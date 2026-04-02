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Gabriel Jesus place Bukayo Saka « au même niveau » que Vinicius Junior et Raphinha, tout en faisant l'éloge de son coéquipier d'Arsenal, qu'il qualifie d'« humble »
« Ils sont tous pareils »
Jesus a comparé Saka à ses trois coéquipiers de l'équipe nationale brésilienne, après avoir travaillé en étroite collaboration avec l'international anglais à Arsenal ces quatre dernières années. « Il est au même niveau. Ils sont tous pareils », a déclaré Jesus dans l'émission « Rio Ferdinand Presents ». « Bien sûr, on parle de styles et de dynamique différents, mais ils ont tous leurs qualités et ont su faire la différence dans les moments importants. Bukayo en fait donc partie lui aussi. Évidemment, il faut encore remporter des trophées, mais il y parviendra. »
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L'humilité derrière le talent
Au-delà des qualités techniques qui ont fait de Saka la figure emblématique d’Arsenal, Jesus a exprimé une profonde admiration pour la personnalité de l’ailier. Le Brésilien souligne que Saka a su garder les pieds sur terre tout en assumant la responsabilité d’être une figure de proue à l’Emirates Stadium.
Jesus a déclaré : « J'apprécie énormément la personnalité de Bukayo, car c'est un garçon très humble. Il est fort, mais tellement humble. De nos jours, dans le football, ce n'est pas chose facile de voir quelqu'un issu du centre de formation devenir une figure majeure du club, de l'équipe ou du football en général, tout en restant le même. »
La confiance dans la quête de la gloire
Alors que la saison entre dans sa phase finale, l'international brésilien ne cache pas son optimisme. Ayant constaté la progression de joueurs comme Saka et la maturité générale de l'effectif d'Arsenal sous la houlette de Mikel Arteta, Jesus est convaincu que 2026 pourrait être l'année où le trophée de la Premier League reviendra au club pour la première fois depuis plus de deux décennies.
« Je suis très confiant. Très confiant, car nous sommes bien placés et nous avons un effectif incroyable », a ajouté l'attaquant. « Je crois à 100 % que cette saison, nous allons réaliser quelque chose. »
La course au titre d'Arsenal
La forme de Saka a joué un rôle déterminant pour permettre à l'équipe d'Arteta de rester en tête du classement de la Premier League. Arsenal compte actuellement neuf points d'avance sur Manchester City, même si l'équipe de Pep Guardiola a un match en moins.
Jesus, qui a rejoint Arsenal en provenance de Manchester City en 2022 avec déjà quatre titres de champion à son palmarès, estime que l'effectif actuel est enfin prêt à franchir la ligne d'arrivée après avoir échoué lors des campagnes précédentes.