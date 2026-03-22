Gabriel, la star d'Arsenal, qualifie Erling Haaland d'« adversaire le plus coriace » malgré la rivalité acharnée qui l'oppose à l'attaquant de Manchester City

Gabriel s'est confié au Telegraph au sujet de ses confrontations avec Haaland, l'attaquant norvégien prolifique qui s'avère être un adversaire redoutable pour n'importe qui : « J'apprécie chaque match, chaque attaquant. C'est mon métier, donc j'aime me battre. Mais c'est un joueur de haut niveau et, bien sûr, je pense qu'il aime aussi jouer contre moi. Je trouve ça sympa. On apprécie ces moments. »

Interrogé sur le fait de savoir si Haaland était son adversaire le plus coriace en Premier League, le Sud-Américain a ajouté : « Oui, bien sûr. »

Haaland a remporté deux fois le Soulier d’or et a déjà été sacré Joueur de la saison en Premier League et Footballeur de l’année par la FWA. Gabriel, compte tenu de la régularité dont il continue de faire preuve, est considéré comme l’un des principaux prétendants aux prestigieux prix individuels de la saison 2025-2026.

Il a ajouté à propos de sa belle forme : « Cette saison est ma meilleure saison. Je dois rester humble et je dois simplement continuer, continuer à faire ce que je fais. Je dois juste rester calme et on verra bien ce qui se passera à la fin. »

Gabriel a clairement tenu à évoquer la notion de « rester humble », après avoir vu Haaland transmettre ce message à l’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, la saison dernière. Les anciens adversaires sont prêts à s’affronter pour remporter un titre majeur au stade de Wembley dimanche.