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Gabriel Magalhaes rompt le silence après avoir manqué un penalty en finale de la Ligue des champions : le défenseur d’Arsenal livre un message « douloureux »
Un tir au but dramatique anéantit le rêve d'un doublé
L’équipe de Mikel Arteta, fraîchement couronnée championne de Premier League, a idéalement entamé la finale en ouvrant le score par Kai Havertz dès la 6^e minute. Le PSG a toutefois égalisé en seconde période grâce à un penalty transformé par Ousmane Dembélé. La séance de tirs au but a alors pris des allures de loterie : si David Raya a repoussé la tentative de Nuno Mendes, Eberechi Eze a expédié sa frappe au-dessus. Toute la pression reposait alors sur les épaules de Gabriel pour la cinquième tentative, mais son tir, trop enroulé, a franchi la barre transversale, provoquant l’explosion de joie des hommes de Luis Enrique.
Gabriel s’adresse aux supporters d’Arsenal
S’adressant aux supporters des Gunners sur les réseaux sociaux, Gabriel a exprimé sa profonde déception tout en rappelant sa fierté pour une saison qui a permis au club de mettre fin à 22 ans de disette en remportant le titre de Premier League.
« C'est douloureux, mais je suis fier de cette équipe et de tout ce que nous avons accompli cette saison », a écrit le défenseur sur Instagram. « Merci à nos incroyables supporters pour votre soutien à chaque étape. Vous méritez de célébrer ce parcours avec nous et de profiter du défilé aujourd'hui ! À la saison prochaine !!! Amitiés, Big Gabi. »
Arteta salue le courage du défenseur
Sous le feu des critiques de certains supporters, Arteta a rapidement justifié l’ordre des tireurs lors de la séance de tirs au but. L’entraîneur d’Arsenal a expliqué que Gabriel s’était volontairement proposé pour frapper le cinquième penalty, en toute honnêteté, après que les spécialistes désignés du club aient été remplacés ou épuisés à l’issue des 120 minutes de jeu.
« Gabriel tenait absolument à s’élancer pour le cinquième, nous l’avions préparé à cette éventualité. En temps normal, nos spécialistes sont Bukayo [Saka], Martin [Odegaard] et Kai [Havertz]. Nous savions qu’en cas de prolongation suivie d’une séance de tirs au but, d’autres joueurs s’avanceraient, mais toujours des éléments de grande qualité. À l’entraînement, Ebz [Eberechi Eze] ne loupe jamais sa cible, mais il faut le faire au moment crucial. C’est regrettable de ne pas avoir affiché la même précision et la même efficacité, et c’est pourquoi nous avons perdu », a expliqué Arteta.
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Londres se pare de rouge pour la parade du titre
Peine passée pour les Gunners : à peine le temps de digérer la déception de Budapest que le cortège célébrant le titre de champion d’Angleterre s’élancera ce lundi dans les rues de Londres. Des milliers de fans ont déjà investi le nord de la capitale pour saluer le premier sacre national des Canonniers depuis plus de vingt ans, perturbant considérablement les transports. Malgré la deuxième place en Europa League, la fête est totale à Islington, où Mikel Arteta mène son groupe sur un parcours de 9 km pour savourer cette victoire attendue.