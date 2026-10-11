Jesus s'est rapidement imposé comme un rouage essentiel de la machine barcelonaise, et l'international brésilien a une nouvelle fois été au cœur de l'action lors de la victoire tranquille 3-0 contre Getafe samedi. Après avoir inscrit le deuxième but de la soirée pour mettre le match hors de portée, l'ancien joueur d'Arsenal s'est montré très élogieux au sujet de son adaptation à la vie en Catalogne et de l'immense joie qu'il ressent à représenter le club.

S'exprimant devant les médias après ce succès éclatant, le joueur de 29 ans a fait part de sa gratitude pour l'opportunité de porter les célèbres couleurs blaugrana. L'attaquant a expliqué que le niveau technique élevé de l'effectif rend sa responsabilité principale, celle de mettre le ballon au fond des filets, nettement plus simple que lors de ses précédents passages en Europe. « Être au Barça, pour moi, c'est un rêve, je l'ai déjà dit plusieurs fois », a-t-il déclaré à DAZN, comme cité par Mundo Deportivo. « Jouer avec ces joueurs est aussi très facile : ils jouent tous très bien et ont toujours le ballon. Cela me facilite beaucoup la tâche, puisque je suis attaquant, pour avoir des occasions de marquer, et là je suis prêt à inscrire des buts. »