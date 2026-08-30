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Gabriel Martinelli sur le point de battre le record de transfert d'Arsenal avec un lucratif départ vers le club saoudien d'Al-Hilal
Des frais de transfert records attendent Arsenal
Martinelli se prépare à s’envoler vers le Moyen-Orient dans les prochains jours afin de passer sa visite médicale avant un transfert envisagé à Al-Hilal. Selon un rapport du Mirror, le club de Saudi Pro League a trouvé un accord avec Arsenal pour un montant d’environ 55 M£ (65 M€).
Si l’opération est finalisée avant la date limite de mardi, Arsenal dépassera certains de ses transferts sortants les plus importants, notamment les 35 M£ reçus pour Alex Oxlade-Chamberlain en 2017. Martinelli a rejoint Arsenal en provenance d’Ituano en 2019, a inscrit des buts cruciaux et a disputé plus de 170 matches, aidant le club à se mêler sérieusement à la lutte pour le titre de Premier League la saison dernière.
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Arteta évoque les départs imminents à l’Emirates Stadium
Arteta s'est exprimé devant les médias au sujet de l'avenir de Martinelli lors de sa conférence de presse d'avant-match. Interrogé sur la possibilité de voir l'attaquant quitter le club, Arteta a déclaré : « C'est une autre situation personnelle que nous gérons. Je pense que tout le monde sait et reconnaît à quel point nous aimons Gabi. Quelle que soit l'issue, ce sera parce que tout le monde sera d'accord avec cela. »
Arteta a également répondu aux questions concernant les conversations qu'il a eues avec les joueurs sur le départ, en expliquant : « Oui, bien sûr. Ces conversations vont dans les deux sens, mais je suis très satisfait de la manière dont elles se sont déroulées, parce que je sais ce qu'il y a dans le cœur de chacun, et les mots qui ressortent de ces conversations me rendent vraiment heureux. Mais il est inévitable qu'à un moment donné, vous deviez avoir certaines discussions et dire certaines choses qui sont parfois difficiles. »
Plusieurs joueurs se dirigent vers la sortie
Martinelli n'est pas le seul joueur de premier plan attendu sur le départ d'Arsenal dans les derniers jours du mercato. Gabriel Jesus se rapprocherait d'un transfert à Barcelone.
Interrogé sur l'absence de Jesus à l'entraînement, Arteta a déclaré : « Cela a à voir avec le nombre de joueurs que nous avons actuellement dans l'effectif, et avec la manière dont nous gérons ces situations individuellement, ils ont des affaires personnelles. » Par ailleurs, Fabio Vieira avance dans les discussions autour d'un transfert à Hambourg pour 8,6 millions de livres sterling. Ces départs font suite au récent départ de joueurs comme Leandro Trossard, Emile Smith Rowe et Jakub Kiwior.
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Quelle suite pour l’effectif d’Arsenal d’Arteta ?
Avec des fonds importants récoltés grâce aux ventes de joueurs, Arsenal cherchera à intégrer ses nouvelles recrues en tentant de défendre son titre de Premier League. Le club a déjà lourdement investi sur Bruno Guimaraes, Christos Tzolis, Ezri Konsa et Piero Hincapie. Arteta doit rapidement créer une alchimie entre ces nouveaux venus alors qu'Arsenal traverse un calendrier automnal chargé et vise de nouveaux succès sur la scène nationale et européenne.
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