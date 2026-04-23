Gabriel Jesus, l’attaquant d’Arsenal, fait le point avec franchise sur ses chances d’être retenu en sélection brésilienne pour la Coupe du monde

Gabriél Jesus se bat pour retrouver sa place en sélection nationale, alors que sa situation au nord de Londres reste délicate. Nouvelles blessures, rythme en berne et temps de jeu limité : l’ancien Citizen peine à imposer son autorité. Titularisé seulement sept fois en vingt-quatre matchs cette saison, l’attaquant totalise cinq buts et deux passes décisives, un bilan qui l’écarte du onze de Mikel Arteta.

S’exprimant auprès de Globo Esporte, l’attaquant a reconnu l’incidence de son temps de jeu en club sur ses ambitions en sélection : « Je n’ai pas joué pour mon club, et cela complique les choses car d’autres joueurs jouent, marquent des buts et sont en forme. En même temps, j’ai beaucoup confiance en moi, en mes capacités, en ce que j’ai déjà montré », a-t-il expliqué.