe. Il est prêt à franchir le pas, mais je ne sais pas s'il est déjà prêt à s'imposer comme un pilier d'un grand club. »
BARRAGES DE LA COUPE DU MONDE POUR L'ITALIE
« J'ai des sentiments mitigés à l'approche des barrages. J'espère vraiment que l'Italie se qualifiera pour la Coupe du monde, pour tous ces jeunes supporters qui n'ont jamais entendu l'hymne national lors d'une Coupe du monde. Y participer renforce le sentiment d'appartenance. Je pense que l'adversaire le plus difficile à surmonter n'est pas l'Irlande du Nord ni, éventuellement, la Bosnie ou le Pays de Galles, mais la peur. »
ÉQUIPE DE FOOTBALL À 5
« Mon équipe idéale de futsal ? Je choisis Donnarumma dans les buts, van Dijk en défense. Au milieu de terrain, Cherki et Vitinha, et en attaque, un faux numéro 9 : Yamal est incontournable. »
PALERME EN SERIE A
« J'ai le sang rosanero dans les veines ; en tant que Palermitain, j'espère que le club pourra revenir en Serie A, c'est la scène qu'il mérite. »