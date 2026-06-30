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Furieux, Zlatan Ibrahimovic impute l’entière responsabilité de l’élimination précoce des Pays-Bas à la Coupe du monde à Ronald Koeman, estimant que l’ancien entraîneur du FC Barcelone a fait perdre son « identité » à l’équipe nationale
Un pari tactique tourne à la catastrophe
Les Oranje ont été éliminés en seizièmes de finale après avoir perdu leur avance en fin de match face à une sélection marocaine implacable. À la surprise générale, Koeman a dérogé à son schéma habituel en alignant pour la première fois en 32 rencontres une défense à cinq très prudente. L’ouverture du score de Cody Gakpo en seconde période semblait valider la qualification, avant qu’un égaliseur tardif ne provoque la prolongation, puis une séance de tirs au but désastreuse qui a finalement condamné les Néerlandais à une défaite 3-2.
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Ibrahimovic dénonce un schéma tactique trop défensif.
En tant que consultant pour FOX Sports, Zlatan Ibrahimovic a exprimé sa colère après la défaite des Pays-Bas, estimant que l'équipe avait perdu son identité sous les ordres de Ronald Koeman.
Ibrahimovic a déclaré : « Cette défaite est la faute de Koeman, car je n’ai pas reconnu cette équipe néerlandaise. Il a perdu en adoptant une identité qui n’est pas celle des Pays-Bas. Ça me met en colère.
On m’a toujours appris : attaquer, attaquer, attaquer. Ce n’est pas l’identité néerlandaise. Aujourd’hui, Koeman ressemblait à un entraîneur italien, jouant pour ne pas perdre, alors que les Pays-Bas jouent toujours pour gagner. Si vous perdez, perdez au moins en restant fidèles à votre identité et ne la changez pas.
Ce n’était pas l’équipe des Pays-Bas que je connais. On voyait bien, dans leur manière de jouer, qu’ils n’étaient pas à l’aise. La possession était absente, le jeu offensif avait disparu… C’était vraiment mauvais, et tout cela est de la faute de Koeman. Je n’ai pas aimé du tout, absolument pas. »
« Il avait manifestement une autre idée du jeu. »
Cette critique n’était pas isolée. La légende d’Arsenal et de l’équipe de France, Thierry Henry, a partagé un étonnement similaire face à ce choix tactique pragmatique.
À propos des choix de l’ancien coach du FC Barcelone, Henry a commenté : « Vous sortez un milieu pour faire entrer un défenseur… En procédant ainsi, vous montrez que vous avez peur du Maroc. Bien sûr, vous avez le droit de le faire. Si vous gagnez, vous avez raison. Si vous perdez, vous avez tort. J’ai été vraiment surpris, car ce n’est pas la façon dont les Pays-Bas jouent habituellement. Mais Koeman avait manifestement une vision différente. »
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Le poste d’entraîneur des Oranje est toujours vacant, alimentant l’incertitude au sein de la sélection néerlandaise.
Un climat d’incertitude plane désormais sur le camp néerlandais après sa prestation historiquement médiocre lors de la séance de tirs au but à Monterrey. Des enquêtes internes approfondies sur la crise d’identité apparente de l’équipe sont déjà en cours. Alors que la pression s’intensifie de toutes parts, l’attention se concentre pour l’instant sur le poste d’entraîneur, Koeman étant, selon certaines informations, en train de réfléchir à la possibilité de démissionner.