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Gabriel Jesus mis en garde contre un retour au Brésil alors que l’ancien ailier d’Arsenal Willian partage ses conseils sur la Premier League
L’avenir de l’attaquant est incertain
L’attaquant de 29 ans fait face à un avenir de plus en plus incertain à l’Emirates Stadium après avoir reculé dans la hiérarchie à la suite de blessures récurrentes et de l’arrivée de renforts offensifs. Palmeiras serait désireux de le faire revenir au Brésil, même si Jesus reste sous contrat dans le nord de Londres jusqu’en juin 2027. Son ancien coéquipier en sélection, Willian, a exhorté l’attaquant à bien réfléchir avant de finaliser un éventuel départ à l’approche de la date limite du mercato.
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Willian exhorte l’Angleterre à rester
Willian a conseillé à Jesus de privilégier une prolongation de son aventure dans le football anglais, en s’appuyant directement sur sa propre expérience difficile de retour au pays. Dans un entretien accordé à ESPN Brazil, l’ailier, qui a récemment résilié son contrat avec Grêmio, a insisté : « Je resterais, au vu de l’expérience que j’ai eue. Je choisirais de rester et de ne pas partir. J’essaierais, d’une manière ou d’une autre, de trouver une autre solution et de continuer à jouer là-bas. »
Un retour au pays traumatisant sert d’avertissement
Cet avertissement découle du passage mouvementé de Willian après avoir quitté Arsenal pour revenir dans son club formateur, les Corinthians, en août 2021. Son retour au pays s’est terminé par une résiliation de contrat à l’amiable seulement 12 mois plus tard après des menaces visant sa sécurité et celle de sa famille, ce qui a précipité son retour en Angleterre avec Fulham.
Revenant sur le dilemme de son compatriote dans le nord de Londres, Willian a ajouté : « C’est une décision personnelle, que lui seul peut prendre, mais d’après ma propre expérience, je resterais sans hésiter. »
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La décision sur la date limite des transferts approche
Alors que la date limite du mercato de lundi approche à grands pas, Jesus doit rapidement prendre une décision concernant son avenir. L’attaquant n’a plus disputé le moindre match officiel depuis son but contre Crystal Palace fin mai, ce qui le laisse dans un besoin urgent de temps de jeu régulier. Jouer semaine après semaine sera crucial s’il veut regagner sa place en sélection brésilienne.
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