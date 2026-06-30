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Gabriel Magalhaes attribue au style de jeu d'Arsenal la passe décisive cruciale de Casemiro qui a sauvé le Brésil lors des seizièmes de finale de la Coupe du monde
Une rencontre cruciale face au Japon
Gabriel a joué un rôle déterminant pour le Brésil lors de son match des 32es de finale de la Coupe du monde contre le Japon à Houston. Alors que son équipe nationale était menée au score, cet imposant défenseur central s’est illustré en délivrant une passe décisive à Casemiro, qui a marqué de la tête le but égalisateur, sauvant ainsi son équipe.
Selon UOL, le défenseur attribue cette contribution offensive aux consignes tactiques reçues à Arsenal, dont l’approche offensive est réputée. Sa vision du jeu et sa passe décisive ont ainsi illustré, sur la scène internationale, l’efficacité des méthodes du club londonien.
- AFP
Les tactiques d'Arsenal se traduisent par des succès internationaux
Après la rencontre haletante, Gabriel a exprimé sa satisfaction suite à sa passe décisive et a expliqué comment son rôle à Arsenal l’avait préparé à ce moment. Le défenseur a souligné que les Gunners évoluaient avec une ligne défensive haute, ce qui l’amenait naturellement à se projeter vers l’avant.
« C’est quelque chose sur lequel je travaille à Arsenal », a-t-il expliqué, soulignant son implication sur le but. En se projetant ainsi haut sur le terrain, il a pu repérer la course décisive de Casemiro. Une organisation qui profite clairement au Brésil, lui permettant de maîtriser une rencontre tendue face à une sélection japonaise accrocheuse sur le sol américain.
Martinelli inscrit le but de la victoire.
Après l’égalisation décisive de Casemiro, un autre Gunner a pris le relais pour propulser le Brésil en huitièmes de finale : Gabriel Martinelli a inscrit le but libérateur qui a validé la remontada et la qualification de la Seleção.
Gabriel a rapidement félicité son coéquipier de club, se disant ravi de le voir marquer sur la plus grande scène internationale. Le Brésil a fait preuve d’une résilience remarquable, revenant au score après avoir été mené pour finalement s’imposer face au Japon. La complicité entre Gabriel et Martinelli illustre la forte cohésion au sein de la Seleção, les deux joueurs de Premier League ayant combiné leurs efforts pour maintenir en vie les rêves de Coupe du monde de leur pays.
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Quelle suite pour le Brésil ?
Le Brésil entame désormais sa préparation en vue du match des huitièmes de finale, étape clé de sa quête de gloire en Coupe du monde. La Seleção défiera le vainqueur de la rencontre à venir entre la Côte d’Ivoire et la Norvège. Avec Gabriel et Martinelli en pleine forme, le Brésil peut s’appuyer sur un groupe solide et confiant, prêt à relever le prochain défi. Les joueurs vont maintenant récupérer après leurs efforts à Houston.