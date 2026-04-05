Gabriel Martinelli critiqué pour son « manque total de respect » après avoir bousculé l'arbitre ; la star d'Arsenal aurait dû être expulsée pour avoir bousculé Sam Barrott lors de la défaite en FA Cup à Southampton

Au-delà des répercussions immédiates pour le club, Halsey s’est dit profondément préoccupé par le message négatif que cela envoie au football amateur. Il estime que les joueurs de haut niveau ont la responsabilité de montrer l’exemple quant à la manière dont les arbitres sont traités dans les parcs locaux chaque week-end. Halsey a ajouté : « Il faut regarder un peu partout dans le pays, du nord au sud, les samedis et dimanches, où des arbitres de parcs locaux se déplacent pour officier lors des matchs. Quel message cela envoie-t-il à nos arbitres de parcs locaux ? Je trouve que Sam a fait un bon match, il a bien arbitré, mais je pense qu’il a laissé tomber la communauté des arbitres en n’expulsant pas Gabriel Martinelli pour l’avoir bousculé lors de l’octroi d’un coup franc, afin qu’il puisse le tirer rapidement. »