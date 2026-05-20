Les joueurs d’Arsenal ont enfin pu se relâcher après le match nul 1-1 entre Bournemouth et Manchester City au Vitality Stadium, une issue qui a mathématiquement confirmé le titre de champion de l’équipe de Mikel Arteta. Pendant que le groupe célébrait à London Colney, Gabriel a pensé à une personne en particulier : Tal Rehman, ce supporter de City devenu viral pour ses pitreries avec une bouteille d’eau aux couleurs d’Arsenal.

Le défenseur a publié une story Instagram divisée en deux, illustrant les états d’âme contrastés du supporter tout au long de la saison, et a ajouté la légende « Tu y penses trop ? », s’adressant directement à l’homme qui avait mimé de célèbres « larmes d’Arsenal » dans sa bouteille lors de précédentes rencontres. Un message clair : l’histoire du « bottler » est désormais close.

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