Le FC Barcelone a poursuivi son impressionnante série de résultats en Ligue des champions de l'UEFA avec une victoire autoritaire 5-1 contre Feyenoord au Camp Nou. Raphinha s'est offert un doublé, en plus de frappes spectaculaires de Karim Adeyemi et Lamine Yamal, tandis que Gabriel Jesus a parachevé ce succès éclatant en fin de match.

Pour sa deuxième apparition depuis son transfert d'Arsenal, le joueur de 29 ans est entré en jeu dans les derniers instants pour ses débuts européens avec le Barça. Quelques instants seulement après son entrée sur la pelouse, l'attaquant brésilien a repris de la tête un centre dosé de Yamal pour envoyer le ballon au fond des filets dès son tout premier ballon touché dans le stade.

Ce but inscrit dans la foulée a poussé Jesus à célébrer avec son geste caractéristique devant le public local, ponctuant ainsi la prestation dominatrice du géant catalan sur la plus grande scène européenne.



