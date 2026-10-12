AFP
Traduit par
« Futur lauréat du Ballon d’Or » : un ancien de la Premier League salue Rayan Cherki, star de Manchester City et antidote au football moderne « robotisé »
Cherki brille à Anfield
Cherki a livré une nouvelle prestation marquante dimanche, lors de la nette victoire 3-0 de Manchester City contre Liverpool en Premier League. Les visiteurs ont surclassé leurs grands rivaux dans ce choc crucial de début de saison. Le milieu offensif de 23 ans a inscrit avec assurance le troisième but de son équipe à Anfield, couronnant une brillante performance individuelle.
Sa forme lui a valu d’immenses éloges dans le monde du football. L’ancien milieu d’Aston Villa Reo-Coker s’est montré particulièrement impressionné, allant jusqu’à faire une prédiction ambitieuse sur l’avenir du Français. Selon lui, Cherki possède un talent rare, de ceux qui marquent une génération. Reo-Coker assure même que le meneur de jeu a absolument tout pour devenir le meilleur joueur du monde.
- Getty Images Sport
Un futur lauréat du Ballon d’Or
Reo-Coker n’a pas mâché ses mots en évaluant le potentiel de la star de Manchester City. Selon lui, le jeune Français est destiné à remporter la plus prestigieuse distinction individuelle du football.
« Nous avons devant nous un futur lauréat du Ballon d’Or. Il possède toutes les qualités et les capacités pour y parvenir, a déclaré Reo-Coker à CBS Sports. Il a du caractère, de la personnalité et n’a pas peur d’oser et de tenter des choses. »
Le football a besoin de moins de robots
Le football moderne est souvent critiqué pour sa rigidité et son excès de tactique. Reo-Coker estime que Cherki est l’antidote idéal à cette époque où le jeu est si structuré.
« Le football a besoin de plus de Rayan Cherkis et de moins de robots », a insisté l’ancien milieu de terrain. « C’est le genre de joueur que je serais prêt à payer pour voir jouer. »
Les statistiques donnent du poids à cet enthousiasme. Cherki compte déjà cinq buts et deux passes décisives en seulement neuf matches toutes compétitions confondues cette saison, preuve qu’il sait allier créativité offensive et efficacité devant le but.
- Getty Images Sport
Maintenir ce niveau de performance exceptionnel
Cherki doit désormais relever le défi de maintenir cette remarquable régularité tout au long de l’exigeante saison anglaise. Manchester City comptera beaucoup sur sa créativité et sa vision du jeu dans sa quête de titres majeurs en Angleterre et en Europe. Avec quatre buts en six matches de Premier League jusqu’ici, le joueur de 23 ans s’est imposé comme un élément essentiel de l’attaque.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles