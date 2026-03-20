Gaetano D'Agostino à CM : « Le VAR, tel qu'il est, ne sert à rien : il est subjectif et enlève tout le spectacle. Les barrages, l'Italie a peur »

« Il faut féliciter Arsenal, pour sa stratégie, pour la patience dont il a fait preuve. Le club a soutenu Arteta au fil des ans, même lorsque les résultats se faisaient attendre, il a réalisé les bons investissements et se retrouve aujourd’hui dans cette situation, en lice pour tous les objectifs. C'est tout à l'honneur du club et de l'entraîneur, que je considèrecomme un fils de Guardiola revisité. Il est devenu un entraîneur pragmatique, moins spectaculaire. Il a compris que pour gagner, il faut faire des concessions. Aujourd'hui, c'est Arteta, on ne peut le comparer à personne, il s'est trouvé sa propre identité. Il a compris qu'il est juste de proposer du beau jeu, mais que de temps en temps, il faut savoir se salir les mains. »