Gabriel Jesus a semé le doute sur son avenir londonien en multipliant les indices d’un départ vers la Serie A cet été. La Juventus et l’AC Milan travaillent déjà en interne à la faisabilité d’un transfert, et l’international brésilien a publiquement admis envisager un nouveau challenge en Italie.

« J’ai grandi en regardant la Serie A et je rêvais de jouer en Italie », a-t-il confié à La Gazzetta dello Sport. « Marquer deux buts à San Siro contre l’Inter, c’était comme réaliser ce rêve. Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve ; pour l’instant, je me concentre sur mon travail, et nous verrons bien ce qu’il adviendra avec Arsenal. »



