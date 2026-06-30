En tant que consultant pour FOX Sports, Zlatan Ibrahimovic a exprimé sa colère après la défaite des Pays-Bas, estimant que l'équipe avait perdu son identité sous les ordres de Ronald Koeman.

Ibrahimovic a déclaré : « Cette défaite est la faute de Koeman, car je n’ai pas reconnu cette équipe néerlandaise. Il a perdu en adoptant une identité qui n’est pas celle des Pays-Bas. Ça me met en colère.

On m’a toujours appris : attaquer, attaquer, attaquer. Ce n’est pas l’identité néerlandaise. Aujourd’hui, Koeman ressemblait à un entraîneur italien, jouant pour ne pas perdre, alors que les Pays-Bas jouent toujours pour gagner. Si vous perdez, perdez au moins en restant fidèles à votre identité et ne la changez pas.

Ce n’était pas l’équipe des Pays-Bas que je connais. On voyait bien, dans leur manière de jouer, qu’ils n’étaient pas à l’aise. La possession était absente, le jeu offensif avait disparu… C’était vraiment mauvais, et tout cela est de la faute de Koeman. Je n’ai pas aimé du tout, absolument pas. »