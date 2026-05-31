S’adressant aux supporters des Gunners sur les réseaux sociaux, Gabriel a exprimé sa profonde déception tout en rappelant sa fierté pour une saison qui a permis au club de mettre fin à 22 ans de disette en remportant le titre de Premier League.

« C'est douloureux, mais je suis fier de cette équipe et de tout ce que nous avons accompli cette saison », a écrit le défenseur sur Instagram. « Merci à nos incroyables supporters pour votre soutien à chaque étape. Vous méritez de célébrer ce parcours avec nous et de profiter du défilé aujourd'hui ! À la saison prochaine !!! Amitiés, Big Gabi. »



