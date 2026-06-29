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Gabriel Martinelli est resté sans voix après avoir inscrit un but historique qui a permis au Brésil de se qualifier, malgré un début de match difficile face au Japon
Un rebondissement de dernière minute à Houston
Martinelli a été le héros du Brésil, qui a dû surmonter une grosse frayeur pour battre le Japon 2-1 en 16es de finale. Les quintuples champions du monde ont mal commencé, le Japon ouvrant le score juste avant la demi-heure de jeu, mais Casemiro a permis à la Seleção d’égaliser en seconde période. Alors que la rencontre semblait se diriger vers les prolongations, Martinelli a surgi pour marquer à la cinquième minute du temps additionnel, inscrivant ainsi le but de la victoire le plus tardif jamais enregistré en temps réglementaire lors des phases à élimination directe de la Coupe du monde (depuis 1966), selon Opta. Après une phase de poules difficile où il avait peiné à faire preuve de réalisme devant le but, l’attaquant a finalement trouvé le chemin des filets au moment le plus crucial pour assurer la qualification de son équipe pour le tour suivant.
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Martinelli revient sur cette victoire riche en émotions
Après le coup de sifflet final, un Martinelli ému peinait à mesurer l’ampleur de son geste. « Je n’ai même pas les mots pour décrire la joie que je ressens en ce moment, de voir tout le peuple brésilien heureux de cette qualification, toute ma famille… Je ne sais même pas comment expliquer ce que je ressens en ce moment », a-t-il confié aux journalistes.
Il a également révélé qu’une occasion manquée récemment – plus précisément un tir sur le poteau lors de la phase de poules – lui pesait sur le cœur avant son exploit de ce soir. « J’en parlais avec ma famille. L’autre jour, j’ai tiré sur le poteau, je savais que j’aurais une autre occasion. Dieu merci, aujourd’hui, j’ai réussi à marquer le but de la victoire », a ajouté le joueur de 25 ans.
Le Brésil a évité de justesse une énorme surprise.
La soirée a été tout sauf facile pour les géants sud-américains, menés dès la première période. Le Japon a ouvert le score contre le cours du jeu lorsque Kaishu Sano a exploité une erreur de concentration de Danilo pour battre Alisson Becker d’une frappe rasante. L’avantage des Nippons a tenu jusqu’à la 56^e minute, lorsque le vétéran Casemiro a égalisé de la tête sur un centre de Gabriel Magalhaes.
La Seleção a alors exercé une pression incessante dans les dernières minutes, Vinícius Junior voyant même sa frappe déviée par Zion Suzuki sur le poteau. Alors que les prolongations semblaient inévitables, Bruno Guimaraes a servi Martinelli, dont l’enroulé précis a fini dans la lucarne, brisant net les espoirs japonais.
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À l’approche de la fin du 16e
Bien que conquise de haute lutte, cette victoire permet au Brésil de se projeter vers la phase à élimination directe, où il vise une sixième étoile. Reste l’inquiétude concernant Casemiro, sorti en fin de match en raison d’une blessure à la jambe, ce qui pourrait créer un vide au milieu de terrain pour l’étape suivante.
La Seleção restera aux États-Unis pour défier la Côte d’Ivoire ou la Norvège au tour suivant. Rendez-vous le 5 juillet au New Jersey, où le Brésil espère un parcours plus serein vers les quarts de finale que celui imposé par une sélection japonaise accrocheuse.