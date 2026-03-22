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Gabriel, la star d'Arsenal, qualifie Erling Haaland d'« adversaire le plus coriace » malgré la rivalité acharnée qui l'oppose à l'attaquant de Manchester City
Gabriel et Haaland se sont affrontés lors d'un match de Premier League
Deux hommes qui ne se ménagent jamais ont eu quelques affrontements animés dans le championnat anglais de première division. Au cours de la saison 2024-2025, Haaland a pris l’habitude de lancer le ballon à l’arrière de la tête de Gabriel lorsqu’il célébrait un but marqué par City.
Lors du match retour à l'Emirates Stadium, l'imposant défenseur central brésilien d'Arsenal s'est fait un devoir de hurler au visage de Haaland lorsque les Gunners ont trouvé le chemin des filets. Des mots vifs ont également été échangés après le coup de sifflet final.
Ces deux personnalités de la compétition ont donné l'impression de ne pas s'apprécier outre mesure. Ils n'ont toutefois pas besoin d'être amis et peuvent tout de même se réjouir de se croiser régulièrement pour mettre leurs talents respectifs à l'épreuve.
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Un grand respect entre deux personnalités de caractère
Gabriel s'est confié au Telegraph au sujet de ses confrontations avec Haaland, l'attaquant norvégien prolifique qui s'avère être un adversaire redoutable pour n'importe qui : « J'apprécie chaque match, chaque attaquant. C'est mon métier, donc j'aime me battre. Mais c'est un joueur de haut niveau et, bien sûr, je pense qu'il aime aussi jouer contre moi. Je trouve ça sympa. On apprécie ces moments. »
Interrogé sur le fait de savoir si Haaland était son adversaire le plus coriace en Premier League, le Sud-Américain a ajouté : « Oui, bien sûr. »
Haaland a remporté deux fois le Soulier d’or et a déjà été sacré Joueur de la saison en Premier League et Footballeur de l’année par la FWA. Gabriel, compte tenu de la régularité dont il continue de faire preuve, est considéré comme l’un des principaux prétendants aux prestigieux prix individuels de la saison 2025-2026.
Il a ajouté à propos de sa belle forme : « Cette saison est ma meilleure saison. Je dois rester humble et je dois simplement continuer, continuer à faire ce que je fais. Je dois juste rester calme et on verra bien ce qui se passera à la fin. »
Gabriel a clairement tenu à évoquer la notion de « rester humble », après avoir vu Haaland transmettre ce message à l’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, la saison dernière. Les anciens adversaires sont prêts à s’affronter pour remporter un titre majeur au stade de Wembley dimanche.
Chasse aux trophées : Arsenal reste en lice pour un quadruplé historique
Les Gunners restent en lice pour un quadruplé sans précédent : ils sont en tête de la Premier League, se sont qualifiés pour la finale de la Carabao Cup ainsi que pour les quarts de finale de la Ligue des champions et de la FA Cup.
Gabriel a évoqué les efforts pour décrocher le premier de ce qui pourrait être plusieurs titres en 2026, alors que Haaland et Pep Guardiola s'apprêtent à leur barrer la route : « Nous savons que ce sera une grande bataille. Nous sommes prêts pour cela. »
Arsenal devrait se montrer très dangereux sur les coups de pied arrêtés face à City, ayant apparemment maîtrisé cet art, mais Gabriel – qui se retrouve régulièrement à la réception des corners et des coups francs – insiste sur le fait qu’il n’y a pas de secret derrière le succès des Gunners.
Il a déclaré : « Attaquer le ballon, c'est simple. Quand on a un corner ou un coup franc, je me mets simplement en tête que je veux marquer. Tout le monde parle de "Gabi, Gabi, Gabi", mais ce n'est pas seulement moi. C'est notre équipe. C'est la façon dont on travaille ensemble. »
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Le défenseur : Gabriel compte bien neutraliser Haaland
Les qualités physiques de Gabriel lui permettent de s'imposer au premier contact la plupart du temps, et Arsenal tire pleinement parti de son imposante présence. Il est devenu un élément clé aux deux extrémités du terrain.
Le capitaine du club, Martin Odegaard, a suggéré que Gabriel pourrait se reconvertir dans la sécurité une fois sa carrière de footballeur terminée, compte tenu de sa volonté de se battre pour tout, et le joueur de 28 ans a répondu à cela : « Mes coéquipiers me connaissent, nous nous entraînons tous les jours ensemble. Peut-être qu'après le football, je pourrai devenir agent de sécurité ! »
Pour l’instant, Arsenal a besoin de Gabriel pour contenir Haaland. S’il parvient à le faire au cœur du football anglais, alors le trophée tant attendu pourrait bien revenir dans le nord de Londres et à l’Emirates Stadium.
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