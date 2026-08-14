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Gabriel Martinelli prend enfin une décision sur son transfert alors que Galatasaray lance une offre de 38 M£ pour la star d’Arsenal
Arteta envisage un remaniement offensif
Le possible départ de Martinelli marquerait un autre changement important dans le secteur offensif d'Arsenal, qui a déjà vu Leandro Trossard partir à Besiktas dans le cadre d'un transfert de 15,3 millions de livres plus tôt cet été. Pour combler le vide sur le flanc gauche, Arsenal a déjà investi 34 millions de livres pour recruter Christos Tzolis en provenance du Club Bruges, mais le club reste encore associé à d'autres départs de premier plan afin d'équilibrer les comptes et de financer de nouvelles arrivées avant la date limite.
ESPN Brasil rapporte qu'Arsenal est ouvert à une vente de l'ancien joueur d'Ituano si son évaluation de 50 M€ (42,7 millions de livres) est atteinte, après avoir, selon les informations, proposé le joueur à plusieurs clubs en Arabie saoudite et en Turquie.
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Les géants turcs ne parviennent pas à tenter la star brésilienne
Cependant, le rapport ajoute que Martinelli a informé la direction du club qu'il n'était pas intéressé par un transfert en Turquie. Si la position du joueur semble ferme, le club turc n'a pas été découragé dans sa quête d'un recrutement phare. De récents rapports indiquent que le club stambouliote a déjà pris la température en soumettant une offre officielle de 45 millions d'euros (38 M£) pour l'ailier brésilien. L'offre est désormais sur la table, obligeant Arsenal à décider s'il faut encaisser pour un joueur dont le contrat doit expirer l'été prochain ou risquer de le perdre gratuitement dans douze mois.
Pourparlers surprenants autour d’un échange pour Victor Osimhen
Dans un rebondissement fascinant des négociations en cours entre les deux clubs, les discussions se sont élargies à un possible transfert de Victor Osimhen. Selon certaines informations, Arsenal a entamé des discussions avec Galatasaray en vue d'un accord pour recruter l'attaquant nigérian, qui a rejoint définitivement le club turc l'été dernier. Les Gunners seraient en train de se tourner vers l'attaquant de 27 ans après avoir jugé impossible d'arracher Julian Alvarez à l'Atletico Madrid en août.
Le club du nord de Londres étudie la possibilité de faire venir l'ancien joueur de Naples en Premier League dans le cadre d'une série plus large d'opérations impliquant le club turc. Cet intérêt soudain marque un changement stratégique majeur pour Arteta, qui avait renoncé à l'opportunité de recruter l'attaquant en 2024 en raison de contraintes financières.
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Le prodige adolescent en route vers un transfert
Alors que Martinelli campe sur ses positions concernant un transfert à Istanbul, un autre talent d'Arsenal semble de plus en plus susceptible de rejoindre le Rams Park. Les clubs sont actuellement en négociations avancées au sujet du prometteur Ethan Nwaneri, 19 ans, qui a passé la seconde moitié de la campagne précédente en prêt en France, à Marseille. Arsenal aurait fixé une valorisation de 40 M€ (34,1 M£) pour son joueur formé au club.
Arsenal s'apprête à vivre une dernière partie de mercato chargée avant le Community Shield contre Manchester City, le 16 août. Avec plusieurs dossiers en cours impliquant Martinelli, Nwaneri et potentiellement Osimhen, l'effectif pourrait avoir un visage très différent au moment de lancer la défense de son titre contre Coventry City.
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