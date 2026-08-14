Le possible départ de Martinelli marquerait un autre changement important dans le secteur offensif d'Arsenal, qui a déjà vu Leandro Trossard partir à Besiktas dans le cadre d'un transfert de 15,3 millions de livres plus tôt cet été. Pour combler le vide sur le flanc gauche, Arsenal a déjà investi 34 millions de livres pour recruter Christos Tzolis en provenance du Club Bruges, mais le club reste encore associé à d'autres départs de premier plan afin d'équilibrer les comptes et de financer de nouvelles arrivées avant la date limite.

ESPN Brasil rapporte qu'Arsenal est ouvert à une vente de l'ancien joueur d'Ituano si son évaluation de 50 M€ (42,7 millions de livres) est atteinte, après avoir, selon les informations, proposé le joueur à plusieurs clubs en Arabie saoudite et en Turquie.