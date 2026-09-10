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Gabriel Jesus égale la légende brésilienne Rivaldo alors qu’un ancien joueur d’Arsenal évoque une « émotion différente » après avoir marqué pour ses débuts à domicile avec Barcelone
Des débuts remarqués lors d’une soirée européenne au Camp Nou
Le FC Barcelone a poursuivi son impressionnante série de résultats en Ligue des champions de l'UEFA avec une victoire autoritaire 5-1 contre Feyenoord au Camp Nou. Raphinha s'est offert un doublé, en plus de frappes spectaculaires de Karim Adeyemi et Lamine Yamal, tandis que Gabriel Jesus a parachevé ce succès éclatant en fin de match.
Pour sa deuxième apparition depuis son transfert d'Arsenal, le joueur de 29 ans est entré en jeu dans les derniers instants pour ses débuts européens avec le Barça. Quelques instants seulement après son entrée sur la pelouse, l'attaquant brésilien a repris de la tête un centre dosé de Yamal pour envoyer le ballon au fond des filets dès son tout premier ballon touché dans le stade.
Ce but inscrit dans la foulée a poussé Jesus à célébrer avec son geste caractéristique devant le public local, ponctuant ainsi la prestation dominatrice du géant catalan sur la plus grande scène européenne.
- AFP
Un ancien attaquant d’Arsenal revient sur la réalisation de son rêve d’enfance
En revenant sur ses débuts de rêve devant les supporters du FC Barcelone, l’attaquant brésilien a reconnu qu’ouvrir son compteur au Camp Nou lui avait procuré une sensation comme aucune autre dans sa carrière.
« J’ai ressenti la même chose que lorsque j’ai marqué mon premier but en professionnel. C’est une émotion différente », a déclaré Jesus aux journalistes après le match, comme cité par SPORT. « Mon premier but dans un Camp Nou plein, quelque chose que j’avais toujours imaginé, et j’ai déjà pu le réaliser lors de mon deuxième match pour le club. »
Atteindre des jalons historiques sur la scène européenne
Le but de Jesus a porté son total en Ligue des champions à 27 réalisations, lui permettant d’égaler Rivaldo, qui a lui aussi porté les couleurs de Palmeiras et du FC Barcelone, parmi les meilleurs buteurs brésiliens de l’histoire du tournoi. Il a dépassé Rodrygo, du Real Madrid, qui compte 26 buts alors qu’il se remet d’une opération au genou qui le tiendra éloigné des terrains jusqu’en 2027.
Évoquant sa présence aux côtés de la légende brésilienne Rivaldo, Jesus a ajouté : « Rivaldo est un joueur extraordinaire, une idole de ce club et quelqu’un que j’ai toujours admiré sur le terrain. C’est un plaisir de figurer dans cette liste avec de grands noms de notre histoire, avec tant de génies et de stars que seul le Brésil peut produire, chacun à son époque et durant sa période en Ligue des champions. »
Cette compétition d’élite revêt une importance personnelle particulière pour le joueur de 29 ans, qui reste déterminé à soulever le trophée après des désillusions passées. Évoquant ses ambitions, Jesus a déclaré : « J’aime vraiment jouer dans cette compétition. L’an dernier, je suis passé tout près et j’espère que cette saison sera différente. »
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Redéfinir l’ambition européenne après les déceptions du passé
Après avoir perdu la finale 2021 avec Manchester City contre Chelsea, puis subi la défaite d’Arsenal aux tirs au but face au PSG de Luis Enrique à Budapest en mai dernier, Jesus est déterminé à réécrire son histoire européenne. Son impact explosif à Barcelone laisse entrevoir un nouveau chapitre dans lequel il pourrait s’avérer essentiel à leur réussite continentale.
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