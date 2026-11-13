L’Espagnol, qui a connu de grands succès à la tête du FC Barcelone, a prolongé son contrat dans la capitale française jusqu’à l’été 2030. Il reste pleinement investi dans ce projet enthousiasmant.

Viendra toutefois un jour où il quittera Paris et où un poste d’entraîneur de premier plan se libérera. Les maîtres de la Ligue 1 devront alors prendre une décision importante quant à son successeur.

Des entraîneurs du monde entier accueilleraient volontiers l’occasion de travailler avec un effectif riche en stars et de tirer parti des moyens de Qatar Sports Investments sur le marché des transferts.

Arteta devrait figurer parmi les candidats que le PSG suivra de près, puisqu’il a déjà porté les couleurs du club lors d’un prêt en 2001-02. Sa cote en tant qu’entraîneur n’a cessé de grimper depuis qu’il a pris les rênes d’Arsenal en décembre 2019.

Âgé de 44 ans, il a atteint les 370 matches à la tête d’Arsenal, qu’il a mené à des sacres en Coupe d’Angleterre, en Community Shield et en Premier League. Il a également atteint la finale de la Ligue des champions en 2026, où son équipe s’est inclinée aux tirs au but face au PSG.

Arsenal reste déterminé à remporter le trophée le plus prestigieux du football européen pour la première fois de son histoire, mais Arteta n’a plus grand-chose à accomplir dans le nord de Londres. Dans cette perspective, il cherchera probablement un nouveau défi à un moment donné.