Jesus a mis en avant les qualités techniques de Yamal en revenant sur les joueurs les plus doués avec lesquels il a partagé le terrain. Dans un entretien accordé à l’agence de presse EFE, l’attaquant brésilien a déclaré : « Neymar est le footballeur le plus virtuose avec lequel j’ai jamais joué ; il pouvait tout faire des deux pieds. Pour moi, il est intouchable ; personne ne peut se comparer à lui. Mais c’est vrai que Lamine a certaines de ses qualités, comme son dribble et sa personnalité. Il est encore très jeune, mais il fait des choses comme un joueur mûr, comme s’il avait 30 ans. C’est un génie qui progresse chaque année, qui devient de plus en plus génial. »