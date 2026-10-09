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Gabriel Jesus compare le phénomène barcelonais Lamine Yamal à Neymar et soutient l'adolescent pour le Ballon d'Or
Yamal reçoit un soutien de poids
La nouvelle recrue du FC Barcelone, Jesus, estime que Yamal partage des qualités essentielles avec Neymar et voit l’adolescent remporter le Ballon d’Or cette année. Ce soutien s’inscrit dans une campagne concertée menée par le club catalan aux côtés de plusieurs figures importantes du football en soutien au jeune ailier. Yamal a déjà reconnu que Neymar était son idole d’enfance et qu’il a joué un rôle important dans son développement.
- Getty Images Sport
Jesus suscite une comparaison frappante avec Neymar
Jesus a mis en avant les qualités techniques de Yamal en revenant sur les joueurs les plus doués avec lesquels il a partagé le terrain. Dans un entretien accordé à l’agence de presse EFE, l’attaquant brésilien a déclaré : « Neymar est le footballeur le plus virtuose avec lequel j’ai jamais joué ; il pouvait tout faire des deux pieds. Pour moi, il est intouchable ; personne ne peut se comparer à lui. Mais c’est vrai que Lamine a certaines de ses qualités, comme son dribble et sa personnalité. Il est encore très jeune, mais il fait des choses comme un joueur mûr, comme s’il avait 30 ans. C’est un génie qui progresse chaque année, qui devient de plus en plus génial. »
L’attaquant brésilien valide le triomphe londonien
Au-delà des comparaisons de style, Jesus a apporté un soutien total à l’adolescent pour qu’il remporte le prestigieux prix à Londres. Développant sa pensée auprès d’EFE, l’attaquant a ajouté : « Je n’aime pas parler du Ballon d’Or parce que je ne sais pas s’ils récompensent le talent d’un joueur, ses performances ou les titres, mais Lamine est le joueur que j’ai pris le plus de plaisir à regarder depuis des années, et cette année, il a presque tout gagné. Pour moi, c’est le favori. »
- AFP
Les leaders catalans préparent le test de Getafe
Yamal se tourne désormais de nouveau vers les échéances nationales, après avoir inscrit sept buts et délivré quatre passes décisives en sept apparitions en championnat cette saison. L’équipe de Hansi Flick cherchera à préserver son bilan parfait lors de la réception de Getafe au Camp Nou ce week-end, solidement installée en tête avec 21 points. La forme impitoyable de l’ailier, qui a aussi produit un but et deux passes décisives lors du succès 5-1 contre Feyenoord en Ligue des champions, sera une nouvelle fois le fer de lance de l’attaque du FC Barcelone.
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