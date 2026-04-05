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Gabriel Martinelli critiqué pour son « manque total de respect » après avoir bousculé l'arbitre ; la star d'Arsenal aurait dû être expulsée pour avoir bousculé Sam Barrott lors de la défaite en FA Cup à Southampton

G. Martinelli
Arsenal
FA Cup
Southampton vs Arsenal
Southampton

Gabriel Martinelli fait l'objet de vives critiques après avoir bousculé l'arbitre Sam Barrott lors de la défaite surprise d'Arsenal face à Southampton en FA Cup. L'ancien arbitre de Premier League Mark Halsey estime que l'attaquant brésilien aurait dû recevoir un carton rouge pour cet incident survenu en fin de match, qualifiant son comportement de manque total de respect qui donne un très mauvais exemple au football amateur à travers tout le pays.

  • Appels à un carton rouge

    Selon The Sun, Halsey estime que Martinelli aurait dû être expulsé pour son accrochage physique avec Barrott lors de la défaite 2-1 contre Southampton le 4 avril. L'incident s'est produit dans les dernières minutes du match de Coupe d'Angleterre, alors qu'Arsenal tentait désespérément de revenir au score. Halsey, qui a officié en première division pendant 14 ans, estime que le carton jaune infligé au joueur de 24 ans était bien trop clément compte tenu de la violence du contact. L'ancien arbitre a fait valoir que de tels comportements agressifs sapent l'autorité des arbitres à tous les niveaux du football, et a réclamé des sanctions plus sévères pour protéger les officiels de match.

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  • Sam Barrott referee 2025-26Getty

    Un manque total de respect

    Le point culminant s'est produit à la 94e minute, après que Shea Charles eut donné l'avantage aux locaux. Alors qu'un coup franc était accordé aux visiteurs, l'attaquant a tenté de relancer le jeu rapidement et a bousculé l'arbitre. Halsey s'est montré cinglant dans son évaluation du comportement du Brésilien lors de cet échange houleux. Il a déclaré : « L'arbitre Sam Barrott a accordé un coup franc à Arsenal, Martinelli s'est précipité et a bousculé Sam pour le repousser. Je suis désolé, mais Gabriel Martinelli a fait preuve d'un manque total de respect envers l'arbitre Sam Barrott dans cette situation. Même si Sam lui a donné un carton jaune, pour moi, c'est un carton rouge. On ne peut tout simplement pas mettre les mains sur un arbitre, et encore moins le bousculer. »


  • Répercussions sur la base

    Au-delà des répercussions immédiates pour le club, Halsey s’est dit profondément préoccupé par le message négatif que cela envoie au football amateur. Il estime que les joueurs de haut niveau ont la responsabilité de montrer l’exemple quant à la manière dont les arbitres sont traités dans les parcs locaux chaque week-end. Halsey a ajouté : « Il faut regarder un peu partout dans le pays, du nord au sud, les samedis et dimanches, où des arbitres de parcs locaux se déplacent pour officier lors des matchs. Quel message cela envoie-t-il à nos arbitres de parcs locaux ? Je trouve que Sam a fait un bon match, il a bien arbitré, mais je pense qu’il a laissé tomber la communauté des arbitres en n’expulsant pas Gabriel Martinelli pour l’avoir bousculé lors de l’octroi d’un coup franc, afin qu’il puisse le tirer rapidement. »

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    La pression s'intensifie sur la Fédération anglaise de football

    L'association caritative Ref Support UK s'est également exprimée sur cette polémique, exhortant la Fédération anglaise de football (FA) à prendre des mesures a posteriori à l'encontre du joueur et de son équipe. Elle estime que ne pas sanctionner un acte d'agression aussi flagrant pourrait entraîner une recrudescence d'incidents similaires. Dans un communiqué, l'organisation a déclaré : « La FA ne peut pas le laisser s'en tirer comme ça. Ce serait une occasion manquée si elle ne prenait pas de mesures contre Arsenal et Martinelli. Il y a eu trop d'incidents dans le football où des arbitres ont été bousculés ou poussés, et le football ne peut pas laisser la situation s'aggraver davantage. J'aurais adoré voir l'arbitre l'expulser. »

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