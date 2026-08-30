Arteta s'est exprimé devant les médias au sujet de l'avenir de Martinelli lors de sa conférence de presse d'avant-match. Interrogé sur la possibilité de voir l'attaquant quitter le club, Arteta a déclaré : « C'est une autre situation personnelle que nous gérons. Je pense que tout le monde sait et reconnaît à quel point nous aimons Gabi. Quelle que soit l'issue, ce sera parce que tout le monde sera d'accord avec cela. »

Arteta a également répondu aux questions concernant les conversations qu'il a eues avec les joueurs sur le départ, en expliquant : « Oui, bien sûr. Ces conversations vont dans les deux sens, mais je suis très satisfait de la manière dont elles se sont déroulées, parce que je sais ce qu'il y a dans le cœur de chacun, et les mots qui ressortent de ces conversations me rendent vraiment heureux. Mais il est inévitable qu'à un moment donné, vous deviez avoir certaines discussions et dire certaines choses qui sont parfois difficiles. »