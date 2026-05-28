Gabriel Jesus se montrerait ouvert à l’idée de rejoindre un autre club de Premier League, en raison d’un manque de temps de jeu régulier à Arsenal

L’attaquant d’Arsenal, Gabriel Jesus, envisage de rester en Premier League la saison prochaine, quitte à changer de club. Sous contrat avec les Gunners jusqu’en juin 2027, le Brésilien souhaite avant tout respecter ses engagements. Toutefois, sa situation sportive sous les ordres de Mikel Arteta l’amène à reconsidérer son avenir à court terme.

Selon ESPN, l’attaquant de 29 ans n’écarte pas l’hypothèse d’un transfert vers un autre club de Premier League pour retrouver un statut de titulaire. Après une saison marquée par un temps de jeu limité, l’ancien Mancunien cherche un point de chute où il pourra redevenir le pivot de l’attaque.