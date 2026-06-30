Gabriel a joué un rôle déterminant pour le Brésil lors de son match des 32es de finale de la Coupe du monde contre le Japon à Houston. Alors que son équipe nationale était menée au score, cet imposant défenseur central s’est illustré en délivrant une passe décisive à Casemiro, qui a marqué de la tête le but égalisateur, sauvant ainsi son équipe.

Selon UOL, le défenseur attribue cette contribution offensive aux consignes tactiques reçues à Arsenal, dont l’approche offensive est réputée. Sa vision du jeu et sa passe décisive ont ainsi illustré, sur la scène internationale, l’efficacité des méthodes du club londonien.