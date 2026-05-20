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Futur capitaine du FC Barcelone ? Pau Cubarsi exprime son ambition de prendre les rênes du vestiaire et affirme être « pleinement aligné » avec la philosophie de Hansi Flick
Devenir un véritable leader blaugrana
Le FC Barcelone détient déjà dans son effectif un futur capitaine en la personne de Cubarsi, lequel se projette clairement dans un rôle de leader au Camp Nou. Depuis sa promotion officielle en équipe première en janvier 2024, le jeune défenseur a déjà totalisé 128 matchs toutes compétitions confondues.
S’exprimant sur Catalunya Radio, il a exposé ses ambitions à long terme : devenir l’une des figures de proue du club. « J’ai 19 ans et j’ai encore un long chemin à parcourir, mais je dois accumuler de l’expérience et, avec le temps, cela m’aidera aussi à endosser le rôle de leader, car le défenseur, tout comme le gardien, a une vue d’ensemble du terrain et il est important de progresser dans ce domaine », a expliqué Cubarsi.
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Soutenir la ligne défensive haute mise en place par l'entraîneur
Si le dispositif tactique de Flick a suscité des critiques en raison de son caractère risqué, Cubarsi insiste sur le fait que l’équipe adhère pleinement à sa vision. Titulaire indiscutable, il a accumulé 48 apparitions dans quatre compétitions cette saison. Son expulsion face à l’Atlético de Madrid a toutefois joué un rôle déterminant dans l’élimination du club en quarts de finale de la Ligue des champions.
Il assume néanmoins les risques du système comme une courbe d’apprentissage. « La philosophie de l’entraîneur est claire : nous irons au bout de cette idée. Nous avons gagné de nombreux titres en jouant ainsi ; quand nous restons concentrés, cela fonctionne à merveille », a-t-il expliqué.
Revenant sur l’épisode face à l’équipe de Diego Simeone, il a ajouté : « Il y a toujours moyen de mieux faire, même en jouant avec une défense avancée, mais ce sont des actions qui arrivent et, en quelques millisecondes, il faut décider quoi faire ou ne pas faire ; c’est une expérience d’apprentissage qui me sera très utile à l’avenir. »
S'inspirer des vétérans et viser la gloire européenne
Les Blaugrana viennent d’enrichir leur palmarès national, déjà impressionnant, en offrant à Cubarsi deux nouveaux titres. Le médaillé d’or olympique totalise désormais deux championnats d’Espagne, une Copa del Rey et deux Supercoupes d’Espagne depuis ses débuts.
Malgré ces succès, il assure que le groupe en veut encore plus : « Deux Liga d’affilée récompensent le niveau exceptionnel atteint tout au long de la saison et prouvent que nous travaillons bien, mais il nous reste à conquérir la Ligue des champions et la Coupe », a-t-il déclaré.
Son ascension fulgurante a été facilitée par des joueurs expérimentés, et il rend hommage à son ancien coéquipier Inigo Martinez : « Inigo m’a aidé et j’ai énormément appris de lui ; j’essaie maintenant de mettre tout cela en pratique pour devenir un meilleur footballeur », explique Cubarsi.
Interrogé sur les rumeurs envoyant Alessandro Bastoni, de l’Inter, au club, il a écarté ces spéculations en saluant le très haut niveau de Ronald Araujo, Jules Koundé et Andreas Christensen.
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Quelle sera la prochaine étape pour ce jeune défenseur ?
Cubarsi entend conclure la saison sur une bonne note face à Valence avant de se projeter vers la Coupe du monde. Alors que le tournoi approche à grands pas, le défenseur central entend convaincre le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente et décrocher un poste de titulaire en équipe nationale. « Titulaire ? J'essaie de tout donner à chaque duel pour que le sélectionneur ait confiance en moi. Nous ferons tout pour briller lors de cette Coupe du monde », a-t-il conclu.