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Gabriel tacle sèchement un supporter de Manchester City devenu viral dans un message cinglant, après le premier titre de Premier League d'Arsenal en 22 ans
Le ticket de caisse ultime des réseaux sociaux
Les joueurs d’Arsenal ont enfin pu se relâcher après le match nul 1-1 entre Bournemouth et Manchester City au Vitality Stadium, une issue qui a mathématiquement confirmé le titre de champion de l’équipe de Mikel Arteta. Pendant que le groupe célébrait à London Colney, Gabriel a pensé à une personne en particulier : Tal Rehman, ce supporter de City devenu viral pour ses pitreries avec une bouteille d’eau aux couleurs d’Arsenal.
Le défenseur a publié une story Instagram divisée en deux, illustrant les états d’âme contrastés du supporter tout au long de la saison, et a ajouté la légende « Tu y penses trop ? », s’adressant directement à l’homme qui avait mimé de célèbres « larmes d’Arsenal » dans sa bouteille lors de précédentes rencontres. Un message clair : l’histoire du « bottler » est désormais close.Instagram
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Rice et Saka entrent dans la partie.
Le Brésilien n’était pas le seul à répondre aux sceptiques. Declan Rice, pièce maîtresse du parcours victorieux d’Arsenal, a lui aussi pris la parole sur les réseaux sociaux pour rappeler sa confiance. En publiant une photo avec ses coéquipiers, il a commenté : « Je vous l’avais dit… c’est fait. » Un message qui renvoyait à la foi inébranlable affichée même après la douloureuse défaite 2-1 contre City en avril.
Bukayo Saka a, lui aussi, répondu avec fermeté en diffusant une vidéo moquant ceux qui traitaient les Gunners de « lâcheurs » depuis plusieurs saisons. Aux côtés de Myles Lewis-Skelly, une bouteille de champagne à la main, le jeune Anglais a lancé à la caméra : « Ils nous traitent de lâcheurs. » Les deux hommes ont ensuite ri en plaisantant : « Et maintenant, c’est nous qui tenons les bouteilles. » L’ambiance était à la pure revanche pour un groupe souvent critiqué pour s’effondrer sous la pression.
Le titre est acquis sur la côte sud.
Les Gunners ont fait un pas presque décisif vers le trophée en battant Burnley d’un cheveu lundi. Ils n’ont même pas eu besoin de jouer mardi pour être couronnés champions. Malgré l’égalisation tardive d’Erling Haaland pour City à Bournemouth, les points laissés en route par les hommes de Pep Guardiola ont suffi pour que le titre retourne dans le nord de Londres. Eli Junior Kroupi avait pourtant ouvert le score pour Bournemouth d’une frappe magnifique, et si les fans d’Arsenal ont connu quelques instants de tension pendant les dernières minutes frénétiques au Vitality Stadium, le coup de sifflet final a déclenché une véritable liesse. C’est la première fois depuis les légendaires « Invincibles » de 2004 que le club londonien retrouve le trône du football anglais, mettant fin à plus de vingt ans d’attente pour les fidèles de l’Emirates.
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En route vers un doublé historique
Les célébrations ne font que commencer : Arsenal, qui devrait être sacré champion d’Angleterre pour la 14e fois dimanche après sa rencontre avec Crystal Palace à Selhurst Park, n’a pas encore fini de travailler. Les nouveaux rois de la Premier League préparent déjà le plus grand match de l’histoire du club, programmé plus tard ce mois-ci.
Les Gunners se rendront à Budapest le 30 mai pour défier le tenant du titre, le Paris Saint-Germain, en finale de la Ligue des champions. Une victoire face aux Parisiens leur offrirait un doublé historique et une première Coupe d’Europe. Pour l’instant, Gabriel et ses coéquipiers savourent leur triomphe national, avec la possibilité de rappeler à leurs rivaux qui a le dernier mot.