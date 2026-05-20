Futur capitaine du FC Barcelone ? Pau Cubarsi exprime son ambition de prendre les rênes du vestiaire et affirme être « pleinement aligné » avec la philosophie de Hansi Flick

Si le dispositif tactique de Flick a suscité des critiques en raison de son caractère risqué, Cubarsi insiste sur le fait que l’équipe adhère pleinement à sa vision. Titulaire indiscutable, il a accumulé 48 apparitions dans quatre compétitions cette saison. Son expulsion face à l’Atlético de Madrid a toutefois joué un rôle déterminant dans l’élimination du club en quarts de finale de la Ligue des champions.

Il assume néanmoins les risques du système comme une courbe d’apprentissage. « La philosophie de l’entraîneur est claire : nous irons au bout de cette idée. Nous avons gagné de nombreux titres en jouant ainsi ; quand nous restons concentrés, cela fonctionne à merveille », a-t-il expliqué.

Revenant sur l’épisode face à l’équipe de Diego Simeone, il a ajouté : « Il y a toujours moyen de mieux faire, même en jouant avec une défense avancée, mais ce sont des actions qui arrivent et, en quelques millisecondes, il faut décider quoi faire ou ne pas faire ; c’est une expérience d’apprentissage qui me sera très utile à l’avenir. »