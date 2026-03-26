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Gabriel Jesus revient au Palmeiras après avoir obtenu un congé de la part d'Arsenal
Arsenal accorde un congé à Jesus
Le joueur de 28 ans a été aperçu en train de travailler sa condition physique au centre d'entraînement du club brésilien alors qu'il était en congé des Gunners. Jesus reste une figure très appréciée des supporters de Palmeiras, puisqu'il a été le premier joueur issu du centre de formation à faire l'objet d'un transfert important de l'ère moderne, lorsqu'il a rejoint Manchester City en 2017 pour un montant de 32,75 millions d'euros.
- AFP
Jésus rentre « chez lui »
Même s'il se concentre actuellement sur la quête de titres d'Arsenal, Gabriel Jesus a ouvertement exprimé son attachement au Palmeiras de São Paulo, laissant peut-être entrevoir un retour futur.
S'adressant à Globo Esporte au sujet de son passage au centre d'entraînement, Gabriel Jesus a déclaré : « Tout au long de ma carrière, j'ai toujours veillé à être présent au centre d'entraînement pendant les pauses. Je pense qu’on peut profiter de beaucoup de choses, passer du temps avec sa famille et ses proches, sans pour autant négliger sa santé et sa condition physique. Tout le monde sait que Palmeiras est comme ma maison, c’est là où j’ai grandi, et les portes du club me sont toujours ouvertes, ce n’est pas vraiment un secret. Arsenal et Palmeiras entretiennent d’excellentes relations, et ils ont accepté de me laisser m’entraîner ici. »
Succès et remontée en Premier League
Depuis son départ du Brésil, Jesus s'est imposé comme l'un des joueurs brésiliens les plus réguliers de l'histoire de la Premier League. Après un passage couronné de succès à Manchester City, il a rejoint Arsenal, où il est devenu un élément essentiel du dispositif offensif de Mikel Arteta, malgré une grave blessure au genou de longue durée contractée fin 2024.
En 2026, l'attaquant a retrouvé son efficacité devant le but, inscrivant quatre buts et délivrant une passe décisive, avec une moyenne impressionnante d'une contribution offensive toutes les 120 minutes. Il est actuellement sur le point d'entrer dans l'histoire en tant que Brésilien le plus prolifique de l'histoire de la Premier League ; ses 78 buts le placent à seulement quatre unités du record détenu actuellement par l'ancienne star de Liverpool, Roberto Firmino.
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La fin de saison décisive attend Arsenal
Malgré son retour nostalgique au Brésil, l'attaquant devrait être de retour à Londres la semaine prochaine, alors qu'Arsenal se prépare à aborder une période décisive de sa saison. Les Gunners ont un calendrier chargé qui débutera le 4 avril par un match contre Southampton en quarts de finale de la FA Cup, suivi de près par le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Sporting CP.