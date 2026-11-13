Futur entraîneur du PSG ? Mikel Arteta, entraîneur d’Arsenal, « sur la liste des grands entraîneurs », mais Pep Guardiola écarté de la course à un retour chez le vainqueur de la Ligue des champions
Arteta a été prêté au PSG lorsqu’il était joueur
L’Espagnol, qui a connu de grands succès à la tête du FC Barcelone, a prolongé son contrat dans la capitale française jusqu’à l’été 2030. Il reste pleinement investi dans ce projet enthousiasmant.
Viendra toutefois un jour où il quittera Paris et où un poste d’entraîneur de premier plan se libérera. Les maîtres de la Ligue 1 devront alors prendre une décision importante quant à son successeur.
Des entraîneurs du monde entier accueilleraient volontiers l’occasion de travailler avec un effectif riche en stars et de tirer parti des moyens de Qatar Sports Investments sur le marché des transferts.
Arteta devrait figurer parmi les candidats que le PSG suivra de près, puisqu’il a déjà porté les couleurs du club lors d’un prêt en 2001-02. Sa cote en tant qu’entraîneur n’a cessé de grimper depuis qu’il a pris les rênes d’Arsenal en décembre 2019.
Âgé de 44 ans, il a atteint les 370 matches à la tête d’Arsenal, qu’il a mené à des sacres en Coupe d’Angleterre, en Community Shield et en Premier League. Il a également atteint la finale de la Ligue des champions en 2026, où son équipe s’est inclinée aux tirs au but face au PSG.
Arsenal reste déterminé à remporter le trophée le plus prestigieux du football européen pour la première fois de son histoire, mais Arteta n’a plus grand-chose à accomplir dans le nord de Londres. Dans cette perspective, il cherchera probablement un nouveau défi à un moment donné.
- Getty
Arteta pourrait-il rejoindre Paris après son départ d’Arsenal ?
Interrogé sur la possibilité qu’Arteta devienne le prochain entraîneur à Paris, l’ancien milieu de terrain du PSG Mulumbu, qui s’exprimait en partenariat avec Parimatch Online Casino, a confié à GOAL : « Oui, absolument. Il a montré avec Arsenal qu’il était un très bon entraîneur. Il a construit cette équipe à partir de rien. Quand Arsene Wenger est parti, il y avait un énorme chantier au sein de l’équipe.
« Il a montré qu’au fil des années, il avait progressé avec cette équipe. Arsenal a remporté le championnat l’an dernier et a atteint la finale de la Ligue des champions. Il figure donc sans aucun doute parmi les grands entraîneurs. »
Arteta a laissé la porte ouverte à un éventuel retour en France, dans un environnement qu’il connaît bien. Il déclarait en 2021 : « J’aime Paris, j’aime Paris. J’en garde de très bons souvenirs. C’était mon premier club en tant que professionnel. Ce club est toujours dans mon cœur. On ne sait jamais, mais j’ai beaucoup de travail à faire [à Arsenal]. »
Guardiola serait-il intéressé par un poste au PSG ?
Arteta ne sera pas le seul prétendant à la succession sur le banc du PSG, le club qui domine la Ligue 1 pouvant attirer à peu près n’importe quel entraîneur. Il ne serait pas très surprenant que Pep Guardiola soit tenté par le projet proposé à Paris.
Le technicien catalan a déjà travaillé en Espagne, en Allemagne et en Angleterre, respectivement au FC Barcelone, au Bayern Munich et à Manchester City. Il prend actuellement une année sabbatique et son nom a été évoqué pour succéder à Mauricio Pochettino, en partance pour Manchester United, à la tête de la sélection masculine des États-Unis.
Interrogé sur la possibilité de voir Guardiola en France, Mulumbu a ajouté : « Je ne sais pas. Je ne le vois pas venir au PSG après Luis Enrique. Je pense que Pep va se reposer un peu pour le moment et qu’il prendra peut-être les rênes d’une sélection nationale, comme Zinedine Zidane. »
- Getty/GOAL
Enrique reste le roi du Parc des Princes pour l’instant
Le Paris Saint-Germain espère ne pas avoir à choisir son prochain entraîneur avant de nombreuses années. Le club continue d’accorder toute sa confiance à Enrique, au vu de ses accomplissements au cours des trois dernières saisons.
Il voudra toutefois prendre un nouveau départ à un moment donné. Une sorte d’échange n’est donc pas à exclure, qui verrait Arteta retrouver le PSG et Enrique se lancer dans une aventure en Premier League à l’Emirates Stadium.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles