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Gabriel Jesus laisse entendre qu’il pourrait rejoindre la Serie A, la Juventus et l’AC Milan étant sur les rangs. L’attaquant d’Arsenal admet par ailleurs ne pas avoir « mérité » sa place pour la Coupe du monde avec le Brésil
L'attaquant laisse la porte ouverte aux grands clubs italiens
Gabriel Jesus a semé le doute sur son avenir londonien en multipliant les indices d’un départ vers la Serie A cet été. La Juventus et l’AC Milan travaillent déjà en interne à la faisabilité d’un transfert, et l’international brésilien a publiquement admis envisager un nouveau challenge en Italie.
« J’ai grandi en regardant la Serie A et je rêvais de jouer en Italie », a-t-il confié à La Gazzetta dello Sport. « Marquer deux buts à San Siro contre l’Inter, c’était comme réaliser ce rêve. Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve ; pour l’instant, je me concentre sur mon travail, et nous verrons bien ce qu’il adviendra avec Arsenal. »
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Une honnêteté sans concession guide l’analyse de l’exclusion de la Coupe du monde
Ces rumeurs très médiatisées surviennent à un moment charnière pour l’attaquant de 29 ans, dont le rôle limité sous les ordres de Mikel Arteta lui a coûté une place très convoitée à la Coupe du monde en cours. Bien qu’il n’ait pas été retenu pour le tournoi, Jesus refuse de nourrir le moindre ressentiment envers le sélectionneur du Brésil, Ancelotti.
« Je ne pense même pas que j’étais si près que ça d’intégrer l’équipe », a reconnu l’attaquant d’Arsenal lorsqu’on l’a interrogé sur son absence en sélection. « D’autres joueurs ont été convoqués à plusieurs reprises au cours de l’année dernière avant d’être écartés de toute façon. Si vous me demandez si je méritais de figurer sur la liste, je vous répondrai non. »
Sa disette de buts en fin de saison a scellé son sort.
Jésus a apporté des précisions supplémentaires concernant ses échanges directs avec le légendaire entraîneur italien, expliquant en détail à quel moment précis sa saison internationale avait perdu de son élan. Bien qu’il ait très bien démarré l’année civile, une baisse drastique de son temps de jeu à l’Emirates Stadium a fini par perturber son rythme physique.
« Nous avons échangé en janvier, alors que je marquais des buts », a expliqué l’ancien attaquant de Manchester City. « Malheureusement, je n’ai pas eu de temps de jeu en fin de saison et, pour être honnête, c’est pour cette raison que je ne méritais pas d’être en Coupe du monde. Je comprends parfaitement ce genre de situation. Tout le monde doit respecter Ancelotti ; c’est l’entraîneur le plus titré. »
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Jesus à un souffle du record de la Premier League
Un départ vers la Serie A cet été compromettrait les chances de Jesus de ravir le record de buts de Roberto Firmino. L’attaquant brésilien n’est plus qu’à quatre réalisations de devenir le meilleur buteur brésilien de l’histoire de la Premier League, un palmarès actuellement détenu par l’ex-star de Liverpool avec 82 unités.
Quitter l’Angleterre pour l’Italie signifierait renoncer à la meilleure tribune pour dépasser son compatriote et consolider son héritage parmi les plus grands joueurs sud-américains de l’histoire de la division.