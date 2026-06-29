Gabriel Martinelli est resté sans voix après avoir inscrit un but historique qui a permis au Brésil de se qualifier, malgré un début de match difficile face au Japon

Après le coup de sifflet final, un Martinelli ému peinait à mesurer l’ampleur de son geste. « Je n’ai même pas les mots pour décrire la joie que je ressens en ce moment, de voir tout le peuple brésilien heureux de cette qualification, toute ma famille… Je ne sais même pas comment expliquer ce que je ressens en ce moment », a-t-il confié aux journalistes.

Il a également révélé qu’une occasion manquée récemment – plus précisément un tir sur le poteau lors de la phase de poules – lui pesait sur le cœur avant son exploit de ce soir. « J’en parlais avec ma famille. L’autre jour, j’ai tiré sur le poteau, je savais que j’aurais une autre occasion. Dieu merci, aujourd’hui, j’ai réussi à marquer le but de la victoire », a ajouté le joueur de 25 ans.