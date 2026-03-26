Gabriel Jesus revient au Palmeiras après avoir obtenu un congé de la part d'Arsenal

Même s'il se concentre actuellement sur la quête de titres d'Arsenal, Gabriel Jesus a ouvertement exprimé son attachement au Palmeiras de São Paulo, laissant peut-être entrevoir un retour futur.

S'adressant à Globo Esporte au sujet de son passage au centre d'entraînement, Gabriel Jesus a déclaré : « Tout au long de ma carrière, j'ai toujours veillé à être présent au centre d'entraînement pendant les pauses. Je pense qu’on peut profiter de beaucoup de choses, passer du temps avec sa famille et ses proches, sans pour autant négliger sa santé et sa condition physique. Tout le monde sait que Palmeiras est comme ma maison, c’est là où j’ai grandi, et les portes du club me sont toujours ouvertes, ce n’est pas vraiment un secret. Arsenal et Palmeiras entretiennent d’excellentes relations, et ils ont accepté de me laisser m’entraîner ici. »