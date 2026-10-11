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Gabriel Jesus savoure sa vie « facile » au Barça sous les ordres de Hansi Flick après avoir marqué lors de la correction infligée à Getafe
Un rêve devenu réalité au Camp Nou
Jesus s'est rapidement imposé comme un rouage essentiel de la machine barcelonaise, et l'international brésilien a une nouvelle fois été au cœur de l'action lors de la victoire tranquille 3-0 contre Getafe samedi. Après avoir inscrit le deuxième but de la soirée pour mettre le match hors de portée, l'ancien joueur d'Arsenal s'est montré très élogieux au sujet de son adaptation à la vie en Catalogne et de l'immense joie qu'il ressent à représenter le club.
S'exprimant devant les médias après ce succès éclatant, le joueur de 29 ans a fait part de sa gratitude pour l'opportunité de porter les célèbres couleurs blaugrana. L'attaquant a expliqué que le niveau technique élevé de l'effectif rend sa responsabilité principale, celle de mettre le ballon au fond des filets, nettement plus simple que lors de ses précédents passages en Europe. « Être au Barça, pour moi, c'est un rêve, je l'ai déjà dit plusieurs fois », a-t-il déclaré à DAZN, comme cité par Mundo Deportivo. « Jouer avec ces joueurs est aussi très facile : ils jouent tous très bien et ont toujours le ballon. Cela me facilite beaucoup la tâche, puisque je suis attaquant, pour avoir des occasions de marquer, et là je suis prêt à inscrire des buts. »
- AFP
L’impact de Hansi Flick
L’évolution tactique de Barcelone sous Flick a été l’un des principaux sujets de discussion cette saison, le technicien allemand ayant redonné vie à une équipe qui avait manqué de constance lors de la campagne précédente. Jesus n’a pas tardé à créditer l’entraîneur de la confiance collective qui traverse actuellement le vestiaire, ce qui a permis à l’équipe d’égaler son meilleur départ historique en championnat.
Le Brésilien a souligné que la philosophie offensive de Flick encourage chaque joueur à se montrer décisif dans le dernier tiers du terrain. « Je pense que Flick donne beaucoup de confiance à tous les joueurs », a ajouté l’attaquant. « Nous jouons très bien. Nous allons avoir des occasions et, quand nous sommes dans la surface, nous devons marquer des buts. J’espère que Raphinha se remettra vite, car l’équipe ressent son absence. »
À la conquête de trophées en Catalogne
Alors que Barcelone fonctionne actuellement comme une machine à marquer à plein régime, Jesus estime qu’il est dans l’environnement parfait pour ajouter de nouveaux trophées à un palmarès déjà bien garni. L’attaquant a souligné l’importance de conserver cette efficacité devant le but si le club veut atteindre ses objectifs ultimes à l’issue de la saison en cours.
« La vérité, c’est que j’ai joué dans des équipes qui ont marqué beaucoup de buts et maintenant je suis dans une équipe qui marque beaucoup de buts. J’espère que nous continuerons à marquer des buts pour pouvoir gagner des matches et, à la fin de la saison, remporter des titres, ce qui est le plus important », a déclaré l’attaquant.
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Le Barça conserve son bilan parfait en Liga
Le FC Barcelone a livré une performance éclatante contre Getafe, s’assurant une large victoire grâce à une démonstration d’efficacité offensive. Des buts décisifs d’Anthony Gordon, Jesus et Jules Kounde sont venus conclure une prestation largement dominatrice sur le terrain, permettant à l’équipe de remplir confortablement sa mission et de prendre les trois points. Ce résultat permet à l’équipe de Flick de poursuivre sur sa lancée irrésistible, en portant son total parfait en Liga à 24 points sur 24 possibles. En conservant ce bilan sans faute, le Barça poursuit une campagne nationale parfaite tout en égalant officiellement le meilleur début de saison de l’histoire du club.
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