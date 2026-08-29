Gabriel Jesus mis en garde contre un retour au Brésil alors que l’ancien ailier d’Arsenal Willian partage ses conseils sur la Premier League

Cet avertissement découle du passage mouvementé de Willian après avoir quitté Arsenal pour revenir dans son club formateur, les Corinthians, en août 2021. Son retour au pays s’est terminé par une résiliation de contrat à l’amiable seulement 12 mois plus tard après des menaces visant sa sécurité et celle de sa famille, ce qui a précipité son retour en Angleterre avec Fulham.

Revenant sur le dilemme de son compatriote dans le nord de Londres, Willian a ajouté : « C’est une décision personnelle, que lui seul peut prendre, mais d’après ma propre expérience, je resterais sans hésiter. »