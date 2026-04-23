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Gabriel Jesus, l’attaquant d’Arsenal, fait le point avec franchise sur ses chances d’être retenu en sélection brésilienne pour la Coupe du monde
Arsenal peine à trouver une certaine régularité
Gabriél Jesus se bat pour retrouver sa place en sélection nationale, alors que sa situation au nord de Londres reste délicate. Nouvelles blessures, rythme en berne et temps de jeu limité : l’ancien Citizen peine à imposer son autorité. Titularisé seulement sept fois en vingt-quatre matchs cette saison, l’attaquant totalise cinq buts et deux passes décisives, un bilan qui l’écarte du onze de Mikel Arteta.
S’exprimant auprès de Globo Esporte, l’attaquant a reconnu l’incidence de son temps de jeu en club sur ses ambitions en sélection : « Je n’ai pas joué pour mon club, et cela complique les choses car d’autres joueurs jouent, marquent des buts et sont en forme. En même temps, j’ai beaucoup confiance en moi, en mes capacités, en ce que j’ai déjà montré », a-t-il expliqué.
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En lice pour une place en Coupe du monde
La concurrence pour une place dans l’attaque brésilienne est plus féroce que jamais, surtout depuis que la sélection nationale progresse sous la houlette de Carlo Ancelotti. Jesus reconnaît qu’il se trouve actuellement derrière plusieurs autres joueurs dans la hiérarchie, mais il souligne qu’il reste une option crédible pour les quintuples champions du monde. Il est convaincu qu’une fin de saison en fanfare pourrait faire basculer la balance en sa faveur.
« Je reste convaincu qu’en cas d’occasion, mon nom restera dans le viseur. Bien sûr, il faut jouer avec son club, être décisif et mériter sa place », a-t-il déclaré. Respectueux de la hiérarchie actuelle, il conclut : « Je sais qu’il y a des joueurs devant moi, mais si une chance se présente, je suis prêt. »
Évaluation du rôle du numéro neuf
Au fil de sa carrière, Jesus a pris conscience des attentes spécifiques qui pèsent sur un avant-centre brésilien. En début de parcours en sélection, on saluait son engagement, mais on lui reprochait son faible total de buts dans les grands tournois. Une perception qu’il entend corriger en se focalisant davantage sur sa finition plutôt que sur ses contributions défensives ou son jeu de liaison.
« Quand on porte le maillot numéro 9 du Brésil, l’unique priorité est de marquer, et rien d’autre », reconnaît Jesus. « C’est une leçon apprise et que je me répète à chaque occasion. »
- AFP
Expérience et polyvalence : des atouts majeurs
Ayant pris part aux Coupes du monde 2018 et 2022, Jesus considère son expérience comme un atout majeur. Sa capacité à occuper l’ensemble des postes de l’attaque lui confère une polyvalence tactique susceptible de séduire le staff technique. À Arsenal, il a souvent été aligné comme ailier, une position où il se montre à l’aise en sélection pour équilibrer le jeu offensif de l’équipe.
« Je peux marquer, créer des occasions, délivrer des passes décisives et ouvrir des espaces. Mon aptitude à jouer sur les ailes est un atout », explique-t-il. Revenant sur son parcours, de ses débuts comme peintre de rue à São Paulo jusqu’à la plus grande scène mondiale, il conclut : « Cela montre quelqu’un qui a cherché à réussir sans marcher sur les pieds de quiconque, sans faire le mal. J’ai toujours voulu faire bouger les choses. »