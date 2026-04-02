Gabriel Jesus place Bukayo Saka « au même niveau » que Vinicius Junior et Raphinha, tout en faisant l'éloge de son coéquipier d'Arsenal, qu'il qualifie d'« humble »

Au-delà des qualités techniques qui ont fait de Saka la figure emblématique d’Arsenal, Jesus a exprimé une profonde admiration pour la personnalité de l’ailier. Le Brésilien souligne que Saka a su garder les pieds sur terre tout en assumant la responsabilité d’être une figure de proue à l’Emirates Stadium.

Jesus a déclaré : « J'apprécie énormément la personnalité de Bukayo, car c'est un garçon très humble. Il est fort, mais tellement humble. De nos jours, dans le football, ce n'est pas chose facile de voir quelqu'un issu du centre de formation devenir une figure majeure du club, de l'équipe ou du football en général, tout en restant le même. »