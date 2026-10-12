Cherki a livré une nouvelle prestation marquante dimanche, lors de la nette victoire 3-0 de Manchester City contre Liverpool en Premier League. Les visiteurs ont surclassé leurs grands rivaux dans ce choc crucial de début de saison. Le milieu offensif de 23 ans a inscrit avec assurance le troisième but de son équipe à Anfield, couronnant une brillante performance individuelle.

Sa forme lui a valu d’immenses éloges dans le monde du football. L’ancien milieu d’Aston Villa Reo-Coker s’est montré particulièrement impressionné, allant jusqu’à faire une prédiction ambitieuse sur l’avenir du Français. Selon lui, Cherki possède un talent rare, de ceux qui marquent une génération. Reo-Coker assure même que le meneur de jeu a absolument tout pour devenir le meilleur joueur du monde.