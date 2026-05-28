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Gabriel Jesus se montrerait ouvert à l’idée de rejoindre un autre club de Premier League, en raison d’un manque de temps de jeu régulier à Arsenal
Jésus étudie les options qui s’offrent à lui en Premier League.
L’attaquant d’Arsenal, Gabriel Jesus, envisage de rester en Premier League la saison prochaine, quitte à changer de club. Sous contrat avec les Gunners jusqu’en juin 2027, le Brésilien souhaite avant tout respecter ses engagements. Toutefois, sa situation sportive sous les ordres de Mikel Arteta l’amène à reconsidérer son avenir à court terme.
Selon ESPN, l’attaquant de 29 ans n’écarte pas l’hypothèse d’un transfert vers un autre club de Premier League pour retrouver un statut de titulaire. Après une saison marquée par un temps de jeu limité, l’ancien Mancunien cherche un point de chute où il pourra redevenir le pivot de l’attaque.
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Récupération et rotation à l’Emirates
De retour sur les terrains après une longue convalescence, Gabriel Jesus a dû livrer un combat difficile. Depuis son come-back en décembre, l’attaquant brésilien a inscrit six buts en 27 apparitions sous le maillot d’Arsenal, mais sa régularité est encore perfectible. Victime d’une rupture des ligaments croisés antérieurs en 2023, il a manqué onze mois de compétition et a logiquement perdu des places dans la hiérarchie offensive d’Arteta.
L’attaquant, qui a souvent exprimé son attachement à ses racines, a déclaré nourrir le projet de « retourner un jour au Palmeiras, le club de son enfance », qu’il avait quitté en 2017 pour rejoindre Manchester. Pour l’instant, ce retour au Brésil est toutefois mis en stand-by, alors qu’il cherche à consolider son héritage dans le football européen.
À la poursuite du record de buts de Firmino
L’une des principales motivations de Jesus à vouloir rester en Angleterre est l’opportunité d’entrer dans les annales du championnat. Il ne lui manque actuellement que quatre buts pour devenir le meilleur buteur brésilien de l’histoire de la Premier League. Le record est pour l’instant détenu par l’ancienne icône de Liverpool, Roberto Firmino, qui a trouvé le chemin des filets à 82 reprises durant son passage à Anfield.
Après neuf saisons dans l’élite anglaise, l’attaquant est plus que jamais déterminé à dépasser le total de son compatriote. Poursuivre sa carrière dans un club de haut niveau lui offrirait la tribune idéale pour établir ce nouveau record au plus vite et consolider son statut parmi les Sud-Américains les plus récompensés de l’histoire de la division.
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Nationalité britannique et statut de joueur local
Outre les atouts sportifs de son maintien au Royaume-Uni, rester en Premier League offre à Jesus des avantages administratifs majeurs. En prolongeant son séjour en Angleterre, l’attaquant est assuré d’obtenir la nationalité britannique dans le courant de l’année, une étape décisive pour le joueur comme pour ses futurs employeurs.
Ce sésame lui permettrait d’être inscrit comme joueur formé localement dans les futures listes d’équipe, un statut particulièrement précieux pour les services de recrutement de la Premier League, car il offre une plus grande flexibilité dans le respect des règles d’enregistrement des effectifs. Pour Jesus, cette perspective constitue donc une motivation supplémentaire pour trouver un nouveau projet au sein de l’élite anglaise plutôt que de chercher à s’expatrier.